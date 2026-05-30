ఆకాశమే హద్దుగా ఆలోచనలు - 'వరల్డ్ స్కిల్స్ 2026'కు రాష్ట్ర యువకుడు అర్హత
ఇండియా స్కిల్స్ 2025-26' పోటీలలో 'విమాన నిర్వహణ' విభాగంలో అసాధారణ ప్రతిభ చాటిన ద్వారకా శేషు - 'వరల్డ్ స్కిల్స్ 2026' పోటీలకు అర్హత - బంగారం, రజిత పథకాలు సాధించిన యువ ఇంజినీర్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 30, 2026 at 5:44 PM IST
Dwaraka Sheshu Success Story : ఆసక్తి, అవగాహన ఈ రెండూ లక్ష్యాలను సాధించడంలో సహాయకాలుగా నిలుస్తాయి. ముఖ్యంగా యువత ఈ గుణాలను పెంపొందించుకుంటే వారు అపారమైన విజయాన్ని సాధించగలరని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకు చెందిన ద్వారకా శేషు ఒక ఉత్తమ ఉదాహరణగా నిలిచారు. ఒంగోలు IIITలో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీని అభ్యసిస్తున్న సమయంలో అతను విమానాల నిర్మాణం, చోదక వ్యవస్థల (propulsion systems) నిర్వహణ పద్ధతుల అధ్యయనంలో లోతుగా నిమగ్నమయ్యాడు.
పరికరాల వినియోగం, తనిఖీ విధానాలు, భద్రతా ప్రమాణాల వంటి ఆచరణాత్మక నైపుణ్యాలను అతను మెరుగుపరుచుకున్నాడు. 'ఇండియా స్కిల్స్ 2025-26' పోటీలలో 'విమాన నిర్వహణ' (Aircraft Maintenance) విభాగంలో అసాధారణ ప్రతిభను కనబరిచి 'వరల్డ్ స్కిల్స్ 2026' పోటీలకు విజయవంతంగా అర్హత సాధించాడు. చైనాలోని షాంఘైలో జరగనున్న పోటీలలో దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించడానికి అతను ఇప్పుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఇదే ద్వారకా శేషు సక్సెస్ ప్రయాణం.
మధ్య తరగతి నేపథ్యం: ప్రతిరోజూ ఏదో ఒక కొత్త విషయాన్ని, అది ఎంత చిన్నదైనా సరే నేర్చుకుంటూ అతను క్రమంగా అభివృద్ధి చెందాడు. ఇదే నిరంతర కృషి చివరికి అతనికి 'ఇండియా స్కిల్స్' వేదికపై ఒక స్థానాన్ని సంపాదించి పెట్టింది. అతని తండ్రి నాగబాబు, 'విజయ డెయిరీ'లో క్లర్క్గా పని చేస్తుండగా, అతని తల్లి అనిత ఒక చిన్న వ్యాపారాన్ని నిర్వహిస్తోంది. తల్లిదండ్రులు ఇద్దరూ చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేస్తూ శేషుకు కావాల్సినంత ప్రోత్సాహాన్ని అందించారు. వారి ప్రోత్సాహమే అతనికి కొండంత ధైర్యాన్ని ఇచ్చింది.
సాధించిన పతకాలు: 'ఇండియా స్కిల్స్' పోటీలలో రాష్ట్ర స్థాయిలో అతను ఒక బంగారు పతకాన్ని సాధించాడు. ఆ తర్వాత దక్షిణ మండల (South Zone) స్థాయిలో ఒకటి, జాతీయ స్థాయిలో మరొకటి చొప్పున రెండు రజత పతకాలను గెలుచుకున్నాడు. ఈ రెండు పతకాలు శేషు కష్టానికి, ప్రతిభకు సమాధానంగా నిలిచాయి. అంతేకాకుండా తన లక్ష్యం కోసం మరింత కష్టపడే విధంగా ప్రోత్సహించాయి.
ఏకైక లక్ష్యం: విమానయాన రంగంలో ఒక నిపుణుడిగా ఎదిగి తన దేశానికి అంతర్జాతీయ గుర్తింపును తీసుకురావడమే తన ఏకైక లక్ష్యమని శేషు పేర్కొన్నాడు. 'వరల్డ్ స్కిల్స్' పోటీలో పతకం సాధించి జాతీయ పతాకాన్ని సగర్వంగా రెపరెపలాడేలా చేస్తాననే దృఢ సంకల్పాన్ని వ్యక్తం చేశాడు. తనకు భారతదేశంపై ఉన్న అభిమానాన్ని ఈ విధంగా వ్యక్తపరిచాడనే చెప్పవచ్చు. తన దేశాన్ని మరో మెట్టులో ఉంచాలనే ప్రయత్నం వరల్డ్ స్కిల్స్ పోటీ ద్వారా సాధ్యమవుతుందని స్పష్టంగా తెలుస్తుంది.
యువతకు సందేశం
"అనేకమంది యువకులు ఎన్నో ఉన్నత ఆశలతో తమ కలలను సాకారం చేసుకోవాలనే సంకల్పంతో విశ్వవిద్యాలయాలకు వస్తుంటారు. వీరిలో అధిక శాతం మంది గ్రామీణ నేపథ్యాల నుంచి వచ్చినవారే. అయితే అటువంటి వారి కోసం అపారమైన అవకాశాలు వేచి ఉన్నాయి. అయితే చాలా వరకు పాఠ్యపుస్తకాలు చదవడంతోనే తమకు కావాల్సిన సమాచారం లభిస్తుందని భావిస్తుంటారు. కానీ కేవలం పాఠ్యపుస్తకాలకు మాత్రమే పరిమితం కాకూడదు. దానికి బదులుగా, తమకు ఆసక్తి కలిగించే కొత్త విషయాలను చురుకుగా వెతికి మరీ నేర్చుకోవాలి. అప్పుడే అవకాశాలు మీ తలుపు తడతాయి." -ఉప్పలపాటి ద్వారకా శేషు
