ఒంగోలు @150 - ఘనంగా ప్రారంభమైన వేడుకలు
ఒంగోలు పురపాలక సంఘంగా ఆవిర్భవించి 150 ఏళ్లు పూర్తైంది. ఈ సందర్భంగా ఇవాళ వేడుకలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ క్రమంలోనే విద్యార్థులు ప్రదర్శించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అలరించాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 3:45 PM IST
Ongole 150 Years Celebrations : ప్రకాశం జిల్లా కేంద్రం ఒంగోలులో ‘ఒంగోలు 150 ఏళ్ల వేడుకలు’ ఇవాళ ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఒంగోలు పురపాలక సంఘంగా ఆవిర్భవించి 150 సంవత్సరాలు పూర్తైన సందర్భంగా నగర కీర్తిని భావితరాలకు తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ వేడుకలను నిర్వహిస్తున్నారు. మినీ స్టేడియం వేదికగా జరుగుతున్న ఈ ఉత్సవాల్లో మాజీ ఉప రాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు, ఒడిశా గవర్నర్ కంభంపాటి హరిబాబు, మంత్రులు ఆనం రామనారాయణరెడ్డి, గొట్టిపాటి రవికుమార్, డోలా శ్రీ బాలవీరాంజనేయస్వామి, ఎంపీలు మాగుంట శ్రీనివాసులురెడ్డి, ఎమ్మెల్యే దామచర్ల జనార్దన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఒంగోలు కీర్తిని అతిథులు, ప్రముఖులు కొనియాడారు.
ఎన్నికల్లో ఒక్క రూపాయి ఖర్చు పెట్టలేదని, ఒక్క రూపాయి తీసుకోలేదని మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు అన్నారు. తాను ఎన్నికల్లో పోటీ చేసినప్పుడు ప్రజలే ఆర్థికసాయం చేశారని గుర్తుచేసుకున్నారు. అభివృద్ధే అజెండాగా పనిచేశానని, ప్రజల మనసుల్లో స్థానం సంపాదించానని తెలిపారు. 27 ఏళ్లకే ఒంగోలు నుంచి పార్లమెంట్కు పోటీతో రాజకీయ ప్రస్థానం ప్రారంభమైందన్నారు. ఎన్నికల్లో ఓడినా ఒంగోలు ప్రజల ప్రేమ, ఆదరణ, ఆప్యాయతలు రాజకీయ జీవితానికి బలాన్నిచ్చాయని వెంకయ్యనాయుడు వివరించారు.
రాజకీయాన్ని మనం పాతరోజులకు తీసుకెళ్దామని వెెంకయ్యనాయుడు తెలిపారు. క్యారెక్టర్, క్యాలిబర్, కెపాసిటీ, కాండక్ట్ ఉన్నవారిని ఎన్నుకుందామని చెప్పారు. ఒకప్పుడు సిద్ధాంతపరమైన రాజకీయాలు ఉండేవన్నారు. రాజకీయాల్లో కష్టపడేతత్వం ఉండేదని, కష్టపడేవాళ్లను గుర్తించేవారని పేర్కొన్నారు. రాజకీయాల్లో కావాల్సింది ధనం కాదు గుణమని వివరించారు. ఒక ప్రాంత చరిత్ర భావితరాలకు మార్గదర్శకం అవుతుందని వెల్లడించారు.
ఒంగోలు గిత్త జాతిని కాపాడుకోవాలని దేశీయ పశుసంపద పరిరక్షణకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని వెంకయ్యనాయుడు వివరించారు. ఒంగోలు నగరంతో పాటు గ్రామీణ ప్రాంతాల అభివృద్ధికి సమాన ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలన్నారు. 150 ఏళ్ల ఒంగోలు భవిష్యత్ అభివృద్ధి దిశగా కొత్త అడుగులు వేస్తోందని చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులు ప్రదర్శించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అలరించాయి. సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి స్థానిక కళాకారులతో సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు జరగనున్నాయి. రాత్రి 10.15 గంటలకు క్రాకర్స్ షోతో ఈ వేడుకలు ముగుస్తాయి.
ఏకైక నగరపాలక సంస్థ : ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లాలోనే ఉన్న ఏకైక నగరపాలక సంస్థ ఒంగోలు. ఎన్నో ఏళ్లుగా జిల్లాకే ప్రధాన వాణిజ్య, వ్యాపారం కేంద్రంగా ఉంది. అనేక రంగాల్లో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతూ ప్రస్తుతం 150 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకోనుంది. మరి, ఒంగోలు పట్టణం ప్రస్థానం ఎలా ప్రారంభమైందని చూస్తే 1870,80లలో చిన్న పట్టణంగా ఉండేది. అధికారిక లెక్కల ప్రకారం 1881 నాటికి పట్టణ జనాభా సుమారు 9,200గా ఉండేది. సుమారు 2,286 ఇళ్లతో పరిమిత సదుపాయాలు మాత్రమే ఉండేవి. అలా కొద్దిపాటి సౌకర్యాలతోనే 1876లో మూడో గ్రేడ్ మున్సిపాలిటీగా ఏర్పడింది ఒంగోలు. అప్పుడే నగర అభివృద్ధికి అడుగులు పడ్డాయి.
1876 సెప్టెంబర్ 30న ఒంగోలు మున్సిపాలిటీకి మొదటిసారి ఎన్నికలు జరిగాయి. ఆ తర్వాత 1970 ఫిబ్రవరి 2వ తేదీన ఒంగోలు జిల్లా కేంద్రంగా ప్రకటించడంతో పాటు ద్వితీయ శ్రేణి మున్సిపాలిటీగా ప్రకటించారు. 1972 మే 2న ఒంగోలు జిల్లాను ప్రకాశం జిల్లాగా మార్చారు. ఆ తర్వాత 1983లో ప్రత్యేక గ్రేడ్ హోదా పొందింది. 2001లో చుట్టుపక్కల మూడు పంచాయతీల విలీనంతో పట్టణ పరిధి మరింత విస్తరించింది. 11 సంవత్సరాల తర్వాత అంటే 2012 జనవరి 21న నగరపాలక సంస్థగా అవతరించింది. ఈ క్రమంలోనే నగరం అభివృద్ధి చెందుతూ వచ్చింది.
శతాబ్దిన్నర కాలంలో అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి : ప్రస్తుతం ఒంగోలు నగరపాలక సంస్థ పెద్ద నగరాలకు ఏ మాత్రం తీసిపోకుండా అభివృద్ధి చెందింది. విద్య, వైద్యం, ఉపాధితో పాటు బ్యాంకింగ్, వ్యాపారం విస్తరించడంతో చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల ప్రజలకు ఇది ప్రధాన కేంద్రంగా మారింది. ఇక నగరం విస్తీర్ణం విషయానికి వస్తే 130 చదరపు కిలోమీటర్లకు పైగా విస్తరించింది. 2001 జనాభా లెక్కల ప్రకారంపట్టణంలో 1.92 లక్షలకు పైగా జనాభా ఉంటే 2011 జనాభా లెక్కలు వచ్చేసరికి 2.2 లక్షలకు పైగా చేరుకుంది. అయితే నగరానికి ఆనుకుని ఉన్న కొన్ని గ్రామాలను ఇందులో విలీనం చేశారు. దీంతో ఆయా గ్రామాల్లో ఉన్న 49,000లకు పైగా జనాభాను కలుపుకుని ప్రస్తుతం ఒంగోలు మున్సిపల్ కార్పోరేషన్ జనాభా 3 లక్షలకు పైగా ఉంటుందని అధికారిక లెక్కలు చెబుతున్నాయి. ఇటీవలే ఒంగోలు డివిజన్ల సంఖ్య 62కు పెంచారు.
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