ఒంగోలులో రూ.2.50 కోట్ల బంగారం దోపిడీ - కోయంబత్తూరు ముఠా హస్తం
Ongole Gold Robbery ఒంగోలులో సినిమాను తలపించేలా జరిగిన దోపిడీ కేసు దర్యాప్తులో పోలీసులు పురోగతి సాధించారు. ఈ కేసులో కీలక నిందితుడి కోసం పోలీసులు వల పన్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 5:10 PM IST
తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరుకు చెందిన వ్యాపారుల వద్ద ఉన్న రెండు కిలోల బంగారాన్ని దోచుకోవడానికి దోపిడీ ముఠా కోయంబత్తూరు నుంచే పక్కాగా ప్లాన్ చేసింది. రైల్లో ప్రయాణిస్తున్న వ్యాపారులను ఒక వ్యక్తి వెంటాడుతూ వచ్చాడు. అతనికి ముందే మరో ముఠా రోడ్డు మార్గంలో ఒంగోలు చేరుకుని రైల్వేస్టేషన్ వద్ద మాటు వేసింది. వ్యాపారులు రైలు దిగిన వెంటనే వారిని అదే ట్రైనులో అనుసరించిన వ్యక్తి స్టేషన్ బయట వేచి ఉన్న తమ సహచరులను అప్రమత్తం చేశాడు. వ్యాపారులను అపహరించుకెళ్లి నిర్జన ప్రాంతంలో వారిపై దాడిచేసి బంగారాన్ని దోచుకెళ్లారు. ఒంగోలు రైల్వేస్టేషన్ రోడ్డులో ఉపాస్ హాస్పిటల్ సమీపాన ఈ నెల నాలుగో తేదీన జరిగిందీ ఘటన.
ఎన్నికల విధుల్లో పోలీసులు : కోయంబత్తూరుకు చెందిన బాధితులు ఆర్డీ బాలాజీ, అతని కుమారుడు రత్నశరణ్ ఒంగోలు జీజీహెచ్లో చికిత్స పొందుతూ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు రెండో పట్టణ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఎస్పీ హర్షవర్ధన్రాజు స్పందించి అదనపు ఎస్పీ(క్రైమ్స్) సి.హెచ్. వెంకటేశ్వర్లు ఆధ్వర్యంలో సెంట్రల్ క్రైమ్ స్టేషన్ (సీసీఎస్) సిబ్బందిని రంగంలోకి దింపారు. నేరస్థలంలోనే సీసీ కెమెరా ఫుటేజీ సేకరణతో పాటు నిందితులు పారిపోయేందుకు ఆస్కారమున్న టోల్ప్లాజాల వద్ద పుటేజీని సైతం పరిశీలించారు. ఆ తర్వాత పరిషత్తు ఎన్నికల పోలింగ్ బందోబస్తు విధులకు పోలీసులు వెళ్లిపోయారు. ఆ వెంటనే కౌంటింగ్ కేంద్రాల వద్ద డ్యూటీలకు హాజరయ్యారు.
పక్కాగా రెక్కీ : పరిషత్తు ఎన్నికల విధులు పూర్తికావడంతో ఈ కేసు దర్యాప్తులో పురోగతి సాధించారు. కోయంబత్తూరు ముఠా పక్కాగా రెక్కీ నిర్వహించి మరీ ఈ దోపిడీకి పాల్పడినట్లు గుర్తించారు. కారులో ఏడుగురు ముఠా సభ్యులు ఒంగోలు చేరుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఎక్కడా టోల్ప్లాజాల్లోని సీసీ కెమెరాలకు చిక్కకుండా వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించారు. దోపిడీకి పాల్పడిన తర్వాత పరారయ్యే క్రమంలోనూ ఇదే వ్యూహాన్ని అనుసరించారు. వెంగముక్కలపాలెం, యరజర్ల, కొండపి అటు నుంచి కందుకూరు ప్రాంతాల మీదుగా వెళ్లిపోయారు. దీంతో ఒంగోలులోని నేరస్థలంలో లభ్యమైన వాహనం నంబరు ఆధారంగా టంగుటూరు, నెల్లూరు జిల్లా కావలి టోల్ప్లాజాలోనూ వీరి వాహనం తాలూకు ఆనవాళ్లు దొరకలేదు.
చెన్నై, తమిళనాడుకు ప్రత్యేక బృందాలు : వారి వాహనం నంబరు ప్లేట్ సైతం నకిలీదిగా గుర్తించారు. దీంతో పోలీసులు ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించారు. దోపిడీ అనంతరం ఒంగోలు నుంచి పరారైన దుండగులు వేర్వేరు అడ్డదారుల్లో ప్రయాణించి చెన్నై చేరుకున్నట్లు గుర్తించారు. అక్కడి నుంచి తమ స్వస్థలమైన కోయంబత్తూరుకు వెళ్లినట్లు నిర్ధారించుకున్నారు. దీంతో జిల్లా నుంచి ప్రత్యేక బృందాలు చెన్నై, తమిళనాడు ప్రాంతాలకు వెళ్లి గాలించాయి. అప్పటికే నిందితులు అక్కడి నుంచి వేరొక ప్రాంతానికి మకాం మార్చినట్లు గుర్తించారు. దీంతో మరో రెండు బృందాలు ఆ ప్రాంతానికి చేరుకుని గాలిస్తున్నాయి. ఇక్కడ ఈ కేసులో కీలక నిందితుడి కోసం పోలీసులు వల పన్నారు. అతను పట్టుబడితే రూ.2.50 కోట్ల విలువైన బంగారం దోపిడీ కేసు ఒక కొలిక్కివచ్చే అవకాశం ఉంది.
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