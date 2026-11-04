ఒంగోలులో పట్టపగలే భారీ బంగారం చోరీ - కోయంబత్తూరు వ్యాపారులపై దాడి
Ongole Gold Robbery ఒంగోలులో బుధవారం ఉదయం భారీ చోరీ జరిగింది. తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరు నుంచి ఒంగోలులోని బంగారు దుకాణాలకు బంగారం తరలిస్తున్న వ్యాపారులను కొందరు దుండగులు మార్గమధ్యంలో అడ్డగించి దోపిడీకి పాల్పడ్డారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 5:21 PM IST
ఒంగోలులో బుధవారం ఉదయం భారీ చోరీ జరిగింది. తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరు నుంచి ఒంగోలులోని బంగారు దుకాణాలకు బంగారం తరలిస్తున్న వ్యాపారులను కొందరు దుండగులు మార్గమధ్యంలో అడ్డగించి దోపిడీకి పాల్పడ్డారు.
నిందితుల కోసం గాలింపు : ఒంగోలు రైల్వేస్టేషన్లో దిగి ఆటోలో వెళుతున్న వ్యాపారులను స్థానిక ఉపాస్ ఆస్పత్రి సమీపంలో కారును అడ్డుపెట్టి అటకాయించారు. వ్యాపారులను బలవంతంగా ఆటో నుంచి బయటికి లాగి తమ కారులో ఎక్కించుకొని దక్షిణ బైపాస్ సమీపంలోని డీ6 ఎక్సోటికా ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లారు. అక్కడ వారిపై దాడి చేసి సుమారు 2 కేజీల బంగారు ఆభరణాలను దోచుకుని ఉడాయించారు. ప్రాణాలతో బయటపడిన వ్యాపారులు గాంధీరోడ్డుకు చేరుకొని దోపిడీ జరిగిన విషయాన్ని స్థానిక బంగారు వ్యాపారులకు తెలియజేశారు. వారి సహకారంతో రెండో పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్కు చేరుకుని ఫిర్యాదు చేశారు. ఒంగోలు డీఎస్పీ రాయపాటి శ్రీనివాసరావు, సీఐ వీరానాయక్ ఆధ్వర్యంలో పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. సెంట్రల్ క్రైమ్ స్టేషన్ ఇన్స్పెక్టర్ కమలాకర్ ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాలు నిందితుల కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టాయి.