వందేళ్ల వయసు - మూడంతస్తుల ఎత్తు - ఇంటికి గొడుగులా వేపచెట్టు
చెట్టును నరకలేక ఇంటినే మలిచారు - ఒంగోలులో ఓ కుటుంబం పర్యావరణ ప్రేమ - వందేళ్ల వేప చెట్టే ఆ ఇంటికి దేవత
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 9, 2025 at 3:22 PM IST
100-Year-Old Neem Tree Inside the House: ఆ చిత్రాన్ని ఒక్కసారి చూడండి. ఓ మహిళ ప్రశాంతంగా చెట్టు నీడలో కూర్చుని పుస్తకం చదువుతోంది. ఇది చూసినప్పుడు ఏ పార్కులోనో లేదా విశాలమైన పెరటి తోటలోనో ఉన్న దృశ్యంలా అనిపిస్తుంది కదూ! కానీ అసలు విషయం తెలిస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు. ఆమె కూర్చున్నది నేల మీద కాదు. ఏకంగా మూడంతస్తుల భవనం పైన ఉన్న డాబా మీద! అవును, కాంక్రీట్ జంగిల్లో ఓ చల్లని ఒయాసిస్లా కనిపిస్తున్న ఈ దృశ్యం ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలు నగరంలోనిది. స్థలం విలువే తప్ప, చెట్టు విలువ తెలియని ఈ రోజుల్లో, ఓ కుటుంబం చూపిన ప్రకృతి ప్రేమకు ఈ ఇళ్లు నిలువెత్తు సాక్ష్యం.
వందేళ్ల వృక్షం వారసత్వ సంపద: ఈ నివాసం ఒంగోలులోని జమ్మిచెట్టు వీధికి చెందిన రామచంద్రరావుది. ఆయనకు తన తండ్రి నుంచి వారసత్వంగా కొంత స్థలం వచ్చింది. అక్కడ గృహం నిర్మించాలని రామచంద్రరావు భావించారు. అయితే, ఆ స్థలంలో అప్పటికే భారీగా పెరిగిన ఒక వేప చెట్టు ఉంది. దాని వయసు దాదాపు వందేళ్లు ఉంటుందని అంచనా. సాధారణంగా ఎవరైనా ఇల్లు కట్టేటప్పుడు అడ్డుగా ఉందని చెట్లను నరికేస్తారు. కానీ రామచంద్రరావుకు ఆ చెట్టును తొలగించడానికి మనసు అంగీకరించలేదు.
చెట్టు కోసమే ఇంటి ప్లాన్!: ఆ చెట్టును తొలగించడం ఇష్టం లేక ఆయన ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. వృక్షాన్ని కాపాడుతూనే ఇల్లు కట్టాలని డిసైడ్ అయ్యారు. దానికి ఏమాత్రం హాని కలగకుండా, దాని చుట్టూ నిర్మాణం జరిగేలా ప్లాన్ చేశారు. అలా ఆ వేప చెట్టును మధ్యలో ఉంచి ఏకంగా మూడంతస్తుల భవనాన్ని నిర్మించారు. గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నుంచి టెర్రస్ వరకు ఆ చెట్టు ఇంటిలో ఒక భాగంగా మారింది.
మేడ పైన పచ్చని గొడుగు: ఇల్లు పూర్తయ్యాక ఆ దృశ్యం అద్భుతంగా మారింది. కింద నుంచి పెరిగిన చెట్టు, ఇంటి పైకప్పు (టెర్రస్) మీదకు చేరుకుంది. అక్కడ కొమ్మలు విచ్చుకుని, ఇంటి మొత్తానికి ఒక పచ్చని గొడుగు పట్టినట్లుగా తయారైంది. మండే ఎండల్లో కూడా ఆ ఇంటికి చల్లదనాన్ని ఇస్తుంది.
చెట్టే ఆ ఇంటి దేవత: కేవలం నీడ కోసమే కాకుండా ఆ కుటుంబం ఆ చెట్టును దైవంగా పూజిస్తున్నారు. వందేళ్ల వయసున్న ఆ వేప వృక్షాన్ని సాక్షాత్తూ దేవతగా కొలుస్తున్నారు. నిత్యం ఆ చెట్టుకు పూజలు చేస్తున్నారు. నిర్మాణాల పేరుతో పచ్చని చెట్లను కొట్టివేస్తున్న ఈ కాలంలో, రామచంద్రరావు కుటుంబం చేసిన పని నిజంగా అభినందనీయమని స్థానికులు అంటున్నారు. ఇలాంటి వాళ్లు అరుదుగా ఉంటారని చెబుతున్నారు. ప్రకృతిని ప్రేమిస్తే, అది మనకు ఎంతటి ఆరోగ్యాన్ని, ఆనందాన్ని ఇస్తుందో ఈ ఇల్లే సాక్ష్యం. ఈ భవన నిర్మాణాన్ని చూసి రహదారిపై వెళ్లే వారు కూడా ఎంతో ఆసక్తిగా తిలకిస్తున్నారు.
ఒంగోలు డెయిరీకి పూర్వ వైభవం - పునరుద్ధరణకు ప్రయత్నాలు
అంతరించిపోయే దశకు ఒంగోలు గిత్తలు - దశాబ్దాలుగా పోషిస్తున్న ఓ కుటుంబం