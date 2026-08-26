అంజయ్యనగర్లో 3 భవనాలు కూల్చివేత పూర్తి - అక్రమ నిర్మాణాల జాబితా తయారుచేసిన సీఎంసీ
అక్రమ నిర్మాణాల కూల్చివేతలను కొనసాగిస్తున్న అధికారులు - ఇప్పటికే మూడు భవనాలు నేలమట్టం - ఇవాళ నాలుగో భవనం కూల్చివేత పనులు ప్రారంభం - సీఎంసీ, హైడ్రా సంయుక్తంగా అక్రమ నిర్మాణాలపై ఉక్కుపాదం
Published : August 26, 2026 at 3:17 PM IST
Illegal Constructions Demosition In Anjayyanagar : గచ్చిబౌలి అంజయ్యనగర్లో అక్రమ నిర్మాణాల కూల్చివేతలు కొనసాగుతున్నాయి. ఎనిమిది అక్రమ నిర్మాణాలలో నిన్నటి వరకు 3 భవనాలను అధికారులు నేలమట్టం చేశారు. ఇవాళ నాలుగో భవనం కూల్చివేత పనులు ముమ్మరం చేశారు. మిగిలిన అక్రమ కట్టడాల పైనా చర్యలు తీసుకోనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. అంజయ్యనగర్లో నాలుగు రోజుల కిందట నాలాను ఆక్రమించి కట్టిన ఓ ఏడంతస్తుల భవనం కుప్పకూలడంతో అక్కడ పుట్టగొడగుల్లా ఉన్న ఆక్రమణలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. సీఎంసీ పరిధిలో మొత్తం 54 అనధికారిక నిర్మాణాలు ఉన్నట్లుగా గుర్తించారు.
అక్రమ నిర్మాణాలపై చర్యలు : సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, హైడ్రా అధికారులు సంయుక్తంగా ఈ అక్రమ నిర్మాణాలను తొలగిస్తున్నారు. ఈనెల 23 నుంచి కూల్చివేతలు జరుగుతున్నాయి. ఈనెల 22న ఏడంతస్తుల భవనం కుప్పకూలి ప్రమాదం సంభవించడంతో సీఎంసీ, హైడ్రా అధికారులు దాని పక్కన పాక్షికంగా దెబ్బతిన్న నిర్మాణాలపై దృష్టిసారించారు.
పక్క అపార్ట్మెంట్ వాసుల కష్టాలు : మరోవైపు ఈనెల 22న కూలిన భవనానికి ఆనుకొని ఉన్న 'జయదర్శిని రెసిడెన్సీ', 'స్టెర్లింగ్ వైట్ఫీల్డ్' అపార్టుమెంట్లలో నివసిస్తున్న ప్రజలను అధికారులు అత్యవసరంగా ఖాళీ చేయించారు. ఈ నిర్ణయంతో 2 అపార్టుమెంట్లకు చెందిన 55 కుటుంబాలు ఒక్కసారిగా ఆవాసం కోల్పోయారు. తమది ఏ తప్పూ లేకపోయినా.. పక్కన వెలిసిన అక్రమ నిర్మాణం పుణ్యమా అని... గత నాలుగు రోజులుగా వీరంతా అష్టకష్టాలు పడుతున్నారు.
స్ట్రక్చరల్ స్టెబిలిటీ పరీక్షల తరువాతే ప్రవేశం : బాధితుల్లో కొందరు హోటళ్లలో గదులు అద్దెకు తీసుకుని నివాసముంటుండగా, మరికొందరు బంధువులు, స్నేహితుల ఇళ్లల్లో తలదాచుకుంటూ కాలం వెళ్లదీస్తున్నామని వాపోతున్నారు. వీలైనంత త్వరంగా స్ట్రక్చరల్ స్టెబిలిటీ పరీక్షలు చేయించి భవనంలోకి వెళ్లేందుకు క్లియరెన్స్ ఇవ్వాలని అపార్ట్మెంట్ నివాసులు కోరుతున్నారు. కూలిన భవనం ప్రభావంతో పక్కనే ఉన్న అపార్టుమెంట్ల పిల్లర్లు, పునాదులు బలహీనపడి ఉండవచ్చనే అనుమానంతో అధికారులు ముందస్తు జాగ్రత్తగా ప్రవేశాలను నిషేధించారు. నిపుణులైన ఇంజనీర్లతో స్ట్రక్చరల్ స్టెబిలిటీ పరీక్షలు నిర్వహించి, వారు పూర్తి స్థాయి భద్రతా నివేదిక ఇచ్చే వరకు ప్లాట్లలోకి ఎవరూ అడుగుపెట్టకూడదని స్పష్టం చేశారు.
ఇష్టానుసారంగా అక్రమ నిర్మాణాలు - కాగితాలకే పరిమితమైన ట్రైబ్యునల్!
కూలిన భవనం వద్ద కొనసాగుతున్న సహాయక చర్యలు - టౌన్ ప్లానింగ్ ఆఫీసర్ సస్పెండ్