మరోసారి ఓఎన్జీసీ గ్యాస్ లీక్ - భయాందోళనలో స్థానికులు
ONGC Gas Leak: మాచవరంలో మరోసారి గ్యాస్ లీక్ కలకలం సృష్టిస్తోంది. ఈనెల 26నపంటపొలాల్లో గ్యాస్ లీకైన చోటే మళ్లీ సమస్య తలెత్తింది. రాత్రిన ఉంచి గ్యాస్ లీక్ అవుతుండటంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 11:48 AM IST
ONGC Gas Leak in Ambedkar Konaseema District: అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా అంబాజీపేట మండలం మాచవరం గ్రామంలో మరోసారి ఓఎన్జీసీ గ్యాస్ లీకేజీ కలకలం రేపింది. పంట పొలాల్లో ఉన్న గ్యాస్ పైప్లైన్ నుంచి మరోసారి గ్యాస్ లీక్ కావడంతో స్థానికులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఈ నెల 26వ తేదీన ఇదే ప్రాంతంలో గ్యాస్ పైప్లైన్ లీకై కలకలం సృష్టించగా, తాజాగా అదే పైప్లైన్ మరోసారి లీక్ కావడం గ్రామస్తుల్లో ఆందోళనకు కారణమైంది.
పైప్లైన్ నుంచి గ్యాస్ ఎగసిపడటంతో చుట్టుపక్కల ప్రాంతమంతా గ్యాస్ వాసన వ్యాపించింది. సమాచారం అందుకున్న ఓఎన్జీసీ అధికారులు హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని లీకేజీని అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు. పరిస్థితిని సమీక్షించి ఎలాంటి ప్రమాదం లేదని అధికారులు వెల్లడించారు. అయితే, ఒకసారి లీకైన పైప్లైన్ మళ్లీ లీక్ కావడంతో స్థానికుల్లో అనేక అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ప్రమాదం జరగకముందే సంబంధిత అధికారులు పైప్లైన్ను పూర్తిస్థాయిలో తనిఖీ చేసి, శాశ్వత మరమ్మతులు చేపట్టాలని మాచవరం గ్రామస్తులు కోరుతున్నారు.