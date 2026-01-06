ETV Bharat / state

Published : January 6, 2026 at 12:17 PM IST

ONGC Blowout At Konaseema : కోనసీమలో అలజడి సృష్టించిన ఓఎన్జీసి బ్లో అవుట్‌ ఇంకా అదుపులోకి రాలేదు. నిన్న సుమారు 100 అడుగులకు పైగా మంటలు ఎగసిపడ్డాయి. అయితే నిన్నటితో పోలిస్తే ప్రస్తుతం మంటల తీవ్రత కాస్త తగ్గుముఖం పట్టినట్లు తెలుస్తోంది. మంటలను అదుపులోకి తెచ్చేందుకు ఓఎన్జీసి సిబ్బంది తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు.

నిర్విరామంగా వాటర్‌ అంబ్రెల్లా ప్రక్రియ : డాక్టర్‌ బీఆర్‌ కోనసీమ జిల్లా మలికిపురం మండలం ఇరుసుమండ వద్ద ఓఎన్జీసి బ్లో అవుట్‌ మంటలు ఇంకా అదుపులోకి రాలేదు. అయితే మంటల తీవ్రత కాస్త తగ్గినట్లు తెలుస్తోంది. ఓఎన్జీసి సిబ్బంది ఫైర్‌ ఫైటింగ్‌ స్టాప్‌ బ్లూటూత్‌పై నిర్విరామంగా వాటర్‌ అంబ్రెల్లా ప్రక్రియను కొనసాగిస్తున్నారు. నిన్నటి కంటే ధ్వని తగ్గింది. మంటలతో పాటు నల్లటి పొగ వ్యాపిస్తోంది. మంటలు వేడి తీవ్రత వల్ల నిన్న దగ్గరకు వెళ్లలేని పరిస్థితి నెలకొంది. ఇవాళ ఉదయం పరిస్థితి కాస్త మెరుగుపడింది. దీంతో అధికారులు మంటలకు చేరువుగా వెళ్తున్నారు. మధ్యాహ్నానికి పరిస్థికి ఇంకాస్త మెరుగవుతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

ఓఎన్జీసి బ్లో అవుట్‌లో తగ్గుముఖం పట్టిన మంటలు (ETV Bharat)

దాదాపు 550 మంది రెండు పునరావాస కేంద్రాల్లో : అమలాపురం ఎంపీ హరీష్‌ మాథూర్‌, ఎమ్మెల్యే దేవవరప్రసాద్‌, కలెక్టర్‌ మహేష్‌ కుమార్‌, ఎస్పీ రాహుల్‌ మీనా పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నారు. బ్లో అవుట్‌ వల్ల దాదాపు 550 మంది రెండు పునరావాస కేంద్రాల్లో తలదాచుకున్నారు. పునరావాస కేంద్రాల్లో ఉన్నవారికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇరుసుమండ, లక్కవరం, గుబ్బల పాలెం, చింతలపల్లి, బట్టలంక గ్రామాలకు విద్యుత్‌ పునరుద్ధరించారు.

"నిన్నటితో పోలిస్తే ప్రస్తుతం మంటల తీవ్రత కాస్త తగ్గింది. అగ్నిమాపక సిబ్బంది కూడా నిర్విరామంగా మంటలను అదుపు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు" - స్థానికులు

ONGC Blowout at Malikapuram of Konaseema District: డాక్టర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా మలికిపురం మండలం ఇరుసు మండలం ఓఎన్జీసి వర్క్‌ ఓవర్‌ రిగ్‌ సైట్‌లో గ్యాస్ లీకైంది. సుమారు సుమారు 100 అడుగులకు పైగా మంటలు ఎగసిపడుతున్నాయి మధ్యాహ్నం 12:30 గంటల ప్రాంతంలో ఇక్కడ గ్యాస్ లీక్ అయింది. స్థానికులు రెవెన్యూ అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. వారు ఓఎన్జీసీ అధికారులకు తెలియజేశారు. ఓఎన్జీసి అధికారులు అక్కడకు చేరుకుని గ్యాస్ లీకేజిని అరికడతారని తహసీల్దారు శ్రీనివాసరావు వెల్లడించారు.

రెవెన్యూ అధికారులు ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు. ఈ సంఘటనతో కోనసీమ ప్రజల్లో ఆందోళన నెలకొంది. ఘటనాస్ధలంలో పరిస్థితులను కలెక్టర్ హరీష్​ మాథూర్​, ఎమ్మెల్యే దేవవరప్రసాద్​, కలెక్టర్​ మహేష్​, ఎస్పీ రాహుల్ మీనా, అధికారులు ఇక్కడ ఉండి పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నారు. చుట్టుపక్కల 5 కి.మీ పరిధిలోని ప్రజలను అధికారులు ఖాళీ చేయించారు. మంటల ధాటికి సుమారు 500 కొబ్బరి చెట్లు కాలిపోయాయి.

మరో 24 గంటలు! : మంటలు ఆర్పేందుకు అగ్నిమాపక సిబ్బంది, ఓఎన్‌జీసీ ఫైర్‌ ఫైటింగ్ సిబ్బంది ప్రయత్నిస్తున్నారని కలెక్టర్‌ మహేశ్‌కుమార్‌ తెలిపారు. మంటలు అదుపులోకి వస్తాయో లేదో తెలియాలంటే 24 గంటలు ఆగాల్సి ఉందన్నారు. ఇప్పటివరకు ఎలాంటి నష్టం జరగలేదని చెప్పారు. అధికారులు, ప్రజలు అందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. ఓఎన్‌జీసీకి కావాల్సిన సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నామన్నారు.

