అయ్యో! - ప్రచారానికి టైమ్ సరిపోయేలా లేదే! - అభ్యర్థుల్లో ఆందోళన
మూడు విడతల్లో పంచాయతీ ఎన్నికలు - నువ్వా-నేనా అన్నట్లు ఉన్న పోటీ - ప్రచారానికి మాత్రం వారం రోజులే సమయంతో అభ్యర్థుల ఆందోళన
Published : November 28, 2025 at 12:08 PM IST
Telangana Local Body Elections : రాష్ట్రంలో పంచాయతీ ఎన్నికల వేడి రాజుకుంది. రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. డిసెంబరు 11, 14, 17 తేదీల్లో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఇక అభ్యర్థులు వారి వారి అస్త్రాలను ప్రచారానికి సిద్ధం చేసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రత్యర్థులు నువ్వా-నేనా అన్నట్లు పోటాపోటీగా ప్రచారం చేసి, ఓటర్లను మెప్పించడమే మిగిలింది. అయితే ఇక్కడే ఒక ప్రధాన చిక్కు వచ్చి పడింది. అదే ప్రచారానికి వారం రోజులు గడువు మాత్రమే మిగిలి ఉండటం. ఇప్పటికే కొంతమంది ముందు నుంచే ప్రచారాన్ని చేస్తున్నారు. వారి సొంత నిధులతో గ్రామాల్లో అభివృద్ధి పనులు, చిన్న చిన్న సమస్యలను పరిష్కరిస్తున్నారు. మరికొంత మంది గ్రామానికి ఫలానా ఇన్ని రూ.లక్షలు అంటూ ఇచ్చి ఏకగ్రీవాల వైపు మొగ్గు చూపే పనిలో ఉన్నారు.
పంచాయతీ ఎన్నికల నిర్వహణకు ఇచ్చిన షెడ్యూల్లో అభ్యర్థుల తుది జాబితా ప్రకటన అనంతరం ప్రచారానికి వారం గడువు మాత్రమే మిగిలి ఉంది. సర్పంచి, వార్డు సభ్యుల స్థానాలకు నామపత్రాల ఉప సంహరణ పూర్తి అయ్యాకనే పోటీలో ఉన్న అభ్యర్థులు తమ ప్రచారాన్ని నిర్వహిస్తుంటారు. అయితే ఎన్నికల కమిషన్ ప్రస్తుతం ఇచ్చిన షెడ్యూల్ మేరకు వారం రోజుల గడువు మాత్రమే ఉండటం ఆశావహుల్లో తీవ్ర ఆందోళన రేకెత్తిస్తోంది. రెబల్స్, ఇతర అంశాలపై నామినేషన్ల ఉప సంహరణపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించడానికే సమయం సరిపోయే పరిస్థితి ఉంది. దీంతో ఈసారి ఆందోళన తప్పడం లేదు.
మూడు విడతల్లో వివరాలు ఇవే :
- మొదటి విడత పోలింగ్ గ్రామాల్లో నామినేషన్ల స్వీకరణ ఇప్పటికే ప్రారంభం అయింది. డిసెంబరు 3వ తేదీన అభ్యర్థుల పేర్లు, గుర్తులను ప్రకటించనున్నారు. డిసెంబరు 11న ఎన్నికలు జరగనున్నాయి.
- రెండో విడత ఎన్నికల్లో ఈ నెల 30న నామినేషన్ల స్వీకరణ ప్రారంభం కానుంది. డిసెంబరు 6వ తేదీన తుది జాబితా సిద్ధం చేయనున్నారు. ఆ తర్వాత గుర్తుల ప్రకటన చేయనున్నారు. డిసెంబరు 14న ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నారు.
- మూడో విడతలో డిసెంబరు 3న నామినేషన్ల స్వీకరణ ఉండనుంది. డిసెంబరు 9న అభ్యర్థుల తుది జాబితా, గుర్తుల ప్రకటన ఉండనుంది. డిసెంబరు 17న ఎన్నికలు జరగనున్నాయి.
ప్రణాళికా ప్రకారం ముందుకెళ్తే : ఈ మూడు విడతల్లో నామినేషన్ల ఉపసంహరణ అనంతరం ఎన్నికలకు వారం రోజులు మాత్రమే సమయం ఉండనుంది. ఓటర్లను ఆకట్టుకునేందుకు ప్రచారానికి సమయం తక్కువగా (కేవలం వారం మాత్రమే) ఉంది. ప్రణాళిక ప్రకారం ముందుకు వెళితే అభ్యర్థులు ఎన్నికల్లో సత్తా చాటే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. రెండు, మూడో విడతల్లో ఎన్నికలు జరిగే పంచాయతీలకు కాస్త సమయం ఎక్కువ ఉన్నప్పటికీ నామినేషన్లు వేసేలోపు అభ్యర్థుల ఎంపిక అనేది ముందస్తుగా నిర్ణయం జరిగి రెబల్స్ బెడద లేకుండా చూసుకుంటే ప్రచారానికి ఎక్కువ సమయం లభించనుంది.
ఆరుగురు జనాభాకు ఒక సర్పంచ్, ముగ్గురు వార్డు మెంబర్లు - ఎన్నిక నిలిపివేసిన హైకోర్టు