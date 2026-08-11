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కేబీఆర్ పార్కు చుట్టూ ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు - ఈనెల 18 నుంచి వన్‌వే

కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ అండర్‌ పాస్‌ ఫ్లైఓవర్ల నిర్మాణంతో వన్ వే అమలు - జూబ్లీహిల్స్ చెక్‌పోస్ట్ నుంచి పంజాగుట్ట మార్గంలో 2 వైపులా ట్రాఫిక్​కు అనుమతి

KBR Park One Way Traffic System
KBR Park One Way Traffic System (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 11, 2026 at 5:23 PM IST

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Updated : August 11, 2026 at 5:51 PM IST

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KBR Park One Way Traffic Route : హైదరాబాద్​లోని కేబీఆర్​ పార్కు చుట్టూ వన్​వే అమల్లోకి రానుంది. ఈనెల 18 నుంచి కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ అండర్‌ పాస్‌ ఫ్లైఓవర్ల నిర్మాణంతో వన్ వే అమలు చేయనున్నారు. అండర్‌ పాస్‌ ఫ్లైఓవర్ల నిర్మాణం పూర్తయ్యే వరకు వన్ వే అమలులో ఉండనున్నట్లు హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనర్ ప్రకటించారు. వన్ వే కోసం ఇప్పటికే అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. కేబీఆర్ పార్క్ పరిసర కారిడార్‌లో 'హెచ్-సిటీ' ప్రాజెక్ట్ కింద కొనసాగుతున్న ఫ్లైఓవర్లు, అండర్‌పాస్‌ల నిర్మాణ పనుల దృష్ట్యా ట్రాఫిక్​ను నియంత్రించడానికి ఈ కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ వన్-వే ట్రాఫిక్ విధానాన్ని తీసుకొచ్చారు.

రెండు పైలట్ ట్రయల్స్ నిర్వహణ : ఈ వన్​-వే విధానాన్ని శాశ్వతంగా అమలు చేయడానికి ముందు రెండు సార్లు పైలట్​ ట్రయల్స్​ను నిర్వహించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. మొదట మే 4వ తేదీన దాదాపు 3 గంటలు, రెండో సారి ​జూన్​ 21వ తేదీన దాదాపు ఆరు గంటల పాటు ట్రయల్స్​ నిర్వహించారు. ఈ పరిశీలనలు, అనుభవాల ఆధారంగా అవసరమైన మార్పులు - చేర్పులు చేసి ఆగస్టు 18వ తేదీ నుంచి వన్​-వే ట్రాఫిక్​ విధానాన్ని అధికారికంగా అమలు చేస్తున్నారు.

కేబీఆర్ పార్కు చుట్టూ ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు - ఈనెల 18 నుంచి వన్‌వే (ETV Bharat)

''కేబీఆర్​ పార్క్​ చుట్టూ అభివృద్ధి పనులు జరుగుతున్నాయి. గత మూడు నెలల్లో రెండు సార్లు వన్ వే ట్రైల్ రన్స్ నిర్వహించి సక్సెస్ అయ్యాం. దీంతో ప్రజలకు అవగాహన పెరిగింది. ఈ హెచ్ సిటీ ప్రాజెక్టు పనులు పూర్తై అందుబాటులోకి వస్తే ప్రజలకు సమయం ఆదా అవుతుంది. కుటుంబంతో సమయం ఎక్కువ గడపొచ్చు. ఈ హెచ్ సిటీ ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణంలో పై వంతెనలు అండర్ పాస్ నిర్మాణాలకు 110 పిల్లర్​లు వస్తాయి. పనులు జరిగే సమయంలో కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా ప్రజలు సహకారం ఉంటే అభివృద్ధి ఫలాలు త్వరగా అందితే అందరికీ ఉపయోగం. ట్రాఫిక్, పోలీస్ శాఖ సిబ్బంది 24 గంటల పాటు పని చేస్తూ అందుబాటులో ఉంటారు. నగర ప్రజలకు అవగాహన కోసం సోషల్​ మీడియాల్లో ఎప్పటికప్పుడు హెచ్చరికలు ఇస్తూ ఉంటాం. పనులు జరుగుతున్న అన్ని రోజులు ఆ ట్రాఫిక్​ నిబంధనలు అమల్లోనే ఉంటాయి'' - వీసీ సజ్జనర్, హైదరాబాద్ సీపీ

డ్రోన్ల ద్వారా రియల్-టైమ్ పర్యవేక్షణ : వాహనదారులకు ఇబ్బంది లేకుండా అవసరమైన ప్రదేశాలలో సరైన లేన్ మార్కింగ్‌లు, లేన్ ఛేంజర్‌ల ఏర్పాటు చేసినట్లు సీపీ తెలిపారు. అలాగే కీలకమైన కూడళ్లలో దిశానిర్దేశం చేసే బోర్డులు ట్రాఫిక్​ బోర్డులు ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే వాహనదారులకు మార్గనిర్దేశం సహాయం అందించడానికి ముఖ్యమైన ప్రదేశాలల్లో 24/7 ట్రాఫిక్​ విభాగం పోలీసు సిబ్బందిని నియమించింది. అంతేకాదు ప్రయాణికులు తమ ప్రయాణాన్ని సులభంగా ప్లాన్​ చేసుకునేందుకు గూగుల్​ మ్యాప్స్​/నావిగేషన్​ రూట్లలోనూ అవసరమైన మార్పులు చేసింది. ఇంటిగ్రేటెడ్​ కమాండ్​ అండ్​ కంట్రోల్​ సెంటర్​/సీసీటీవీ నెట్​వర్క్​ ద్వారా అలాగే రద్దీని ఎప్పటికప్పుడు అంచనా వేయడానికి అనువైన ప్రదేశాల్లో డ్రోన్ల ద్వారా రియల్-టైమ్ పర్యవేక్షణ చేయనున్నారు. వన్​ వే అమల్లోకి వచ్చాక ట్రాఫిక్ పరిస్థితులను నిరంతరం సమీక్షించి, క్షేత్రస్థాయిలో అవసరమైన సర్దుబాట్లు చేయడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు.

పోలీసుల సూచనలు ఇవే : -

  • ఎమర్జెన్సీ వాహనాలకు దారి ఇవ్వండి
  • రాంగ్​-సైడ్​ డ్రైవింగ్​ వద్దు
  • ధ్రువీకరించని వదంతులను నమ్మకండి

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Last Updated : August 11, 2026 at 5:51 PM IST

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KBR PARK ONE WAY TRAFFIC
KBR PARK ONE WAY FROM AUGUST 18
ONE WAY TRAFFIC AROUND KBR PARK
KBR PARK ONE WAY ROUTE
KBR PARK ONE WAY TRAFFIC ROUTE

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