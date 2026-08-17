కేబీఆర్ పార్కు చుట్టూ వన్వే ట్రాఫిక్ - 2 ఏళ్లు వాహన ప్రయాణాలు ఇలాగే
కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ అండర్ పాస్ ఫ్లైఓవర్ల నిర్మాణంతో వన్ వే - రేపటి నుంచి వన్వే అమలు - వాహన రాకపోకలకు ఇబ్బందులు కలగకుండా ప్రణాళిక
Published : August 17, 2026 at 3:11 PM IST
One Way Route In KBR Park : హెచ్సిటీ అభివృద్ధిలో భాగంగా కేబీఆర్ పార్కు చుట్టూ వన్వే ట్రాఫిక్ పద్ధతి మంగళవారం అమల్లోకి రానుంది. కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ ఉన్న ప్రధాన జంక్షన్లలో రూ.1,090 కోట్లతో 7 మల్టీలెవల్ స్టీల్ పైవంతెనలు, 7 అండర్పాస్ల నిర్మాణం నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ సిటీ ఇన్నోవేటివ్, ట్రాన్స్ఫార్మేటివ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ (హెచ్.సిటీ) ప్రాజెక్ట్ను చేపట్టింది. ఈ పనులు 24 నెలల పాటు సాగనుంనందువల్ల వాహనాల కారణంగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకూడదని వన్-వే అమలును పోలీసు యంత్రాంగం చేయనుంది.
కేబీఆర్ పార్క్ పరిసర కారిడార్లో 'హెచ్-సిటీ' ప్రాజెక్ట్ కింద కొనసాగుతున్న ఫ్లైఓవర్లు, అండర్పాస్ల నిర్మాణ పనుల దృష్ట్యా ట్రాఫిక్ను నియంత్రించడానికి ఈ కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ వన్-వే ట్రాఫిక్ విధానాన్ని తీసుకొచ్చారు. వాహన రాకపోకలకు ఎటువంటి ఆటంకాలు తలెత్తకుండా ప్రణాళిక రూపొందించి అమలు చేయనున్నట్లు సీపీ సజ్జనార్ తెలిపారు.
జూబ్లీహిల్స్ చెక్పోస్ట్ కూడలి టాప్ :
- మొత్తం 7 ప్రధాన కూడళ్లు ఉన్నప్పటికీ జూబ్లీహిల్స్ చెక్పోస్ట్ జంక్షన్ గంటకు 15,321 వాహనాలతో మొదటిస్థానంలో ఉంది.
- కేబీఆర్ పార్క్ ప్రధాన ద్వారం కూడలి వద్ద 13,516 వాహనాలు
- మహారాజా అగ్రసేన్ కూడలి దగ్గర 10,356
- రోడ్ నంబర్ 45 కూడలి వద్ద 9,966
- ఫిలింనగర్ వద్ద 9,605
- బసవతారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ కూడలి వద్ద 5,880.
రోజు ఉదయం, సాయంత్రం సమయాల్లో ఈ మార్గంలో గంటకు 10 నుంచి 15 వేల వాహనాలు ప్రయాణిస్తుంటాయి. సాధారణ సిగ్నల్ విధానంతో ట్రాఫిన్ నియంత్రించడం సవాలుతో కూడిన విషయం. కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ ట్రాఫిక్ సమస్యను అధిగమించి సాఫీగా ప్రయాణించటమే లక్ష్యంగా హెచ్సిటీ ప్రాజెక్ట్ను చేపట్టనున్నాం - సీపీ సజ్జనర్
ప్రయాణం సులభంగా అయ్యేలా ప్రణాళిక : వాహనదారులకు మార్గనిర్దేశం సహాయం అందించడానికి ముఖ్యమైన ప్రదేశాలల్లో 24/7 ట్రాఫిక్ విభాగం, పోలీసు సిబ్బందిని నియమించింది. అంతేకాదు ప్రయాణికులు తమ ప్రయాణాన్ని సులభంగా ప్లాన్ చేసుకునేందుకు గూగుల్ మ్యాప్స్/నావిగేషన్ రూట్లలోనూ అవసరమైన మార్పులు చేసింది. ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్/సీసీటీవీ నెట్వర్క్ ద్వారా అలాగే రద్దీని ఎప్పటికప్పుడు అంచనా వేయడానికి అనువైన ప్రదేశాల్లో డ్రోన్ల ద్వారా రియల్-టైమ్ పర్యవేక్షణ చేయనున్నారు. వన్-వే అమల్లోకి వచ్చాక ట్రాఫిక్ పరిస్థితులను నిరంతరం సమీక్షించి, క్షేత్రస్థాయిలో అవసరమైన సర్దుబాట్లు చేయడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు.
కేబీఆర్ పార్కు చుట్టూ ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు - ఈనెల 18 నుంచి వన్వే
కేబీఆర్ పార్కు చుట్టూ పైవంతెనలు, అండర్ పాస్లు - రూ.1090 కోట్ల వ్యయంతో ప్రణాళికలు