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కేబీఆర్​ పార్కు చుట్టూ వన్​వే ట్రాఫిక్ - 2 ఏళ్లు వాహన ప్రయాణాలు ఇలాగే

కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ అండర్‌ పాస్‌ ఫ్లైఓవర్ల నిర్మాణంతో వన్ వే - రేపటి నుంచి వన్​వే అమలు - వాహన రాకపోకలకు ఇబ్బందులు కలగకుండా ప్రణాళిక

One Way Route In KBR Park
One Way Route In KBR Park (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 17, 2026 at 3:11 PM IST

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One Way Route In KBR Park : హెచ్​సిటీ అభివృద్ధిలో భాగంగా కేబీఆర్​ పార్కు చుట్టూ వన్​వే ట్రాఫిక్​ పద్ధతి మంగళవారం అమల్లోకి రానుంది. కేబీఆర్ పార్క్​ చుట్టూ ఉన్న ప్రధాన జంక్షన్లలో రూ.1,090 కోట్లతో 7 మల్టీలెవల్ స్టీల్ పైవంతెనలు, 7 అండర్​పాస్​ల నిర్మాణం నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ సిటీ ఇన్నోవేటివ్​, ట్రాన్స్​ఫార్మేటివ్​ ఇన్​ఫ్రాస్ట్రక్చర్ (హెచ్​.సిటీ) ప్రాజెక్ట్​ను చేపట్టింది. ఈ పనులు 24 నెలల పాటు సాగనుంనందువల్ల వాహనాల కారణంగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకూడదని వన్​-వే అమలును పోలీసు యంత్రాంగం చేయనుంది.

కేబీఆర్ పార్క్ పరిసర కారిడార్‌లో 'హెచ్-సిటీ' ప్రాజెక్ట్ కింద కొనసాగుతున్న ఫ్లైఓవర్లు, అండర్‌పాస్‌ల నిర్మాణ పనుల దృష్ట్యా ట్రాఫిక్​ను నియంత్రించడానికి ఈ కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ వన్-వే ట్రాఫిక్ విధానాన్ని తీసుకొచ్చారు. వాహన రాకపోకలకు ఎటువంటి ఆటంకాలు తలెత్తకుండా ప్రణాళిక రూపొందించి అమలు చేయనున్నట్లు సీపీ సజ్జనార్ తెలిపారు.

జూబ్లీహిల్స్​ చెక్​పోస్ట్​ కూడలి టాప్​ :

  • మొత్తం 7 ప్రధాన కూడళ్లు ఉన్నప్పటికీ జూబ్లీహిల్స్​ చెక్​పోస్ట్ జంక్షన్​ గంటకు 15,321 వాహనాలతో మొదటిస్థానంలో ఉంది.
  • కేబీఆర్ పార్క్​ ప్రధాన ద్వారం కూడలి వద్ద 13,516 వాహనాలు
  • మహారాజా అగ్రసేన్​ కూడలి దగ్గర 10,356
  • రోడ్​ నంబర్ 45 కూడలి వద్ద 9,966
  • ఫిలింనగర్​ వద్ద 9,605
  • బసవతారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్​ కూడలి వద్ద 5,880.

రోజు ఉదయం, సాయంత్రం సమయాల్లో ఈ మార్గంలో గంటకు 10 నుంచి 15 వేల వాహనాలు ప్రయాణిస్తుంటాయి. సాధారణ సిగ్నల్ విధానంతో ట్రాఫిన్​ నియంత్రించడం సవాలుతో కూడిన విషయం. కేబీఆర్​ పార్క్​ చుట్టూ ట్రాఫిక్​ సమస్యను అధిగమించి సాఫీగా ప్రయాణించటమే లక్ష్యంగా హెచ్​సిటీ ప్రాజెక్ట్​ను చేపట్టనున్నాం - సీపీ సజ్జనర్​

ప్రయాణం సులభంగా అయ్యేలా ప్రణాళిక : వాహనదారులకు మార్గనిర్దేశం సహాయం అందించడానికి ముఖ్యమైన ప్రదేశాలల్లో 24/7 ట్రాఫిక్​ విభాగం, పోలీసు సిబ్బందిని నియమించింది. అంతేకాదు ప్రయాణికులు తమ ప్రయాణాన్ని సులభంగా ప్లాన్​ చేసుకునేందుకు గూగుల్​ మ్యాప్స్​/నావిగేషన్​ రూట్లలోనూ అవసరమైన మార్పులు చేసింది. ఇంటిగ్రేటెడ్​ కమాండ్​ అండ్​ కంట్రోల్​ సెంటర్​/సీసీటీవీ నెట్​వర్క్​ ద్వారా అలాగే రద్దీని ఎప్పటికప్పుడు అంచనా వేయడానికి అనువైన ప్రదేశాల్లో డ్రోన్ల ద్వారా రియల్-టైమ్ పర్యవేక్షణ చేయనున్నారు. వన్​-వే అమల్లోకి వచ్చాక ట్రాఫిక్ పరిస్థితులను నిరంతరం సమీక్షించి, క్షేత్రస్థాయిలో అవసరమైన సర్దుబాట్లు చేయడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు.

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KBR PARK ONE WAY ROUTE
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KBR PARK ONE WAY ROUTE AUGUST 18
కేబీఆర్​ పార్కు వన్​వే ట్రాఫిక్​
ONE WAY ROUTE IN KBR PARK

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