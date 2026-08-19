కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ వన్ వే ట్రాఫిక్ - ఆర్టీసీ బస్సు రూట్, స్టాప్లలోనూ మార్పులు
ప్రధాన బస్సు రూట్లలో స్వల్ప మార్పులు చేసిన ఆర్టీసీ - గైడ్లైన్స్ ప్రకారం ప్రయాణికులు సహకరించాలని అధికారులు విజ్ఞప్తి - 127K, 222A, 47L, 10H బస్సుల ప్రయాణ మార్గాలను వెల్లడించిన అధికారులు
Published : August 19, 2026 at 10:58 AM IST
TGSRTC Updated Several Bus Paths Stops : జూబ్లీహిల్స్ చెక్ పోస్ట్, కేబీఆర్ పార్క్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ క్రమబద్ధీకరణలో భాగంగా అమలు చేస్తున్న వన్-వే నిబంధనల దృష్ట్యా ప్రయాణికులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా టీజీఎస్ ఆర్టీసీ ప్రత్యేక కార్యాచరణను చేపట్టింది. ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం ప్రధాన బస్సు రూట్లలో స్వల్ప మార్పులు చేసింది. మార్పు చేసిన బస్సు స్టాప్ల వివరాలను ఆర్టీసీ యాజమాన్యం ప్రకటించింది. టీజీఎస్ ఆర్టీసీ ఇచ్చిన గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం ప్రయాణికులు సహకరించాలని అధికారులు విజ్ఞప్తి చేశారు.
జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు, ట్రాఫిక్ పోలీసులు సంయుక్తంగా వన్-వే నిబంధన అమలు చేస్తున్నారు. ఈ నిబంధనల ప్రకారం ఆర్టీసీ సైతం తమ బస్సు రూట్లలో, బస్సు స్టాప్లల్లో స్పల్ప మార్పులు చేయాల్సి వచ్చిందని ఆర్టీసీ యాజమాన్యం తెలిపింది. జూబ్లీహిల్స్, ఫిల్మ్ నగర్, బంజారాహిల్స్, రోడ్ నంబర్ 45, పరిసర ప్రాంతాల వైపు వెళ్లే ప్రయాణికులు, మారిన బస్సు రూట్లను, స్టాప్లను గమనించి తమ ప్రయాణాన్ని ప్లాన్ చేసుకోవాలని ఆర్టీసీ అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ప్రయాణికుల రద్దీకి అనుగుణంగా అదనపు బస్సు సర్వీసులను నడిపించేందుకు కూడా తగిన ఏర్పాట్లు చేస్తుందని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
మారిన బస్సు సర్వీసులు : 127K కొండాపూర్-కోఠి, 222A పటాన్చెరు-కోఠి, 47L మణికొండ-సికింద్రాబాద్/జేబీఎస్, 10H కొండాపూర్-సికింద్రాబాద్
రూట్ నంబర్ 127K : కోఠి - కొండాపూర్
- వెళ్లే మార్గం : కోఠి ➔ లక్డీకాపూల్ ➔ మసబ్ట్యాంక్ ➔పెన్షన్ హౌస్ ➔ ఎమ్మెల్యే కాలనీ ➔ అపోలో ఆస్పత్రి ➔ రోడ్డు నంబర్ 45 ➔ మాదాపూర్ పీఎస్ మీదుగా కొండాపూర్ వెళుతుంది.
- వచ్చే మార్గం : కొండాపూర్ ➔ మాదాపూర్ పీఎస్ ➔ రోడ్డు నంబర్ 45 ➔ జర్నలిస్ట్ కాలనీ ➔జూబ్లీహిల్స్ చెక్ పోస్ట్ ➔ అన్నపూర్ణ స్టూడియో ➔ ఎల్వీ ప్రసాద్ ➔ బసవతారకం హాస్పిటల్ ➔ బీఆర్ఎస్ భవన్ ➔ ఎమ్మెల్యే కాలనీ ➔ పెన్షన్ హౌస్ ➔ మాసబ్ట్యాంక్ మీదుగా కోఠి వెళుతుంది.
రూట్ నంబర్ 222A : కోఠి - పటాన్చెరు
- అప్ జర్నీ : కోఠి ➔ లక్డీకాపూల్ ➔ మసబ్ ట్యాంక్ ➔ నాగార్జున సర్కిల్ ➔ ఎల్వీ ప్రసాద్ ➔ బసవతారకం హాస్పిటల్ ➔ బీఆర్ఎస్ భవన్ ➔ ఎమ్మెల్యే కాలనీ ➔ ఒమేగా ➔ అపోలో ఆస్పత్రి ➔ జర్నలిస్ట్ కాలనీ ➔ జూబ్లీహిల్స్ చెక్ పోస్ట్ ➔ పెద్దమ్మ గుడి ➔ మాదాపూర్ పీఎస్ మీదుగా పటాన్ చెరుకు చేరుకుంటుంది.
- డౌన్ జర్నీ : పటాన్చెరు ➔ మాదాపూర్ పీఎస్ ➔ పెద్దమ్మ గుడి ➔ జూబ్లీహిల్స్ చెక్ పోస్ట్ ➔ అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ➔ ఎల్వీ ప్రసాద్ ➔నాగార్జున సర్కిల్ ➔ మాసబ్ ట్యాంక్ ➔ లక్డీకాపూల్ మీదుగా కోఠి వరకు వెళుతుంది.
రూట్ నంబర్ 47L : సికింద్రాబాద్/జేబీఎస్ నుంచి మణికొండ
- అప్ జర్నీ : సికింద్రాబాద్ ➔ బేగంపేట ➔ నాగార్జున సర్కిల్ ➔ ఎల్వీ ప్రసాద్ ➔ బసవతారకం హాస్పిటల్ ➔ బీఆర్ఎస్ భవన్ ➔ ఎమ్మెల్యే కాలనీ ➔ ఒమేగా ➔ అపోలో ఆస్పత్రి ➔ ఫిల్మ్ నగర్ ➔ దర్గా మీదుగా మణికొండ వెళుతుంది.
- డౌన్ జర్నీ : మణికొండ ➔ పంచవటి కాలనీ ➔ దర్గా ➔ ఫిల్మ్ నగర్ ➔ జర్నలిస్ట్ కాలనీ ➔ జూబ్లీహిల్స్ చెక్ పోస్ట్ ➔ అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ➔ ఎల్వీ ప్రసాద్ హాస్పిటల్ ➔ మసీద్ ➔ పంజాగుట్ట పీఎస్ ➔ ఆర్.జె. కాలేజీ ➔ పోలీస్ లైన్ ➔ ప్లాజా మీదుగా సికింద్రాబాద్ వెళుతుంది.
రూట్ నంబర్ 10H : సికింద్రాబాద్ to కొండాపూర్
- అప్ జర్నీ : సికింద్రాబాద్ ➔ బేగంపేట ➔ మైత్రివనం ➔ యూసఫ్గూడ ఎక్స్రోడ్స్ ➔ వెంకటగిరి ➔ నవయుగా ➔ పెద్దమ్మ గుడి ➔ మాదాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ మీదుగా కొండాపూర్ చేరుకుంటుంది.
- డౌన్ జర్నీ : కొండాపూర్ ➔ పెద్దమ్మ గుడి ➔ జూబ్లీహిల్స్ చెక్పోస్ట్ ➔ వెంకటగిరి ➔ యూసఫ్గూడ ➔ మైత్రివనం ➔ బేగంపేట మీదుగా సికింద్రాబాద్ వెళుతుంది.
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