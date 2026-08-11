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హైదరాబాద్​లో ప్రతి ముగ్గురిలో ఒకరి ఓటు గల్లంతు! - కారణాలు అనేకం

సర్​లో భాగంగా ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాల స్వీకరణ గడువు సోమవారంతో పూర్తి - హైదరాబాద్​ నగరంలో 1.14 కోట్ల నుంచి 71 లక్షలకు తగ్గిన ఓట్లు - అక్టోబరు 19న తుది ఓటరు జాబితా వెల్లడి

Massive Vote loss in Hyderabad
Massive Vote loss in Hyderabad (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 11, 2026 at 10:28 AM IST

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Massive Vote loss in Hyderabad : రాజధాని నగరంలో ఓటర్ల సంఖ్యకు భారీగా కోత పడింది. ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్​)లో భాగంగా ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాల స్వీకరణ గడువు సోమవారంతో పూర్తైంది. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్‌-మల్కాజిగిరి జిల్లాల ఎన్నికల అధికారులు గణాంకాలను విడుదల చేశారు. వీటి ప్రకారం మూడు జిల్లాల పరిధిలోని 28 నియోజకవర్గాల్లో 1.14 కోట్ల మంది ఓటర్లు ఉండగా నేడు ఆ సంఖ్య 71 లక్షలకు తగ్గింది.

వీరిలో అనేక మంది రెండు, మూడు నియోజకవర్గాల్లో ఓటర్లుగా ఉండటం, చనిపోవడం, చిరునామా మారడం వంటి కారణాలతో ఓ మోస్తరుగా ఓట్లు రద్దయ్యాయి. అయితే ఎన్యూమరేషన్‌ ఫారాలను తిరిగివ్వని నేపథ్యంతో అధికారులు లక్షల మంది ఓటరు గుర్తింపు కార్డులను రద్దు కేటగిరీలో చేర్చారు.

ఓటర్ల వివరాలు అధికారిక వెబ్​సైట్​లో : ప్రతి ముగ్గురిలో ఒకరి కంటే ఎక్కువ మంది ఓట్లు గల్లంతవుతున్నాయి. దీనిలో పౌరుల నిర్లక్ష్యమూ స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. అనేక మంది ఓటర్లు వారికి అందిన ఎన్యూమరేషన్‌ ఫారాలను అధికారులకు తిరిగివ్వలేదు. ఆగస్టు 17న ఓటరు జాబితా ముసాయిదాను వెల్లడించనున్నారు. ఓటర్ల వివరాలను పోలింగ్‌ కేంద్రాల వారీగా ఎన్నికల సంఘం వెబ్‌సైట్‌లో సరి చూసుకోవచ్చు.

సెప్టెంబరు 16లోపు బదులివ్వొచ్చు : రెవెన్యూ అధికారి కార్యాలయాలు, మున్సిపల్‌ ఆఫీసులు, వార్డు ఆఫీసుల నోటీసు బోర్డుల్లో అతికించే జాబితాలోనూ ఓటర్ల పేర్లను చేక్​ చేసుకోవచ్చు. అదే రోజు నుంచి పేర్లలోని దోషాలు, మ్యాపింగ్‌ జరగని ఓటర్లకు నోటీసుల జారీ మొదలవుతుంది. సెప్టెంబరు 16లోపు ఓటర్లు ఆ నోటీసులకు సమాధానమివ్వాలి. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం సూచించిన 11 రకాల గుర్తింపు కార్డుల్లో ఏదేని ఓ కార్డుతో నోటీసుకు జవాబివ్వొచ్చు. చివరగా అధికారులు అక్టోబరు 19న తుది ఓటరు జాబితాను వెల్లడిస్తారు.

ఓటర్లుగా 57 శాతమే : నగరానికి సంబంధించి మూడు జిల్లాల పరిధిలో 1.23 కోట్ల జనాభా ఉంది. ప్రస్తుతం లెక్కతేలిన ఓటర్లు 71 లక్షలు ఉన్నారు. అంటే జనాభాలో 57 శాతం మంది ఓటర్లుగా ఉన్నారు. అయితే అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో సుమారుగా 90 శాతం మంది ఓటర్లుగా ఉండటం గమనార్హం.

మళ్లీ నమోదు చేసుకోవాల్సిందే : ముసాయిదా ఓటరు జాబితా విడుదలైన రోజు నుంచే కొత్త ఓటర్ల నమోదు మొదలవుతుంది. ఫారం-6లో వివరాలు నింపడంతో పాటు మరెక్కడా ఓటరుగా నమోదు కాలేదనే డిక్లరేషన్‌పై సంతకం చేసి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది.

నగరంలో సగం మంది వారే : హైదరాబాద్‌ జిల్లాలో 15 నియోజకవర్గాలకు 10 చోట్ల 40 శాతానికిపైగా ఓట్లు గల్లంతు కానున్నాయి. రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఎనిమిదిలో మూడింట 40 శాతానికి పైగా ఓట్లు రద్దయ్యాయి. సంఖ్యాపరంగా చూసుకుంటే శేరిలింగంపల్లిలో 3.29 లక్షల ఓట్లు, ఎల్బీనగర్‌లో 2.7 లక్షలు, మహేశ్వరంలో 2.35 లక్షల ఓట్లు రద్దవడం గమనార్హం.

సొంతూళ్లలో ఓటును కొనసాగించేందుకు : ఈ ప్రాంతాలన్నీ పాత గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌లోని శివారు నియోజకవర్గాలు. తెలంగాణలోని జిల్లాలు, ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి ఉద్యోగం కోసం వచ్చి స్థిరపడ్డ ఉద్యోగులు, కార్మికులు అక్కడ ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉంటారు. ప్రధాన హైదరాబాద్​ నగరంలోనూ సుమారుగా సగం మంది ఓటర్లు వారే ఉంటారు. ఈ నేపథ్యంలో అనేక మంది ఓటర్లు తమ సొంతూళ్లలో ఓటును కొనసాగించుకొనేందుకు ఇష్టపడ్డారు.

దీంతో హైదరాబాద్‌లో రద్దు చేసుకునేందుకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలో రాజధానిలోని ఓట్ల సంఖ్య సుమారు సగం తగ్గిందని అధికార వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. మేడ్చల్‌ జిల్లాలో 5 స్థానాలుండగా అత్యధికంగా ఉప్పల్‌ నియోజకవర్గంలో 39.95 శాతం ఓట్లు రద్దయ్యాయి.

ఎన్యూమరేషన్​ పత్రాలు అందలేదు : ఎన్యూమరేషన్‌ ఫారాలను తిరిగిచ్చిన వారి ఓట్లు ముసాయిదాలో ఉంటాయని, తిరిగివ్వని వారి ఓట్లు రద్దయినట్లే అని అధికారులు చెబుతున్నారు. అయితే సుమారు 20 శాతం ఎన్యూమరేషన్‌ ఫారాలు ఇళ్లకు అందలేదు. ఓటరు సర్వే జరగుతున్న క్రమంలోనే బీఎల్​వోలు 100 శాతం ఎన్యూమరేషన్​ పత్రాలను పంపిణీ చేసినట్లు ఆన్​లైన్​లో రికార్డు చేశారు. కాగా ప్రతి నియోజకవర్గంలోనూ వేల మందికి ఎన్యూమరేషన్​ పత్రాలు అందలేదు. ఇదేంటని అడిగితే, 'మీ పత్రాలు కనిపించడం లేదు. ఆన్‌లైన్‌లో వివరాలు నమోదు చేసుకోవాలి' అని ఉచిత సలహాలిచ్చారు. ఈ క్రమంలోనే బీఎల్​వోల నిర్లక్ష్యంతోనే చాలా మంది ఓట్లు గల్లంతయ్యే పరిస్థితి నెలకొంది.

తెలంగాణలో ముగిసిన సర్‌ ప్రక్రియ - కోటికిపైగా ఓట్లు తొలగిపోయినట్లే!

రాష్ట్ర రాజధానిలో 40 లక్షల ఓట్ల గల్లంతు - సనత్​నగర్​లో ఏకంగా సగానికి పైగా మాయం

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MASSIVE VOTE LOSS IN HYDERABAD
హైదరాబాద్​లో భారీగా ఓట్ల గల్లంతు
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