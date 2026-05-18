కుడి వైపు ఉదిరిపికొండ - ఎడమ వైపు మరుట్ల-3 - ఒకే వీధిలో రెండు గ్రామాలు
వీధి దాటితే మరో గ్రామంలో అడుగు పెట్టినట్టే - పాలనా పరమైన మార్పులే తప్ప సరిహద్దులు ఉండవు ఆ గ్రామాల్లో
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 18, 2026 at 1:24 PM IST
One Street 2 Villages In Anantapur District: గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఊర్లు పక్కపక్కనే అంటే కొద్ది మైళ్ల దూరంలో ఉండటం సర్వసాధారణం. ఊరికీ ఈరికీ మధ్య పొలాలు, రోడ్లు, కాలువలు, సరిహద్దులు ఇలా చాలానే ఉంటాయి. ఓ గ్రామ పరిధి ముగిసింది అని తెలుసుకోవడానికి ఇటువంటి కొలమానాలు ఎన్నో కంటికి కన్పిస్తాయి. కొత్తవారెవరైనా అటుగా వెళ్లినప్పటికీ ఈ ఊరు దాటాం అని చాలా సులువుగా అర్థమైపోతుంది.
కానీ అనంతపురం జిల్లాకు చెందిన కూడేరు మండలంలోని రెండు గ్రామాల స్వరూపాలు ఇందుకు భిన్నంగా ఉంటాయి. ఈ వీధి నుంచి అటుగా రెండడుగులు వేస్తే మరో గ్రామ పంచాయతీలోకి వెళ్లినట్లే. అదేెంటి అనుకుంటున్నారా? అవునండీ నిజం. కవలల్లాంటి ఆ గ్రామాల గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం చదవాల్సిందే.
ఒకే వీధి-రెండు గ్రామాలు: ఆ ఊర్లోని ఒక వీధి చూడగానే అదేముంది సాధారణమే కదా అనుకుంటున్నారు? కానీ ఆ వీధిలో రెండు గ్రామాలు ఉంటాయి. కూడేరు మండలం మరుట్ల-3 గ్రామం, ఉదిరిపికొండ తండా ఒకదానికి ఒకటి కలిసే ఉన్నాయి. కానీ ఇవి రెండు వేర్వేరు గ్రామాలు కావడం విశేషం. ఈ రెండు వేర్వేరు గ్రామ పంచాయతీల పరిధిలోకి వస్తాయి. ఒకే వీధిలో కుడి వైపు ఉదిరిపికొండ తండా పంచాయతీలోకి వస్తుంది. ఇక్కడ 250 వరకు కుటుంబాలు నివసిస్తున్నాయి. ఎడమవైపు మరుట్ల-3 గ్రామ పంచాయతీలో ఉంటుంది. ఇక్కడ 350 వరకు కుటుంబాలు ఉన్నాయి.
పాలనా పరమైన మార్పులే: కానీ ప్రాంతాలు కలిసే ఉంటాయి. రెండింటికి పాఠశాలలు, అంగన్వాడీ కేంద్రాలు, తాగునీటి వనరులు కూడా వేర్వేరుగా ఉన్నాయి. ఈ గ్రామాల మధ్య కొంతైనా అంతరం ఉండదు. కొత్తవారు ఎవరైనా ఇవి రెండు వేర్వేరు గ్రామాలని గుర్తించలేరు. స్థానికులకు మాత్రమే ఈ విషయం అర్థం అవుతుంది. అయినా ఈ గ్రామాల ప్రజలు ఐక్యతగా ఉంటారు. పరిపాలనా పరంగా, ఒకే వీధికి లేదా ప్రాంతానికి అటువైపు మరుట్ల-3 గ్రామ పంచాయతీ, ఇటువైపు ఉదిరిపికొండ రెవెన్యూ పరిధిలోకి వస్తాయి.
