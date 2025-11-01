ETV Bharat / state

చాలా అరుదైన సంఘటన - ఒకే వ్యక్తి రెండు ఉద్యోగ విరమణలు!!

1985లో ఇండియన్​ ఆర్మీలో చేరిన కదం రమేష్ - 17 ఏళ్లు సేవలందించి 2003లో పదవి విరమణ - 2007లో ఎస్​బీఐలో ఆర్మ్​డ్​ గార్డ్​గా చేరిన రమేష్​

Two Retirements
కదం రమేష్‌ పాటిల్‌ (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 1, 2025 at 5:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ramesh Retired From Government Service : ఒక వ్యక్తి సాధారణంగా ఒక ప్రభుత్వ కొలువులో చేరి రిటైర్మెంట్​ వయసు వచ్చిన తర్వాత ఉద్యోగ విరమణ పొందడం అందరికీ తెలిసిన విషయమే. కానీ ఒక్కరే రెండు సర్కారు ఉద్యోగాలు పూర్తి కాలం పనిచేసి రిటైర్మెంట్‌ కావడం అనేది చాలా అరుదు. కానీ అలాంటి అవకాశాన్ని నిర్మల్​ జిల్లా భైంసా మండలం వటోలికీ చెందిన కదం రమేష్​ పాటిల్​కు దక్కింది. ఇంతకీ ఈ రెండు ఉద్యోగాల సంగతేంది అంటారా? అదే తెలుసుకుందాం రండి మరీ.

Two Retirements
ఇరవై ఏళ్ల క్రితం జమ్మూలో సైనికునిగా రమేష్‌ పాటిల్‌ (Eenadu)

9 ఏళ్ల పాటు జమ్మూకశ్మీర్​లో సైనికుడిగా : కదం రమేష్‌ పాటిల్‌ 1985లో భారత సైన్యంలో చేరారు. 17 సంవత్సరాల 9 నెలలు దేశరక్షణ కోసమై విధులు విజయవంతంగా నిర్వర్తించారు. 1999లో జరిగిన కార్గిల్‌ యుద్ధంలోనూ పాల్గొన్నారు. 9 ఏళ్ల పాటు జమ్మూకశ్మీర్‌లో కఠినమైన వాతావరణంలో ఎన్నో ఒడిదొడుకులను ఎదుర్కొని పనిచేశారు. 2003లో ఆర్మీ నుంచి ఉద్యోగ విరమణ పొందారు. ఆ తర్వాత నాలుగేళ్ల పాటు ఓ ప్రైవేటు కార్పొరేట్‌ సంస్థలో అవకాశం రావడంతో అక్కడా ఉద్యోగం చేశారు.

బ్యాంకు నుంచి ఇప్పుడు : 2007 సంవత్సరంలో స్టేట్‌ బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ హైదరాబాద్‌ (ప్రస్తుత ఎస్‌బీఐ) భైంసా గంజ్‌శాఖలో ఆర్మ్‌డ్‌ గార్డ్‌గా తన రెండో ఉద్యోగ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించారు. తన ఇంటికి కేవలం పది కిలో మీటర్ల దూరంలోనే మళ్లీ ఉద్యోగం రావడం సర్వీసు మొత్తం ఒకే బ్యాంకులో పూర్తవ్వడం ఆయనకు కలిసొచ్చింది. ఇక్కడా పూర్తి కాలం విధులు నిర్వర్తించి శుక్రవారం (31 అక్టోబరు) ఉద్యోగ విరమణ పొందారు.

ఆ జవాన్‌ చక్కని కిసాన్‌గా కూడా ప్రాచుర్యం : ఈ మాజీ జవాన్‌కు మంచి రైతుగానూ గ్రామంలో గుర్తింపు ఉంది. అరవై ఏళ్ల వయసులోనూ అలుపెరగకుండా వ్యవసాయంలో అధిక దిగుబడులు సాధించేందుకు కృషి చేస్తుంటారని గ్రామస్థులు చెబుతున్నారు. గొర్రెల ఫాం నిర్వహిస్తారు. ఇంటికి దగ్గర్లోనే ఉద్యోగం ఉండడంతో ఉదయం బ్యాంకు సమయం వరకు, మళ్లీ సాయంత్రం పూట వ్యవసాయ క్షేత్రంలో సాగు, మేకలు, గొర్రెల పెంపకంపై ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ పెడతారు.

విరమణ అనంతరం సేంద్రియ విధానంలో సాగుపై దృష్టి : ఈ ఉద్యోగ విరమణ అనంతరం సేంద్రియ విధానంలో కూరగాయలు, ఆధునిక పంటలు పండించేందుకు ప్రణాళిక చేస్తున్నట్లు రమేష్​ పాటిల్‌ తెలిపారు. సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడంలో ఆయన స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తున్నారని గ్రామస్థులు తెలుపుతున్నారు.

ఆర్మీలో పని చేస్తే అనేక ప్రయోజనాలు : ఆర్మీలో పనిచేసే సైనికులకు రిటైర్​మెంట్​ వయసు 62 ఏళ్లుగా ఉందని, పెన్షన్​ పొందాలంటే మాత్రం కనీసం 20 ఏళ్ల సర్వీసు ఉండి తీరాల్సిందే. ఆర్మీ ఉద్యోగులకు పదవీ విరమణ తర్వాత పెన్షన్​, వైద్య సౌకర్యాలు, గృహనిర్మాణ పథకం వంటి అనేక ప్రయోజనాలను పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. పెన్షన్​, సర్వీస్​ వ్యవధిని అనుసరించి ఇది లెక్కించును. అయితే కుటుంబ పెన్షన్​ కూడా అందుబాటులో ఉంది. పదవీ విరమణ తర్వాత సివిల్​ సర్వీసెస్​, ప్రైవేటు సెక్యూరిటీ, బోధన వంటి కొత్త కెరీర్​లను ప్రారంభించే అవకాశాలు ఉంటాయి.

వ్యవసాయంలో రిటైర్ ఉద్యోగి లాభాల బాట- మోడ్రన్ ఫార్మింగ్​లో వరి సాగు

మీ బేసిక్​ శాలరీ రూ.30వేలా? రిటైర్​మెంట్ నాటికి పెన్షన్ ఎంత వస్తందంటే!

TAGGED:

TWO GOVERNMENT JOBS FOR ONE PERSON
THE INDIAN ARMY
RETIRED FROM GOVERNMENT SERVICE
RETIREMENT FROM GOVT SERVICE
RETIRED FROM GOVERNMENT SERVICE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వివో కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్లు వచ్చేశాయ్!- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

శైవ క్షేత్రాలకు వెళతారా? - TGSRTC 'స్పెషల్​ బస్సులు' మీకోసమే

పిగ్గీ బ్యాంకు : పంది బొమ్మే ఎందుకు?

గోధుమపిండితో "గులాబ్​ జామున్​" - జ్యూసీజ్యూసీగా.. సూపర్​ టేస్టీగా !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.