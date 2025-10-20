ETV Bharat / state

బాణసంచా పార్సిల్​ను కిందకు విసిరిన కూలీలు - ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్​లో భారీ పేలుడు

పార్వతీపురం బస్టాండులో పేలిన బాణసంచా పార్సిల్‌ - ఘటనలో ఒకరు మృతి - పార్సిల్​లో నాటుబాంబులు ఉన్నట్లు అనుమానిస్తున్న పోలీసులు

Person Died On Fireworks Explode at Parvathipuram Bus Stand
Person Died On Fireworks Explode at Parvathipuram Bus Stand (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 20, 2025 at 10:28 AM IST

3 Min Read
Person Died On Fireworks Explode at Parvathipuram Bus Stand : పార్వతీపురంలోని స్థానిక ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ ఆవరణలో జరిగిన బాణసంచా పేలుడు ఘటనలో ఒకరు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. రమేశ్‌ అనే వ్యక్తి చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందారు. ఆదివారం మధ్యాహ్నం విజయనగరం నుంచి వచ్చిన పార్శిల్‌ను దించగానే అందులో ఉన్న బాణసంచా పేలిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు తీవ్రంగా గాయపడగా మరో ముగ్గురికి స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు స్థానికుల సహాయంతో క్షతగాత్రులను ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందించారు.

తాజాగా రమేశ్‌ అనే వ్యక్తి విశాఖలోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ఘటనపై జిల్లా ఇన్‌ఛార్జి మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు, హోం మంత్రి అనిత స్పందించారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని పార్వతీపురం ప్రభుత్వాసుప్రతి వైద్యులను ఆదేశించారు. జిల్లా కలెక్టర్‌, ఎస్పీలతో ఫోన్‌లో మాట్లాడి ఘటనకు సంబంధించిన వివరాలను తెలుసుకున్నారు.

పరుగులు తీసిన ప్రయాణికులు : అయితే రూ.5 వేల విలువైన 25 కిలోల ఫ్యాన్సీ సామగ్రిగా నమోదు చేసిన పార్సిల్‌ ఆర్టీసీ బస్సులో ఆదివారం పార్వతీపురం వచ్చింది. మధ్యాహ్నం 12.22 గంటలకు దాన్ని దించే క్రమంలో కూలీలు పైనుంచి కిందకు విసిరారు. దీంతో ఒక్కసారిగా పేలింది. ఆ శబ్దాలకు కాంప్లెక్సులోని ప్రయాణికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. కొందరు బయటకు పరుగు తీశారు. పేలుడు ధాటికి పార్వతీపురానికి చెందిన ఆర్టీసీ కూలీ రెడ్డి రమేష్‌ (48), రిక్షా కార్మికుడు సుందరరావు (53), పార్వతీపురం మండలం నర్సీపురానికి చెందిన బస్సు డ్రైవర్‌ రవి (45), పార్వతీపురానికి చెందిన క్యాబ్‌ డ్రైవరు కింతలి రమేష్‌ తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. క్షతగాత్రులను విశాఖ, విజయనగరంలోని ఆసుపత్రులకు తరలించారు.

నాటుబాంబులు ఉన్నట్లు అనుమానం : ఆర్టీసీ పార్సిల్‌ నిర్వాహకుల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. విజయనగరం నుంచి కిషోర్‌ అనే వ్యక్తి పార్వతీపురంలోని కుమార్‌కు ఈ పార్సిల్‌ పంపినట్లు గుర్తించారు. దీన్ని ప్రైవేటు ట్రాన్సుపోర్టు నడుపుతున్న రవీంద్ర బుక్‌ చేసినట్లు తెలుసుకొని, అతన్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అందులో నాటుబాంబులు ఉన్నట్లు అనుమానిస్తున్నారు. ఘటనపై జిల్లా ఇన్‌ఛార్జి మంత్రి అచ్చెనాయుడు ఆరా తీశారు. పార్వతీపురం ఎమ్మెల్యే విజయచంద్ర ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు.

వెలుగుల పండుగ వేళ విస్ఫోటనాలు : బంధుమిత్రులతో ఆనందంగా దీపావళి చేసుకునేందుకు అంతా సిద్ధమవుతున్న వేళలో రాష్ట్రంలో ప్రతీ సంవత్సరం ఏదో ఒక ప్రాంతంలోని బాణసంచా తయారీ కేంద్రాల్లో విస్ఫోటం జరిగి పదుల సంఖ్యలో కూలీలు ప్రాణాలు కోల్పోతున్న ఘటలు గుండెలు కలిచివేస్తున్నాయి. గతేడాది అక్టోబరులో తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఉండ్రాజవరం మండలం సూర్యారావుపాలెంలో ఓ కేంద్రం సమీపంలో పిడుగు పడి జరిగిన పేలుడు వల్ల ఏడుగురు మృత్యువాత పడగా, ఈ ఏడాది ఏప్రిల్‌లో అనకాపల్లిలో జరిగిన ప్రమాదంలో ఎనిమిది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

అలాగే సెప్టెంబరు 30న కోనసీమ జిల్లా అయినవిల్లిలో ఇంటి మిద్దెపై నుంచి బాణసంచా దించే క్రమంలో పేలుడు జరగడంతో భార్యాభర్తలు మృతి చెందారు. అదే జిల్లాలోని రాయవరంలో జరిగిన ప్రమాదంలో పది మంది దుర్మరణం చెందారు. తాజాగా పార్వతీపురంలోని స్థానిక ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ ఆవరణలో జరిగిన బాణసంచా పేలుడు ఘటనలో ఒకరు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ప్రమాదాలు శాఖల మధ్య సమన్వయలోపాలను, నిబంధనల అమలులో వైఫల్యాలను స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

కాకినాడలో పేలుడు - సీసీ ఫుటేజీ వీడియో వైరల్

బాణసంచా తయారీ కేంద్రంలో ప్రమాదం - 8మంది మృతితో అలముకున్న విషాదం

