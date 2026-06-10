కర్ణాటకలోని ఉడిపిలో తెలంగాణ పర్యాటకుడిపై దాడి - నిందితుడు అరెస్టు
ఉడిపి శ్రీకృష్ణ మఠం ప్రాంగణంలో వాహనాన్ని నిలిపిన హైదరాబాద్వాసి - వాహనం పార్కింగ్ రోడ్డు దాటి క్రమంలో మొదలైన వాగ్వాదం - కర్రలు, ఇనుప వస్తువులతో దాడి - నిందితుడు అరెస్టు చేసిన పోలీసులు
Published : June 10, 2026 at 8:56 PM IST
Attack on Telangana touri at udupi : కర్ణాటకలోని ఉడిపి శ్రీ కృష్ణ మఠం ప్రాంగణంలో హైదరాబాద్ వ్యక్తిపై స్థానిక వ్యక్తి దాడి చేశాడు. వాహనం పార్కింగ్ చేసే సమయంలో మొదలైన వాగ్వాదం క్రమంగా స్టాండ్, కుర్చీ, ఇనుప వస్తువులతో దాడి చేసుకునేంత వరకు దారితీసింది. ఈ ఘటన మంగళవారం రాత్రి చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటనపై ఇరువర్గాలు పరస్పరం ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ ఘటనలో దాడికి పాల్పడిన వ్యక్తిని ఉడిపి సిటీ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
అసలేం జరిగిందంటే : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్కు చెందిన రంగారావు తన కుటుంబంతో కలిసి శ్రీ కృష్ణ మఠాన్ని దర్శించుకోవడానికి ఉడిపికి వెళ్లారు. అక్కడ కారు పార్క్ చేసి రోడ్డు దాటుతుండగా, ఓ కారు వేగంగా వారి దగ్గరి నుంచి వచ్చింది. దీంతో ఆగ్రహించిన రంగారావు, వాహనం నడుపుతున్న సుప్రీత్ కుమార్తో వాగ్వాదానికి దిగారు. దీంతో వాదన కాస్త పెరిగి కొట్లాటకు దారి తీసింది. ఈ ఘటనలో రంగారావుపై సుప్రీత్ కర్రతో దాడిచేశాడు. దీంతో రంగారావు తలకు గాయం అయ్యి తీవ్ర రక్తస్రావం జరిగింది. దీంతో బాధితులు పోలీసులను ఆశ్రయించారు. కాగా ఉడిపి సిటీ పోలీస్ స్టేషన్లో క్రైమ్ నంబర్ 71/2026 కింద కేసు నమోదైంది.
ఇనుప వస్తువులతో తనపై దాడి చేశారని : ఇంకో వైపు అదే ప్రాంతానికి చెందిన సుప్రీత్ కుమార్ మరో ఫిర్యాదు దాఖలు చేశారు. అతడి ఫిర్యాదు ప్రకారం, తెలంగాణ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ ఉన్న ఓ వాహనం నిర్లక్ష్యంగా వాహనాన్ని నడుపుతూ అతడి ముందుకు వచ్చిందని తెలిపారు. ఈ విషయం గురించి ప్రశ్నించినప్పుడు ఆ కారులోని డ్రైవర్, ఇతర వ్యక్తులు అక్కడే తనతో వాదనకు దిగారని చెప్పాడు. దగ్గరలో ఉన్న ఫోటో స్టాండ్, కుర్చీ, ఇనుప వస్తువులతో తనపై దాడి చేశారని ఆరోపించారు. ఈ ఘటనలో సుప్రీత్ నాలుకకు గాయమై రక్తస్రావం జరిగిందన్నారు. ఈ దాడులతో కారు ముందు అద్దం, సైడ్ మిర్రర్ కూడా దెబ్బతిన్నాయని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. దీనికి సంబంధించి క్రైమ్ నంబర్ 72/2026 కింద ఫిర్యాదు నమోదైంది.