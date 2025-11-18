జోగి రమేష్ చుట్టూ మరో ఉచ్చు? - ఐదుగురు అనుచరులపై కేసు
ఏకంగా మడ, పంచాయతీ భూమి బేరం -కృత్తివెన్ను ఠాణాలో ఐదుగురు అనుచరులపై కేసు నమోదు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 18, 2025 at 10:16 AM IST
One More Case Against YSRCP Leader Jogi Ramesh : మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ నేత జోగి రమేష్ గత ప్రభుత్వంలో అధికారం అండతో అడ్డగోలుగా చేసిన అక్రమాలు ఒక్కొక్కటిగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. జోగి మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కృత్తివెన్ను మండలం ఇంతేరులోని మడ, పంచాయతీ భూములను ప్రైవేటు భూములని చెప్పి పలువురు నుంచి రూ.90లక్షలు వసూలు చేసిన వైనంపై ఆయన అనుచరులు ఐదుగురిపై కృత్తివెన్ను ఠాణాలో కేసు నమోదైంది. నరసాపురానికి చెందిన తమ్ము కల్యాణ్కుమార్ ఫిర్యాదు మేరకు కృత్తివెన్ను జడ్పీటీసీ మైలా రత్నకుమారి, జోగి ప్రధాన అనుచరుడు శ్రీనివాసరెడ్డి, మైలా రమేశ్, మైలా మహేశ్రాజు, వై.వెంకటరాజుపై ఐపీసీ సెక్షన్లు 420, 386, 506 రెడ్ విత్ 34 కింద కేసు కట్టారు.
12 మంది నుంచి రూ.90 లక్షలు లాగేశారు: ఇంతేరులో సర్వే నం.94లోని 30 ఎకరాల మడ, పంచాయతీ భూమిని ప్రైవేటు భూమి అని చెప్పి ఎకరం రూ.3 లక్షలకే ఇస్తున్నామంటూ బేరం పెట్టారు. ఒక్కొక్కరికి 2.5 ఎకరాలు అగ్రిమెంట్ చేస్తామని 12 మంది నుంచి రూ.7.50 లక్షలు చొప్పున వసూలు చేశారు. భూమి తమదేనని నమ్మించేందుకు అగ్రిమెంట్లు చేసుకొని తొలుత అడ్వాన్స్ తీసుకుని జోగి వద్దకు వెళ్లి మాట్లాడాక మిగిలిన డబ్బులు తీసుకున్నారని బాధితులు వాపోతున్నారు. నెలలు గడుస్తున్నా రిజిస్ట్రేషన్ చేయట్లేదని కృత్తివెన్ను తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో భూముల గురించి విచారించారు. అవి మడ భూములని తేలడంతో తమ డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వాలని జోగి, ఆయన అనుచరులను అడితే ప్రభుత్వం తమదేనని, ఏదో విధంగా రిజిస్ట్రేషన్ చేయించి ఇబ్బంది లేకుండా చూస్తామని నమ్మించారు.
చంపుతామంటూ బెదిరింపులు : 2021లో ఘటన జరిగినా అప్పుడు జోగి మంత్రిగా ఉండడం, డబ్బులు అడిగితే చంపుతామంటూ అనుచరులు బెదిరింపులకు దిగడంతో ఎక్కడా ఫిర్యాదు చేయలేదు. ప్రభుత్వం మారాక తమ డబ్బులు ఇప్పించాలని పోలీసులను ఆశ్రయించారు. దీంతో జోగి రమేష్, ఆయన అనుచరుల అరాచకాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఆధారాలను బాధితుడు పోలీసులకు అందించారు. త్వరలో జోగిపైనా కేసు నమోదు కానుందని సమాచారం.
అప్పటి ఆగడాలపై వివరాల సేకరణ? : మరోవైపు జోగి హయాంలో సాగిన జూదాలు, మట్టి మాఫియా, అక్రమ విద్యుత్తు కనెక్షన్లు, చెరువుల తవ్వకాలు తదితర వాటిపై పోలీసులు ఆధారాలు సేకరిస్తున్నట్లు సమాచారం. త్వరలో ఈ అక్రమాలపై డీఎస్పీ స్థాయి అధికారితో సిట్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారని పోలీసు వర్గాల్లో చర్చలు వినిపిస్తున్నాయి.
'జోగి రమేష్' మాయా జూదం - రోజుకోచోట శిబిరాలు, రూ.కోట్లలో లావాదేవీలు
ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు నకిలీ మద్యం కేసులో ప్రధాన నిందితుడు జోగి రమేష్ ఎమ్మెల్యే, మంత్రిగా ఉన్న సమయంలో పెడనలో జూద శిబిరాలు పెద్దఎత్తున నడిచాయినట్లు గతంలోనే వెలుగులోకి వచ్చింది. రోజుకోచోట శిబిరాలు ఏర్పాటు చేస్తూ అక్కడికి పక్కాప్రణాళికతో జూదరులను తీసుకొచ్చేవాళ్లని, జూదం అంటే పెడన అన్నట్లుగా మార్చేసినట్లు అధికారులు తెలిపిన సంగతి విధితమే. విజయవాడ, మచిలీపట్నంతోపాటు ఉమ్మడి తూర్పు, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలు, హైదరాబాద్ నుంచి కూడా ఇక్కడికి నిత్యం జూదరులు తరలివచ్చేవాళ్లు.
అగ్రిగోల్డ్ భూముల్లో జోగి రమేష్ అడ్డగోలు పాగా - నిషేధిత జాబితాలో ఉన్న భూమిపై కన్ను