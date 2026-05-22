ETV Bharat / state

రెవెన్యూ ఫిర్యాదుల పరిష్కారానికి "ఒక నెల - ఒక గ్రామం -నాలుగు 'సందర్శనలు " - 30 రోజుల్లో పరిష్కారం!

రెవెన్యూ ఫిర్యాదుల పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం శ్రీకారం - నేటి నుంచి "ఒక నెల - ఒక గ్రామం -నాలుగు 'సందర్శనలు " కార్యక్రమం - ఫిర్యాదులున్న గ్రామాన్ని ఎంపిక చేసి 30 రోజుల్లో పరిష్కారం

One Month One Village Four Visit Program For Resolving Revenue Complaints
One Month One Village Four Visit Program For Resolving Revenue Complaints (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 9:34 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

One Month One Village Four Visit Program For Resolving Revenue Complaints: ఏపీలో రెవెన్యూ ఫిర్యాదులను పరిష్కరించేందుకు ప్రభుత్వం అన్ని జిల్లాల్లో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించ తలపెట్టిన ఒక నెల -ఒక గ్రామం -నాలుగు సందర్శనలు కార్యక్రమం నేటి నుంచి ప్రారంభమవుతోంది. నియోజవర్గాల్లోనఎక్కువ రెవెన్యూ ఫిర్యాదులున్న గ్రామాన్ని ఎంపిక చేసుకుని 30 రోజుల్లో సమస్యలను పరిష్కరించాలని లక్ష్యంగా నిర్ణయించారు. కలెక్టర్లు, ప్రజాప్రతినిధులతో కలిసి ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనున్నారు.

నేటి నుంచి ప్రారంభం: అత్యంత సంక్షిష్టమైన వ్యవస్ధలలో రెవెన్యూ ఒకటి. గ్రామాలకు సంబంధించిన రెవెన్యూ ఫిర్యాదులు వేల సంఖ్యలో ప్రతి జిల్లాలో పీజీఆర్​ఎస్​ లలో నిత్యం నమోదవుతున్నాయి. వీటి పరిష్కారానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని చేపడుతోంది. నేటి నుంచి ఒక నెల- ఒక గ్రామం - నాలుగు సందర్శనలు పేరిట ఎంపిక చేసిన గ్రామాల్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించేందుకు కలెక్టర్లు చర్యలు చేపట్టారు. దీని ద్వారా ప్రజా ఫిర్యాదులను వేగంగా పరిష్కరించేందుకు చర్యలు చేపడతారు. ఇటీవల కలెక్టర్ల సదస్సులో ముఖ్యమంత్రి ఈ కార్యక్రమ లక్ష్యాలను, విధివిధానాలను నిర్దేశించారు. ప్రతి జిల్లా కలెక్టర్ ఈ కార్యక్రమాన్ని అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల వారీగా అమలు చేయాలి. ప్రతి శుక్రవారం నియోజకవర్గ సందర్శన, నెలకు 4 సార్లు పర్యటన ఉండాలి.

అధికారులు పాల్గొనడం తప్పనిసరి: అదే విధంగా స్థానికంగా ప్రతి పర్యటనకు వేదికను ఖరారు చేయాలి. అధికారులంతా ఇందులో పాల్గొనాలని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. వారం ముందుగా, సెక్షన్ 22-ఎ కింద తయారైన గ్రామాల వారీ నిషేధిత ఆస్తుల జాబితాను నియోజకవర్గంలోని అన్ని ఎస్​జీఎస్​డబ్ల్యూ కార్యాలయాల్లో ప్రదర్శిస్తారు. 2024 జూన్ నుంచి ఇప్పటి వరకు అందిన పీజీఆర్​ఎస్ పిటిషన్ల గ్రామాల వారీ జాబితాను, తీసుకున్న చర్యల వివరాలను ఎస్​జీఎస్​డబ్ల్యూ కార్యాలయాల్లో ఇప్పటికే ఉంచారు. ప్రతి నియోజకవర్గంలో కనీసం ఒక గ్రామాన్ని పూర్తి చేసిన తర్వాతే, అదే నియోజకవర్గంలోని మరో గ్రామంలో పర్యటించాలి. మొదటి పర్యటనలో ఫిర్యాదులను నమోదు చేసి, గ్రామస్తుల నుంచి వినతిపత్రాలను స్వీకరిస్తారు.

విధి విధానాలిలా: సాధారణ కేసులను అక్కడికక్కడే పరిష్కరించి ఉత్తర్వులు ఇవ్వాలి. అదే రోజున అన్ని వినతిపత్రాలను పీజీఆర్​ఎస్​ లో అప్‌లోడ్ చేయాలని ప్రభుత్వం ఆదేశాల్లో పేర్కొంది. మొదటి పర్యటన తర్వాత సంబంధిత తహశీల్దార్, రెండవ పర్యటన నాటికి పరిష్కరించగల వినతిపత్రాలను విచారణకు ఎక్కువ సమయం అవసరమయ్యే వాటిని వర్గీకరించాల్సి ఉంటుంది. రెండవ పర్యటనలో - ధ్రువీకరణ సమాచార మార్పిడి చేయాలని నిర్దేశించింది. మూడవ పర్యటనలో నిర్ధిష్ట కాలపరిమితులతో మ్యుటేషన్, ఆర్​వోఆర్ ల సవరణల వంటి ఉత్తర్వులను జారీ చేసి తీసుకున్న చర్యలను పారదర్శకంగా తెలియజేయాలి. నాలుగవ పర్యటనలో పరిష్కారమైన ఫిర్యాదుల ప్రదర్శన, పరిష్కారం కాని వాటికి కారణాలను వివరించి సవివర ఉత్తర్వులను జారీ చేయాలి.

నోడల్ అధికారిగా డీఆర్​వో: మరోవైపు "ఒక నెల - ఒక నియోజకవర్గం - నాలుగు పర్యటనలు" పేరుతో గ్రామాల వారీ షెడ్యూళ్లను నమోదు చేయడానికి పీజీఆర్​ఎస్​ పోర్టల్‌లో ఒక ప్రత్యేక మాడ్యూల్‌ను అభివృద్ధి చేసి పరిష్కారానికి డీఆర్​వో నోడల్ అధికారిగా వ్యవహరిస్తారు.


పామర్రులో మొదలైన టీడీపీ 'పల్లెబాట'- 30రోజుల పాటు ఇంటింటికీ తిరిగి ప్రచారం

చెవిరెడ్డి పల్లెబాట విజయవంతానికి తంటాలు.. మహిళా సంఘాలకు బెదిరింపులు

TAGGED:

ONE MONTH ONE VILLAGE FOUR VISITS
AP GOVT PROGRAMM FOR REVENUE ISSUE
ఒక నెల ఒక గ్రామం నాలుగు సందర్శనలు
AP GOVT PALLEBATA PROGRAMM
ONE MONTH ONE VILLAGE FOUR VISITS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.