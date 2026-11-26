"మై టీడీపీ" యాప్లో పది లక్షల మంది - హర్షం వ్యక్తం చేసిన చంద్రబాబు, నారా లోకేశ్
My TDP App : కార్యకర్తల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన 'మై టీడీపీ' యాప్లో నమోదు చేసుకున్న కార్యకర్తల సంఖ్య పది లక్షలకు చేరుకుంది. దీనిపై చంద్రబాబు, నారా లోకేశ్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 10:17 AM IST
తెలుగుదేశం పార్టీ (టీడీపీ) డిజిటల్ ప్రయాణంలో ఒక అరుదైన మైలురాయిని అధిగమించింది. పార్టీ కార్యకర్తల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన 'మై టీడీపీ' యాప్లో నమోదు చేసుకున్న కార్యకర్తల సంఖ్య పది లక్షలకు (ఒక మిలియన్) చేరుకుంది. ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి, పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు, మంత్రి నారా లోకేశ్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
పార్టీ ప్రయాణంలో ముఖ్యమైన మైలురాయి: బుధవారం విడుదల చేసిన ఒక ప్రకటనలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఈ విజయంపై సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. "ఇది పార్టీ ప్రయాణంలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయి" అని ఆయన అభివర్ణించారు. ఈ యాప్ రూపకల్పనలో కీలక పాత్ర పోషించిన పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మంత్రి నారా లోకేశ్ను చంద్రబాబు ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. "కేవలం సభ్యత్వ నమోదుకే పరిమితం కాకుండా 'మై టీడీపీ' యాప్ పార్టీ నాయకత్వానికి, క్షేత్రస్థాయి కార్యకర్తలకు మధ్య ఒక బలమైన వారధిగా పనిచేస్తోంది. ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో ఈ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం మన పార్టీ శ్రేణుల అంకితభావానికి, సాంకేతిక పరిజ్ఞానంపై వారికి ఉన్న అవగాహనకు నిదర్శనం" అని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.
కార్యకర్తే అసలైన నాయకుడు: ఈ మైలురాయిపై మంత్రి నారా లోకేశ్ బుధవారం 'ఎక్స్' వేదికగా స్పందిస్తూ ఈ ప్రయాణంలో భాగస్వాములైన వారందరికీ అభినందనలు తెలిపారు. "పార్టీ కార్యకర్తే అసలైన నాయకుడు. వారే టీడీపీకి బలం, వెన్నెముక. పార్టీకి, కార్యకర్తలకు మధ్య డిజిటల్ వారధిగా రూపొందించిన 'మై టీడీపీ' యాప్లో పది లక్షల మంది టీడీపీ కుటుంబ సభ్యులు నమోదు చేసుకోవడం గర్వకారణం. ఇది క్షేత్రస్థాయిలో కష్టపడి పనిచేసే మన కార్యకర్తల శ్రమకు తగిన గుర్తింపు లభించేలా చేస్తుంది" అని లోకేశ్ పేర్కొన్నారు.
కార్యకర్తే అధినేత.. కార్యకర్తే తెలుగుదేశం పార్టీకి బలం..బలగం. పార్టీకి, కార్యకర్తకు మధ్య డిజిటల్ వారధిగా రూపొందించిన ‘మైటీడీపీ’ యాప్లో నమోదైన మన కుటుంబ సభ్యుల సంఖ్య 10 లక్షలకు చేరుకోవడం ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. క్షేత్రస్థాయిలో కార్యకర్త పడే ప్రతి కష్టానికీ గుర్తింపు లభించాలి. ప్రతి కార్యకర్త అభిప్రాయానికీ విలువ ఉండాలి. పార్టీ కోసం కష్టపడే వారికి సముచిత అవకాశాలు దక్కాలి. ఈ లక్ష్యంతోనే మైటీడీపీ యాప్కు శ్రీకారం చుట్టాం. ఈ ప్రయాణంలో భాగస్వాములైన 10 లక్షల మంది తెలుగుదేశం కుటుంబ సభ్యులకు నా హృదయపూర్వక అభినందనలు. @MyTDPOfficial— Lokesh Nara (@naralokesh) November 25, 2026
యాప్ ప్రత్యేకతలు : ప్రాంతీయ రాజకీయ పార్టీల డిజిటల్ చరిత్రలో పది లక్షల మంది వినియోగదారులు నమోదు చేసుకోవడం ఒక అరుదైన రికార్డు అని టీడీపీ వర్గాలు తెలిపాయి. మంత్రి నారా లోకేశ్ చొరవతో అభివృద్ధి చేసిన ఈ యాప్, పార్టీ అగ్రనాయకత్వం నుంచి గ్రామస్థాయి కార్యకర్తల వరకు అందరినీ అనుసంధానిస్తోంది. పార్టీ కార్యక్రమాలు, ఇంటింటి ప్రచారం, సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు వంటి వివిధ అంశాలను శ్రేణులు ఈ యాప్ ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు నమోదు చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా పార్టీ సమావేశాలు, శిక్షణా కార్యక్రమాలను సమర్థవంతంగా నిర్వహించడంలో కూడా 'మై టీడీపీ' యాప్ కీలక పాత్ర పోషిస్తోందని పార్టీ వివరించింది.
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