'తిరుమల లడ్డూ కల్తీ వ్యవహారం'- రంగంలోకి ఏకసభ్య కమిషన్‌

తిరుమల లడ్డూ కల్తీ వ్యవహారంపై విచారణ ప్రారంభించిన విశ్రాంత ఐఏఎస్‌ అధికారి దినేష్‌ కుమార్‌-పలువురు ఉన్నతాధికారులను విచారణకు పిలిచే అవకాశం- కల్తీ వ్యవహారంలో దస్త్రాలు తెప్పించుకుని పరిశీలన

One Member Committee Investigate on Tirumala Laddu Adulteration Case
One Member Committee Investigate on Tirumala Laddu Adulteration Case (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 10, 2026 at 7:30 AM IST

2 Min Read
One Member Committee Investigate on Tirumala Laddu Adulteration Case: తిరుమల లడ్డూ కల్తీ వ్యవహారంపై విచారణ చేసేందుకు ప్రభుత్వం నియమించిన ఏకసభ్య కమిషన్‌ రంగంలోకి దిగింది. విచారణ ప్రారంభించిన కమిషన్‌ త్వరలోనే గతంలో పనిచేసిన కీలక అధికారులకు నోటీసులు ఇచ్చి ప్రశ్నించనుంది. మరోవైపు దస్త్రాలను నిశితంగా పరిశీలించి ఎవరెవరు ఈ పాపంలో పాలు పంచుకున్నారో తేల్చనుంది.

కారకులపై శాఖాపరమైన చర్యలు: తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూకు కల్తీ నెయ్యి సరఫరాపై ప్రభుత్వం నియమించిన ఏకసభ్య కమిషన్‌ విచారణ ప్రారంభించింది. విశ్రాంత ఐఏఎస్​ అధికారి, కమిషన్‌ ఛైర్మన్‌ దినేష్‌ కుమార్‌ తిరుపతిలోని పద్మావతి అతిథి గృహంలో కేసుకు సంబంధించిన దస్త్రాలు పరిశీలిస్తున్నారు. రానున్న 12 రోజుల్లో పలువురు ఉన్నతాధికారులు, కీలక వ్యక్తులు, కిందిస్థాయి సిబ్బందిని విచారణకు పిలవనున్నట్లు తెలుస్తోంది. మాజీ ఈవో అనిల్‌ కుమార్‌ సింఘాల్‌, మాజీ అదనపు ఈవో ధర్మారెడ్డితో పాటు ప్రస్తుతం సెలవులో ఉన్న బాలాజీ, తదితరులను కమిషన్‌ త్వరలోనే ప్రశ్నించనున్నట్లు సమచారం. కల్తీకి కారకులైన వారిపై శాఖాపరమైన చర్యలు తీసుకునే ముందు నిబంధనల మేరకు వారి నుంచి వివరణ తీసుకోవాల్సి ఉంది.

'తిరుమల లడ్డూ కల్తీ వ్యవహారం'- రంగంలోకి ఏకసభ్య కమిషన్‌ (ETV Bharat)

టెండర్లలో మార్పులు: కల్తీ నెయ్యి టెండర్ల ప్రక్రియ ఎలా ప్రారంభమైంది. ఎవరెవరు పాల్గొన్నారు. సరఫరా సంస్థల వివరాలు, కొటేషన్లు ఖరారు చేసిన వైనం తదితర కీలక ఫైళ్లను కమిషన్‌ తెప్పించుకుంది. ఆడిట్‌ విభాగానికి చెందిన పలు రికార్డులను సైతం అధికారులు ఛైర్మన్‌కు అందజేశారు. టెండర్లలో మార్పులు చేసినప్పుడు బోర్డు తీర్మానం జరిగిందా? ఆడిట్‌ సెక్షన్‌ లేదా ఎఫ్​ఎంసీ విభాగాల్లో ఎక్కడైనా అధ్యక్షులు కేవలం మౌఖికంగా ఆదేశించారా అనే కోణంలో పరిశీలిస్తున్నారు. అంతే కాకుండా నెయ్యి సరఫరదారులకు ఈ రేటు ఎప్పటి నుంచి ఇస్తున్నారు.? ఈ ధర నిర్ణయంపై ఆడిట్‌ విభాగం ఎక్కడైనా అభ్యంతరం తెలిపిందా? అనే వివరాలపై ఆరా తీస్తున్నారు.

రహస్య సంప్రదింపులు: నెయ్యి నాణ్యత లేదని వెనక్కి పంపినప్పుడు సదరు సంస్థను బ్లాక్‌ లిస్ట్‌లో ఎందుకు పెట్టలేదు? అపరాధ రుసుము ఎందుకు వసూలు చేయలేదు? టెండర్లు రద్దు చేయకుండా సరఫరాను ఎందుకు కొనసాగించారు? అనే కీలక ప్రశ్నలకు కమిషన్‌ సమాధానాలు వెతుకుతుంది. ఈ విచారణను కమిషన్‌ ఛైర్మన్‌ అత్యంత గోప్యంగా ఉంచుతున్నారు. ఒకరిద్దరు ఉన్నత శ్రేణి అధికారులు, విషయ పరిజ్ఞానం ఉన్న వ్యక్తులతో ఆయన రహస్య సంప్రదింపులు జరుపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. నెయ్యి కొనుగోలు లావాదేవీలకు సంబంధించి మార్గదర్శకత్వం, సందేహాల నివృత్తి కోసం సోమవారం ఓ వ్యక్తిని ప్రత్యేకంగా పిలిపించుకుని విచారించినట్లు సమాచారం. ప్రభుత్వానికి 45 రోజుల్లోగా నివేదిక సమర్పించాల్సి ఉన్న నేపథ్యంలో కమిషన్‌ విచారణను ముమ్మరం చేసింది.

