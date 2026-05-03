'కల్తీ నెయ్యి సరఫరాకు వైఎస్సార్సీపీ కీలక నేతలే ప్రధాన కారకులు' - తేల్చి చెప్పిన ఏకసభ్య కమిటీ
టీడీకి కల్తీ నెయ్యి సరఫరాకు వైఎస్సార్సీపీ నేతలు చెవిరెడ్డి భాస్కర్రెడ్డి, భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి కారణమన్న కమిటీ - కొనుగోలు కమిటీ సభ్యుల హోదాలో టెండరు నిబంధనల సడలింపునకు పచ్చజెండా
Published : May 3, 2026 at 8:19 AM IST
TTD Adulterated Ghee Case Latest Updates: టీటీడీకి కల్తీ నెయ్యి సరఫరాకు వైఎస్సార్సీపీ నేతలు చెవిరెడ్డి భాస్కర్రెడ్డి, భూమన కరుణాకర్ రెడ్డిలు కారకులేనని ఏకసభ్య కమిషన్ తేల్చి చెప్పింది. కొనుగోలు కమిటీ సభ్యుల హోదాలో టెండరు నిబంధనల సడలింపునకు పచ్చజెండా ఊపారని వెల్లడించింది. వాటి ఫలితంగానే టీటీడీలోకి కల్తీ నెయ్యి సరఫరా సంస్థలు చొరబడ్డాయని ప్రభుత్వానికి ఇచ్చిన నివేదికలో కమిషన్ వివరించింది.
నిబంధనల కమిటీ సూచించి: వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో టీటీడీకి కల్తీనెయ్యి సరఫరా జరగడానికి ఆపార్టీ కీలక నేతలు చెవిరెడ్డి భాస్కరరెడ్డి, భూమన కరుణాకరరెడ్డి కూడా కారకులేనని ఏకసభ్య కమిషన్ తేల్చింది. వీరిద్దరూ ప్రత్యేక ఆహ్వానితుల హోదాలో కొనుగోలు కమిటీ సభ్యులుగా కొనసాగారని, అంతకు ముందువరకూ పటిష్ఠంగా ఉన్న నెయ్యి సరఫరా టెండర్ల నిబంధనల సడలింపునకు వీరే తొలుత సిఫార్సు చేశారని గుర్తించింది. టీటీడీకి నెయ్యి సరఫరా చేయాలనుకునే డెయిరీలను రెండేళ్ల పాటు ఎంప్యానల్ చేయాలని టెండరు నిబంధనల సవరణ కోసం ఏర్పాటైన కమిటీ సూచించినా దాన్ని బేఖాతరు చేశారని పేర్కొంది. తగిన కారణం లేకుండానే ఆ సూచనను తిరస్కరించారని కమిటీ స్పష్టం చేసింది.
వారి నిర్ణయం వల్లే టీటీడీలోకి కల్తీ నెయ్యి: ఏకసభ్య కమిషన్ వారిపై చర్యలకు మా కొనుగోలు కమిటీకి కన్వీనరైన టీటీడీ ప్రొక్యూర్మెంట్ విభాగం జనరల్ మేనేజర్, టెండరు నిబంధనల సవరణ కోసం ఏర్పాటైన కమిటీ కన్వీనర్, సభ్యులు హాజరు కాకున్నా చెవిరెడ్డి భాస్కరరెడ్డి, భూమన కరుణాకరరెడ్డి, ఆర్థిక సలహాదారు ఒ.బాలాజీ, మరో సభ్యుడు ఎం.రాములు సమావేశమై టెండర్ల నిబంధనల సడలింపు సిఫార్సులకు ఏకపక్షంగా ఆమోదం తెలిపేశారని ఏకసభ్య కమిషన్ నివేదికలో పేర్కొంది. ఫలితంగా చెవిరెడ్డి, భూమన నిర్ణయం వల్లే టీటీడీలోకి కల్తీనెయ్యి సరఫరా సంస్థలు చొరబడడానికి, ఏళ్లపాటు కల్తీనెయ్యి సరఫరా చేయడానికి అవకాశం ఏర్పడిందని స్పష్టమవుతోంది. కల్తీనెయ్యి సరఫరాకు చెవిరెడ్డి, భూమన కరుణాకర్రెడ్డి నిర్ణయాలు ఎలా కారణమయ్యాయో నివేదికలో వెల్లడించిన ఏకసభ్య కమిషన్ వారిపై చర్యలకు మాత్రం సిఫార్సు చేయలేదు.
కాంట్రాక్ట్ ఖరారు : అసాధారణం అనిపించేంత తక్కువ ధరలకు నెయ్యి సరఫరా చేస్తామంటూ కొన్ని డెయిరీలు బిడ్లు దాఖలు చేయగా అది సాధ్యమేనా? అనే కనీస అనుమానాలైనా వ్యక్తం చేయకుండా ఆ బిడ్లను కొనుగోలు కమిటీ గుడ్డిగా ఆమోదించేసింది. నాణ్యతను కాపాడటంలో విఫలమైంది. దానివల్లే ఆయా సంస్థలు టీటీడీకి కల్తీనెయ్యి సరఫరా చేయగలిగాయి. నెయ్యి కొనుగోళ్ల టెండర్లలో రివర్స్ ఆక్షన్లో ఎల్1గా నిర్ణయించిన ధరను సదరు డెయిరీ ఆ తర్వాత ఒక లేఖ ద్వారా తగ్గించినప్పుడు కూడా కొనుగోలు కమిటీ కాంట్రాక్ట్ ఖరారు చేయాలని సిఫార్సు చేసేది. ఇలా సంప్రదింపులతో చేయడం టెండర్ నిబంధనలకు విరుద్ధమైనా కమిటీ పట్టించుకోలేదు.
కాంట్రాక్ట్ ఖరారు టెండర్ నిబంధనల్ని పక్కాగా అమలు చేయడంలోనూ విఫలమైంది. పైగా కల్తీనెయ్యి సరఫరాకు అనువైన పరిస్థితులన్నింటినీ కొనుగోలు కమిటీయే సృష్టించింది. టీటీడీకి నాణ్యమైన సరకులు సరఫరా జరిగేలా చూడటంలో కీలకమైన కొనుగోలు కమిటీ దానికి తూట్లు పొడిచేలా వ్యవహరించింది. టీటీడీకి కల్తీనెయ్యి సరఫరా, వినియోగం కాంట్రాక్ట్ ఖరారు మాత్రమే కాదని, కొనుగోలు నిబంధనల రూపకల్పన, మదింపుదశలో పరిపాలనాపరమైన వైఫల్యం ఉందని ఏకసభ్య కమిషన్ నివేదికలో స్పష్టం చేసింది.
