ఉచితంగా పెట్రోల్ పంపిణీ - బారులు తీరిన జనం - ప్రజల్లో భయాందోళనలు పోగొట్టడానికే
కొరత సమయంలో తిరుపతిలో ఓ పెట్రోల్ బంక్ వద్ద ఉచితంగా పెట్రోల్ పంపిణీ - బారులు తీరిన ద్విచక్రవాహన చోదకులు - రొమ్మల రాజేష్రెడ్డి ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో పంపిణీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 27, 2026 at 6:18 PM IST
One Liter Free Petrol in Tirupati District: రాష్ట్రంలో పెట్రోల్ డిమాండ్ను బంకుల యజమానులు సొమ్ముచేసుకుటుంటే తిరుపతిలో ఒక ఓనర్ మాత్రం పెట్రోల్ ఉచితంగా పోస్తున్నారు. తిరుపతి శివారులోని తనపల్లి వద్దనున్న లోకల్ బంకు ఓనర్ రాజేష్రెడ్డి ద్విచక్ర వాహనదారులకు ఒక లీటర్ పెట్రోల్ ఉచితంగా పంపిణీ చేస్తున్నారు. రాజేష్రెడ్డి ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఒక్కో వాహనానికి లీటరు చొప్పున ఉచితంగా పెట్రోలు కొడుతున్నారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న వాహనదారులు బంకుకు క్యూ కట్టారు. పెట్రోల్ కొరత వదంతులపై ప్రజల్లో భయాందోళనలు పోగొట్టడంతోపాటు కావాల్సినంత స్టాక్ ఉందని చెప్పేందుకే ఇలా చేసినట్లు రాజేష్రెడ్డి చెప్పారు.
క్రిమినల్ కేసులు: ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు తిరుపతి జిల్లాలో ఇంధన నిల్వలు సరిపడా ఉన్నాయని వాహనదారులు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని తిరుపతి కలెక్టర్ వెంకటేశ్వర్ తెలిపారు. తిరుపతి కలెక్టరేట్లో ఎస్పీ సుబ్బారాయుడుతో కలిసి జిల్లాలో డీజిల్, పెట్రోల్ కొరత అంశంపై మీడియాకు వివరించారు. సామాజిక మాధ్యమాలలో అసత్య ప్రచారాలు చేస్తే క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేస్తామని కలెక్టర్ వెంకటేశ్వర్ హెచ్చరించారు.
2,3 రోజులుగా తిరుపతి జిల్లాలోని పెట్రోల్ బంకుల వద్ద వాహనదారుల రద్దీ తీవ్రంగా పెరిగిందన్నారు. సామాజిక మాధ్యమాలలో వదంతులు వ్యాపించడంతో వాహనదారులు ఆందోళనకు గురై అవసరం లేకపోయినా ఫుల్ ట్యాంక్ చేయించుకోవడంతో కృత్రిమ డిమాండ్ ఏర్పడిందన్నారు. సాధారణంగా రోజుకు 12,000 కిలోలీటర్ల అమ్మకాలు జరిగే జిల్లాలో ఆదివారం 15,000 కిలోలీటర్ల మేర విక్రయాలు జరిగాయన్నారు.
అదనపు ఈవో తనిఖీలు: చిత్తూరు జిల్లాలో డీజిల్ బంకుల వద్ద సాధారణ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. జిల్లాలో 142 పెట్రోల్ బంకుల ద్వారా పరిమిత పరిమాణంలో డీజిల్, పెట్రోల్ విక్రయాలు కొనసాగుతున్నాయి. తిరుపతి జిల్లాలో తీవ్రంగా డీజిల్ కొరత ఏర్పడటంతో, 185 పెట్రోల్ బంకుల్లో డీజిల్ కొరతతో 75 బంకులు మూతపడ్డాయి. డీజిల్ విక్రయిస్తున్న పెట్రోల్ బంకుల వద్ద వాహనదారులు బారులు తీరారు. పెట్రోల్ బంకుల్లో టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్యచౌదరి తనిఖీలు జరిపారు. భక్తుల వాహనాలకు పెట్రోల్, డీజిల్ ఇబ్బందులు లేకుండా చూడాలని రద్దీకి అనుగుణంగా పెట్రోల్, డీజిల్ స్టాక్ అందుబాటులో ఉంచుకోవాలని ఆదేశించారు.
రైతులకు తీవ్ర ఇబ్బందులు: శ్రీకాళహస్తిలో పెట్రోల్, డీజిల్ కోసం వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. అవసరమైన ఇంధనాన్ని నింపుకునేందుకు బంకుల వద్ద వాహనాలు బారులు తీరాయి. వ్యవసాయ పనులు ముమ్మరంగా ప్రారంభం కావడంతో ట్రాక్టర్లకు అవసరమైన డీజల్ లేకపోవడంతో రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఆటోలు సైతం నడపకుండా పక్కన పెట్టాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
తిరుపతి తనపల్లి రోడ్డులో ఐఓసీఎల్ పెట్రోల్ బంక్ వద్ద ఉచితంగా లీటర్ పెట్రోల్
లీటర్ పెట్రోల్ ఉచితంగా పోస్తున్న బంకు యజమాని రొమ్మల రాజేష్రెడ్డి
పెట్రోల్పై భయాందోళనలు తగ్గేవరకు ఉచితంగానే పెట్రోల్ పంపిణీ చేస్తామన్న రాజేష్
పెట్రోల్ నిల్వ ఉన్నంతవరకు ఉచితంగా పెట్రోల్ పంపిణీ చేస్తామన్న రాజేష్
ఎండ తీవ్రత దృష్ట్యా అర లీటర్ నీళ్ల బాటిల్ కూడా ఇస్తున్న బంకు యజమాని