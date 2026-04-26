ETV Bharat / state

బ్లౌజ్​ సక్రమంగా కుట్టనందుకు రూ.లక్ష ఫైన్

ఆడుపడుచు చీర బ్లౌజ్​పై వినియోగదారుల కమిషన్​లో కేసు - బ్లౌజ్​ను అడ్డదిడ్డంగా కత్తిరించిన టైలర్​ - బాధితురాలికి రూ.లక్ష నష్ట పరిహారం చెల్లించాలని తీర్పు చెప్పిన కమిషన్

Rs.1 Lakh Compensation for Improperly Blouse
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 26, 2026 at 10:07 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Rs.1 Lakh Compensation for Improperly Blouse : ఎవరైనా శుభకార్యానికి వెళ్లాలంటే ఆ ఫంక్షన్​కి ఎలాంటి గిఫ్ట్​ తీసుకెళ్లాలని ఆలోచిస్తారు. అదే ఆడవారి విషయానికొస్తే ఏదైనా ఫంక్షన్​ అంటే చాలు వెంటనే వాళ్ల మైండ్​లో వచ్చేది. ఏ రంగు చీర కట్టుకోవాలి? ఎలా రెడీ అవ్వాలి అని ఆలోచిస్తారు. దీనికోసం ఇంట్లో బీరువాలో వెతుకుతారు. ప్రత్యేకంగా షాపింగులు కూడా చేస్తుంటారు. ఊరికే చీర కొంటే సరిపోతుందా? దానికి మంచి డిజైన్​తో బ్లౌజ్​ కుట్టించాలి కదా. మళ్లీ దాని కోసం ఎన్నో షాపులు తిరగాలి. ప్రస్తుతం చీరకు పెట్టే ధరకన్నా బ్లౌజ్​ స్టిచ్చింగ్ కోసం ఎక్కువ డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్నారు. ఎందుకంటే ఆ చీరకు బ్లౌజ్​తోనే మరింత అందం వస్తుంది.

అక్షలారా రూ.లక్ష పరిహారం : సాధారణంగా మనం బట్టలు కుట్టించుకున్నప్పుడు ఫిట్టింగ్​ సరిగా లేకపోతే టైలర్​తో గొడవ పడతారు. లేదా మనసు విసిగిపోయి ఆ టైలర్​ వద్దకు మరోసారి వెళ్లడం మనేస్తాము. కానీ ఓ మహిళ తన ఆవేదనపై కోర్టుకెక్కింది. న్యాయం చేయాలంటూ వినియోగదారుల ఫోరమ్​ను ఆశ్రయించింది. కేవలం బ్లౌజ్​ ఏ కదా అని నిర్లక్ష్యం చేసినందుకు ఇప్పుడు ఆ టైలర్​ అక్షలారా లక్ష రూపాయల పరిహారం చెల్లించాల్సి వచ్చింది.

గిఫ్ట్​గా ఆడపడుచు చీర : ఓ మహిళకు బహుమతిగా వచ్చిన ఆడపడుచు చీరను ఇష్టానుసారంగా కత్తిరించి కస్టమర్​ని మానసికంగా ఇబ్బంది పెట్టిన ఓ టైలరింగ్ సంస్థకు హైదరాబాద్​ జిల్లా వినియోగదారుల కమిషన్​-1 జరిమానా విధించింది. ఇలా చేయడం సేవా లోపంతో పాటు అనైతిక వ్యాపారంగా నిర్ధరిస్తూ రూ. లక్ష పరిహారం, రూ. పదివేలు కేసు ఖర్చులు ఇవ్వాలని ఆదేశించింది. ఇక పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

క్షమించండి తప్పుగా కట్​ చేశాం : ముషీరాబాద్​ నియోజకవర్గం గాంధీనగర్​కు చెందిన కె.అమృత వర్షిణి తన సోదరుడి వివాహం నేపథ్యంలో గిఫ్ట్​గా ఆడపడుచు చీర (కంచి పట్టుచీర)ను బ్లౌజ్​ మెటీరయల్​తో పాటు స్టిచింగ్ కోసం 2025 జనవరి 25వ బంజారాహిల్స్​లోని 'బీ డిజైన్​ ఫర్​ యూ' దుకాణంలో ఇచ్చారు. ఆ బ్లౌస్​ని ఫిబ్రవరి 12 సాయంత్రంలోగా డెలివరీ కావాలన్నారు. దానికి అడ్వాన్స్​గా రూ.2,500 చెల్లించారు. తిరిగి ఫబ్రవరి 5న కాల్​ చేసిన ప్రతివాద సంస్థ సిబ్బంది బ్లౌజ్​ మెటీరియల్​ను తప్పుగా కట్​ చేశాం క్షమించండి అంటూ చెప్పడంతో అమృత వర్షిణి ఆందోళనకు గురయ్యారు.

వినియోగదారుల కమిషన్​ను ఆశ్రయించిన మహిళ : ఎవరూ కనిపెట్టలేని విధంగా మగ్గం వర్క్​ చేసి రీజాయిన్​ చేసిస్తామంటూ హామీ ఇచ్చిన ప్రతివాద సంస్థ దాన్ని నిలబెట్టుకోలేదు. ఆ బ్లౌజ్​ని పెళ్లికి ధరించలేని స్థితిలో బ్లౌజ్​ ఉండటంతో ఆమె ఆవేదనకు గురయ్యారు. కొత్త చీర ఇవ్వాలని, లేదంటే దాని ధర చెల్లించాలని డిమాండ్​ చేయగా డబ్బులిస్తామని చెప్పి స్పందించలేదు. బాధితురాలు వినియోగదారుల కమిషన్​ను ఆశ్రయించారు. వాట్సప్​ చాట్​, చీర, ఫొటోలు, రసీదులను ఆధారాలుగా సమర్పించడంతో పరిహారం, కేసు ఖర్చులు చెల్లించాలని కమిషన్​ తీర్పు వెలువరించింది.

ప్రతి సంస్థకు ఇదొక హెచ్చరిక : డబ్బులు తీసుకుని నాణ్యమైన సేవలు అందించపోతే ఏ సంస్థకైనా ఇదొక మంచి హెచ్చరిక కమిషన్​ తీర్పుతో స్పష్టత ఇచ్చింది. అంత ఖరీదైనా చీరను ఎంతో ఇష్టంగా జాకెట్​ను కుట్టించుకునేందుకు టైలర్​కి ఇస్తే సాధారణ జాకెట్​ ఏ కదా అని నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఇప్పుడు ఆమె చేసిన తప్పుకు అక్షలారా లక్ష రూపాయలు వినియోగదారుల కమిషన్​ జరిమానా విధించింది. నగరంలో ఇలాంటి ఘటనలు ఎక్కడో ఒక్క చోట జరుగుతునే ఉన్నాయి. ఇలా కూడా పరిహారం తీసుకోవచ్చని చాలా మందికి తెలియదు.

TAGGED:

IMPROPER STITCHING BLOUSE CASE
MUSHEERABAD BLOUSE STITCHING CASE
IMPROPER BLOUSE STITCHING CUTTING
బ్లౌజ్​ సరిగా కట్టనందుకు కేసు
COMPENSATION FOR IMPROPERLY BLOUSE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.