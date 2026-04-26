బ్లౌజ్ సక్రమంగా కుట్టనందుకు రూ.లక్ష ఫైన్
ఆడుపడుచు చీర బ్లౌజ్పై వినియోగదారుల కమిషన్లో కేసు - బ్లౌజ్ను అడ్డదిడ్డంగా కత్తిరించిన టైలర్ - బాధితురాలికి రూ.లక్ష నష్ట పరిహారం చెల్లించాలని తీర్పు చెప్పిన కమిషన్
Published : April 26, 2026 at 10:07 AM IST
Rs.1 Lakh Compensation for Improperly Blouse : ఎవరైనా శుభకార్యానికి వెళ్లాలంటే ఆ ఫంక్షన్కి ఎలాంటి గిఫ్ట్ తీసుకెళ్లాలని ఆలోచిస్తారు. అదే ఆడవారి విషయానికొస్తే ఏదైనా ఫంక్షన్ అంటే చాలు వెంటనే వాళ్ల మైండ్లో వచ్చేది. ఏ రంగు చీర కట్టుకోవాలి? ఎలా రెడీ అవ్వాలి అని ఆలోచిస్తారు. దీనికోసం ఇంట్లో బీరువాలో వెతుకుతారు. ప్రత్యేకంగా షాపింగులు కూడా చేస్తుంటారు. ఊరికే చీర కొంటే సరిపోతుందా? దానికి మంచి డిజైన్తో బ్లౌజ్ కుట్టించాలి కదా. మళ్లీ దాని కోసం ఎన్నో షాపులు తిరగాలి. ప్రస్తుతం చీరకు పెట్టే ధరకన్నా బ్లౌజ్ స్టిచ్చింగ్ కోసం ఎక్కువ డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్నారు. ఎందుకంటే ఆ చీరకు బ్లౌజ్తోనే మరింత అందం వస్తుంది.
అక్షలారా రూ.లక్ష పరిహారం : సాధారణంగా మనం బట్టలు కుట్టించుకున్నప్పుడు ఫిట్టింగ్ సరిగా లేకపోతే టైలర్తో గొడవ పడతారు. లేదా మనసు విసిగిపోయి ఆ టైలర్ వద్దకు మరోసారి వెళ్లడం మనేస్తాము. కానీ ఓ మహిళ తన ఆవేదనపై కోర్టుకెక్కింది. న్యాయం చేయాలంటూ వినియోగదారుల ఫోరమ్ను ఆశ్రయించింది. కేవలం బ్లౌజ్ ఏ కదా అని నిర్లక్ష్యం చేసినందుకు ఇప్పుడు ఆ టైలర్ అక్షలారా లక్ష రూపాయల పరిహారం చెల్లించాల్సి వచ్చింది.
గిఫ్ట్గా ఆడపడుచు చీర : ఓ మహిళకు బహుమతిగా వచ్చిన ఆడపడుచు చీరను ఇష్టానుసారంగా కత్తిరించి కస్టమర్ని మానసికంగా ఇబ్బంది పెట్టిన ఓ టైలరింగ్ సంస్థకు హైదరాబాద్ జిల్లా వినియోగదారుల కమిషన్-1 జరిమానా విధించింది. ఇలా చేయడం సేవా లోపంతో పాటు అనైతిక వ్యాపారంగా నిర్ధరిస్తూ రూ. లక్ష పరిహారం, రూ. పదివేలు కేసు ఖర్చులు ఇవ్వాలని ఆదేశించింది. ఇక పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
క్షమించండి తప్పుగా కట్ చేశాం : ముషీరాబాద్ నియోజకవర్గం గాంధీనగర్కు చెందిన కె.అమృత వర్షిణి తన సోదరుడి వివాహం నేపథ్యంలో గిఫ్ట్గా ఆడపడుచు చీర (కంచి పట్టుచీర)ను బ్లౌజ్ మెటీరయల్తో పాటు స్టిచింగ్ కోసం 2025 జనవరి 25వ బంజారాహిల్స్లోని 'బీ డిజైన్ ఫర్ యూ' దుకాణంలో ఇచ్చారు. ఆ బ్లౌస్ని ఫిబ్రవరి 12 సాయంత్రంలోగా డెలివరీ కావాలన్నారు. దానికి అడ్వాన్స్గా రూ.2,500 చెల్లించారు. తిరిగి ఫబ్రవరి 5న కాల్ చేసిన ప్రతివాద సంస్థ సిబ్బంది బ్లౌజ్ మెటీరియల్ను తప్పుగా కట్ చేశాం క్షమించండి అంటూ చెప్పడంతో అమృత వర్షిణి ఆందోళనకు గురయ్యారు.
వినియోగదారుల కమిషన్ను ఆశ్రయించిన మహిళ : ఎవరూ కనిపెట్టలేని విధంగా మగ్గం వర్క్ చేసి రీజాయిన్ చేసిస్తామంటూ హామీ ఇచ్చిన ప్రతివాద సంస్థ దాన్ని నిలబెట్టుకోలేదు. ఆ బ్లౌజ్ని పెళ్లికి ధరించలేని స్థితిలో బ్లౌజ్ ఉండటంతో ఆమె ఆవేదనకు గురయ్యారు. కొత్త చీర ఇవ్వాలని, లేదంటే దాని ధర చెల్లించాలని డిమాండ్ చేయగా డబ్బులిస్తామని చెప్పి స్పందించలేదు. బాధితురాలు వినియోగదారుల కమిషన్ను ఆశ్రయించారు. వాట్సప్ చాట్, చీర, ఫొటోలు, రసీదులను ఆధారాలుగా సమర్పించడంతో పరిహారం, కేసు ఖర్చులు చెల్లించాలని కమిషన్ తీర్పు వెలువరించింది.
ప్రతి సంస్థకు ఇదొక హెచ్చరిక : డబ్బులు తీసుకుని నాణ్యమైన సేవలు అందించపోతే ఏ సంస్థకైనా ఇదొక మంచి హెచ్చరిక కమిషన్ తీర్పుతో స్పష్టత ఇచ్చింది. అంత ఖరీదైనా చీరను ఎంతో ఇష్టంగా జాకెట్ను కుట్టించుకునేందుకు టైలర్కి ఇస్తే సాధారణ జాకెట్ ఏ కదా అని నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఇప్పుడు ఆమె చేసిన తప్పుకు అక్షలారా లక్ష రూపాయలు వినియోగదారుల కమిషన్ జరిమానా విధించింది. నగరంలో ఇలాంటి ఘటనలు ఎక్కడో ఒక్క చోట జరుగుతునే ఉన్నాయి. ఇలా కూడా పరిహారం తీసుకోవచ్చని చాలా మందికి తెలియదు.
'రెండోసారి ఆపరేషన్ ఎందుకు చేశారు? - రూ.20 లక్షలు చెల్లించండి'
ప్రజలకు మరింత చేరువగా వినియోగదారుల ఫోరం - ఆన్లైన్లో ఫిర్యాదుల కోసం 'ఈ దాఖల్'