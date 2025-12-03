నిద్రపోతున్న పిల్లలకు పాముకాటు - అన్నదమ్ముల్లో ఒకరు మృతి
ఒకరు ఐదో తరగతి, మరొకరు నాలుగో తరగతి - పాముకాటుతో తమ్ముడు మృతి, అన్న పరిస్థితి విషమం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 3, 2025 at 4:51 PM IST
Kid Dies Due to Snake Bite in Anantapur District : రోజూ మాదిరిగానే అమ్మానాన్నలతో కబుర్లు చెప్పుకుంటూ భోజనం చేశారు. ఉదయం నుంచి ఆడిన ఆటలు, బడిలో సంగతులు పంచుకుంటూ సంతోషంగా గడిపారు. అన్నదమ్ములు ఎప్పుడూ అల్లరి చేస్తూ, ఒకరికొకరుగా హాయిగా గడిపేవారు. తల్లిదండ్రులూ వారే లోకంగా జీవించేవాళ్లు. ఆ తల్లి రోజూ ఉదయం బడికి పంపుతూ తమ్ముడు జాగ్రత్త అని అన్న శివరామరాజుకు చెప్పేది. కానీ రేపటి నుంచి అలా చెప్పలేదు. అనుకోని ప్రమాదం వారి జీవితాల్లో కన్నీటిని నింపింది. ఆ కుటుంబానికి తొమ్మిదేళ్లు కూడా నిండని చిన్నారి జ్ఞాపకాలు మాత్రమే మిగిల్చింది. తెల్లవారితే ఎంచక్కా ఆడుకోవచ్చు అని పడుకున్న శివనారాయణకు అదే చివరి రోజు అయ్యింది. ఇంతకీ ఆ చిన్నారికి ఏమైందో తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం చదవాల్సిందే.
అన్నదమ్ములకు అనుకోని ప్రమాదం : నిద్రపోతున్న ఇద్దరు చిన్నారులను పాము కాటు వేయడంతో తమ్ముడు మృత్యువాత పడగా అన్న ప్రాణాలతో పోరాడుతున్నాడు. ఈ ఘటన అనంతపురం జిల్లా పెద్దవడుగూరు మండలం కండ్ల గూడూరులో మంగళవారం రాత్రి చోటు చేసుకుంది. స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం కండ్లగూడూరు గ్రామానికి చెందిన అపర్ణ, వీరనారాయణ స్వామి దంపతులకు శివరామరాజు, శివనారాయణ ఇద్దరు కుమారులు. అన్నదమ్ముల్లో ఒకరు ఐదో తరగతి, మరొకరు నాలుగో తరగతి చదువున్నారు.
శివరామరాజు పరిస్థితి విషమం : ప్రతీరోజు మాదిరిగానే కుటుంబం అంతా మంగళవారం రాత్రి నిద్రిస్తోంది. ఆ సమయంలో ఓ పాము ఇంట్లోకి వచ్చి పిల్లలిద్దర్నీ కాటేసింది. నిద్రమత్తులో ఉన్న ఆ చిన్నారులు పామును గమనించలేదు. కొంత సమయం గడిచిన తర్వాత ఇద్దరూ విపరీతమైన నొప్పితో ఏడవడం మొదలుపెట్టారు. దీంతో భయాందోళనకు గురైన తల్లిదండ్రులు నొప్పితో బాధపడుతున్న పిల్లల్ని స్థానిక ఆస్పత్రికి తరలించారు. చికిత్స పొందుతూ శివనారాయణ మృతి చెందగా, శివరామరాజు పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు.
దీంతో పెద్దకుమారుడు శివరామరాజును మెరుగైన వైద్యం కోసం అనంతపురం ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఇద్దరు కుమారుల్లో ఒకరు మృతి చెందడం మరొకరు అపస్మారక స్థితిలో ఉండటంతో తల్లిదండ్రులు పడుతున్న బాధ స్థానికులను కంటతడి పెట్టించింది. అల్లారుముద్దుగా పెంచుకుంటున్న కుమారుడు మృతి చెందడంతో ఆ తల్లిదండ్రులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు. ఓ వైపు ఈ బాధను దిగమింగుతూ పెద్ద కొడుకు ప్రాణాలైనా నిలవాలని కోరుకుంటూ సతమతమవుతున్నారు. ప్రాణాపాయంలో ఉన్న కొడుకును చూసి ఆ తల్లి గుండెపగిలేలా రోదిస్తున్న తీరు అందర్నీ కదిలించింది. ఇద్దరు చిన్నారుల పరిస్థితి చూసిన స్థానికులు సైతం కన్నీటి పర్యంతమవుతున్నారు. మరోవైపు ఈ ఘటనపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.
పాము కాటు తర్వాత వెంటనే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
- బాధితుడిని కదలనివ్వకుండా, ప్రశాంతంగా ఉంచి 108 నంబరుకు సమాచారమివ్వాలి.
- కరిచిన వ్యక్తి ఒంటిపై గడియారం, గొలుసు, బెల్ట్, ఉంగరాలు ఉంటే తీసేయాలి. ఇది చర్మ వాపునకు అడ్డు రాకుండా ఉంటుంది.
- విషం వల్ల వాంతులు అయ్యే అవకాశముండగా తిరిగి గొంతులోకి వెళ్లకుండా రోగిని ఆసుపత్రికి తరలించేటప్పుడు పక్కకు పడుకోబెట్టాలి.
- పాము కరిచిన సమయం, పాము వివరాలు వైద్యుడికి తెలియజేయాలి.
- నాటు వైద్యం, పామును వెతకటంలో సమయం వృథా చేయొద్దు
- కాటు భాగంలో కట్టు వేయటం, బ్లేడుతో కోయటం, శుభ్రం చేయటం, నోటితో విషం పీల్చడం చేయొద్దు.
