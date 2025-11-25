బంగారానికి ప్రత్యామ్నాయం దొరికింది, మగువల మనసును దోచేసింది - ఒక్క గ్రాము గోల్డ్ గురించి తెలుసా?
పసిడి ధరలు ఆకాశాన్నంటున్న నేపథ్యంలో ఆదరణ పొందుతున్న ఒక గ్రాము గోల్డ్ ఉత్పత్తులు - ఉమ్మడి మెదక్, వికారాబాద్ జిల్లాల్లో ఒక గ్రామ్ గోల్డ్ సీజడ్స్ పేరిట విస్తృతంగా షోరూములు
Published : November 25, 2025 at 10:46 AM IST
Rold Gold Market Increase In Telangana : అలంకరణకు ప్రాధాన్యమిచ్చే మగువలు పసిడిని అపురూపంగా చూస్తుంటారు. మరోవైపు తొమ్మిది నెలల వ్యవధిలో 'బంగారం'ధర సామాన్యులకు అందనంత ఎత్తుకు చేరింది. దీంతో ప్రజలు ఆ వైపునకు చూసేందుకు జంకుతున్నారు. ఇదే క్రమంలో దిగులు చెందకుండా బంగారు నగలకు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను వెతుకుతున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో ఒక గ్రాము గోల్డ్ సీజడ్స్, రోల్డ్గోల్డ్ ఆభరణాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఇవి నచ్చిన ఆకృతిలో తక్కువ ధరకే లభ్యమవుతుండటం విశేషం. దీంతో పండగలు, శుభకార్యాల వేళ బంగారు ఆభరణాలకు బదులుగా వీటినే అధిక సంఖ్యలో కొనుగోలు చేస్తున్నారు. వీటిని కొలుగోలు చేసే వారి సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోందని వ్యాపారులు అంటున్నారు. వివరాల్లోకి వెళితే,
ట్రెండు మారింది : ఉమ్మడి మెదక్, వికారాబాద్ జిల్లాల్లో ఒక గ్రామ్ గోల్డ్ సీజడ్స్ పేరిట విస్తృతంగా షోరూములు వెలుస్తున్నారు. పట్టణాల్లో ఇప్పటికే ఉన్న లేడీస్ ఎంపోరియంలు, బ్యాంగిల్ స్టోర్స్లలో జోరుగా విక్రయాలు సాగుతున్నాయని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. నాలుగు జిల్లాలలో 500లకు పైనే ఈ దుకాణాలు కొనసాగుతున్నట్లు ఓ అంచనా. వివిధ పండుగలు, శుభ ముహూర్తాల వేళ షాపులన్నీ వినియోగదారులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి.
ప్రముఖ నగరాల నుంచి దిగుమతి : దేశంలోని ప్రముఖ నగరాలైన చెన్నై, కోల్కతా, ముంబయి, హైదరాబాద్ నగరాల నుంచి షోరూములు, దుకాణాల నిర్వాహకులు వీటిని దిగుమతి చేసుకుంటున్నారు. వివిధ లోహాలతో వీటిని తయారు చేస్తున్న నేపథ్యంలో లోహం నాణ్యత ఆధారంగా రూ.500 నుంచి రూ.5వేల వరకు వీటిని విక్రయిస్తున్నారు. డిజైన్లు ఎక్కువగా లభిస్తుండటంతో సామాన్యులతో పాటు సంపన్నులు వీటిని కొనేందుకు ఇష్టపడుతున్నారు. బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగిన నేపథ్యంలో ప్రతి ఒక్కరు వీటిని కొనేందుకు మక్కువ చూపుతున్నారు.
ఆకర్షిస్తున్న ఆభరణాలు, వాటి ఆకృతులు : బంగారు వర్ణం పోలి వివిధ ఆకృతుల్లో తీర్చిదిద్దిన వివిధ ఆభరణాలు లభిస్తున్నాయి. కలర్ స్టోన్స్ పొదిగినవి, దేవతామూర్తుల ఆకృతులు ఆకర్షిస్తున్నాయి. నెక్లెస్, హారాలు, గాజులు, వడ్డాణం, పాపిట, జడకొప్పు బిళ్లలు, వంకీలు, చెవి దుద్దులు, ముక్కుపుడకలు, చేతి ఉంగరాలు, బ్రాస్లెట్లు రకరకాల వెరైటీలు, డిజైన్లతో ప్రజలను ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
కొనుగోలుకు మొగ్గు చూపుతున్నారు : దసరా, దీపావళి వంటి పండగల సందర్భాల్లో, వివాహ వేడుకల సమయంలో ప్రజలు ఒక గ్రామ్ గోల్డ్ నగలను ఎక్కువ సంఖ్యలో కొనుగోలు చేస్తున్నారని సిద్దిపేటలోని ఓ లేడీస్ ఎంపోరియం నిర్వాహకురాలు శిలాసాగరం పుష్పలత అన్నారు. గతంతో పోల్చుకుంటే ఈ స్థాయిలో విక్రయం కావడం ఇదే మొదటిసారని పేర్కొన్నారు. బంగారం ధరలు పెరగడంతో ప్రజలు ఇటు వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారని తెలిపారు. వచ్చే సంక్రాంతి పండుగకు ఇప్పటి నుంచే సిద్ధమవుతున్నట్లు చెప్పారు.
