పాప అనారోగ్యాన్ని తట్టుకోలేకపోయారు - 'చావైనా బతుకైనా ముగ్గురం కలిసే'

నరసరావుపేటలో వైద్యుడి కుటుంబం ఆత్మహత్యాయత్నం - మూడేళ్ల కుమార్తె ఆరోగ్య సమస్యల కారణంగా నిర్ణయం - కొన్నిరోజుల కిందట ఆత్మహత్యకు భార్యాభర్తల నిర్ణయం - చావైనా, బతుకైనా కలిసే

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 30, 2026 at 1:20 PM IST

One Family End Life : వైద్యవృత్తిలో ఉండి ఇతరులకు ప్రాణాలు పోయాల్సిన వారు తమ ప్రాణాల్ని బలి తీసుకున్నారు. ప్రాణాంతక వ్యాధులతో బాధపడుతున్నవారికి సైతం ఏం కాదని భరోసా ఇచ్చే ఆ దంపతులు మూడేళ్ల పసిపాపతో పాటు తమ ప్రాణాలను తీసుకునే కఠిన నిర్ణయం ఎందుకు తీసుకున్నారు? అని విచారణ చేపట్టిన పోలీసులు సైతం దంపతుల వాట్సాప్ చాట్ చూసి చలించిపోయారు. పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేటలో జరిగిన ఈ ఘోరంలో మృతులు గోపి, శంకర కుమారి దేని గురించి చాట్ చేసుకున్నారు? వారు ప్రాణాలు తీసుకోవటానికి గల కారణమేంటి?

కంటతడి పెట్టిస్తున్న విషయాలు : 'పాపా నేను కలిసి చనిపోతాం, నువ్వు అయినా కష్టాలు పడకుండా ప్రశాంతంగా ఉండు' అంటూ భర్త గోపి భార్య శంకర కుమారికి వాట్సాప్ లో సందేశం పంపాడు. దానికి మీ ఇద్దరు లేకుంటే నేనెందుకు? కలిసే చనిపోదాం. చావైనా, బతుకైనా ముగ్గురం కలిసే ఉందాం అని భార్య సమాధానమిచ్చింది. కష్టపడి చదువుకుని జీవితంలో స్థిరపడి పెద్దలను ఒప్పించి ప్రేమ వివాహం చేసుకుని మూడేళ్ల చిన్నారితో సంతోషంగా ఉన్న వైద్యుడు గోపి, నర్సు శంకర కుమారి దంపతులు ఎందుకు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు అని విచారణ చేపట్టిన పోలీసులను విస్తుపోయే వాస్తవాలు కంటతడి పెట్టించాయి.

ప్రేమ పెళ్లి : సెరిబ్రల్‌ పాల్సీ వ్యాధితో పాప పుట్టిందని ఎదుగుదల లేకుండా బుద్ధిమాంద్యంతో జీవితాంతం ఇబ్బంది పడుతుందని ఆవేదన చెందిన ఈ తల్లిదండ్రులు మూడేళ్ల చిన్నారి ప్రాణాలు తీసి తమ ప్రాణాలను తీసుకోవడం కుటుంబ సభ్యులనే కాదు స్థానికుల్ని సైతం కంటతడి పెట్టిస్తోంది. నాదెండ్ల మండలం సాతులూరు గ్రామానికి చెందిన కుంబా తాతయ్య ఆర్టీసీ డ్రైవర్‌గా పనిచేస్తూ ముగ్గురు పిల్లల్ని కష్టపడి ఉన్నత చదువులు చదివించాడు. పెద్ద కుమారుడు గోపి ఒంగోలు రిమ్స్‌లో ఎంబీబీఎస్‌ చేస్తున్న సమయంలో సత్యసాయి జిల్లా ధర్మవరానికి చెందిన శంకర కుమారి పరిచయమైంది. అది కాస్తా ప్రేమగా మారడంతో తల్లిదండ్రుల్ని ఒప్పించి మరీ ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. భోపాల్‌ ఎయిమ్స్‌లో మత్తు వైద్యుడిగా గోపి, అదే ఆసుపత్రిలో నర్సుగా శంకర కుమారి పని చేస్తున్నారు. వీరికి మూడేళ్ల కిందట మౌనిహ అనే పాప పుట్టింది.

కుంగిపోయిన దంపతులు: తమ ప్రేమకు ప్రతిరూపంగా అమ్మాయి పుట్టిందని మురిసిపోయిన దంపతులకు ఆ సంతోషం ఎంతోకాలం నిలవలేదు. పాపలో శారీరకంగా, మానసికంగా సరైన ఎదుగుదల లేకపోవడంతో వైద్యులను సంప్రదించగా సెరిబ్రల్‌ పాల్సీ అనే మెదడు సంబంధిత వ్యాధితో చిన్నారి బాధపడుతున్నట్లు తెలిపారు. ఈ వ్యాధికి చికిత్స లేదని జీవితాంతం ఇలాగే జీవించాలని చెప్పడంతో గోపి, శంకర కుమారి మానసికంగా కుంగిపోయారు. తమ పాప బతికినంత కాలం ఈ అనారోగ్య సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతుందని తెలిసి తట్టుకోలేకపోయారు. దీనికి పరిష్కారం చిన్నారితో పాటు తాము చనిపోవడమేనని నిర్ణయించుకున్నారు.

సోదరికి వాట్సప్​ : ఇరవై రోజుల కిందట గోపి కుటుంబంలో శుభ కార్యం ఉంటే చిన్నారి మౌనిహను తీసుకుని శంకర కుమారి సాతులూరు వచ్చింది. అనంతరం పుట్టింటికి ధర్మవరం వెళ్లింది. అయితే రెండు రోజుల కిందట గోపి ఫోన్‌ చేసి నరసరావుపేటకు రమ్మనగా శంకర కుమారి చిన్నారితో కలిసి వచ్చింది. శనివారం రాత్రి నరసరావుపేట రైల్వేస్టేషన్‌ రోడ్డులోని ఓ హోటల్ లో రూమ్ తీసుకుని గోపి దంపతులు అందులో దిగారు. పాయిజన్‌ ఇంజక్షన్‌ తీసుకుని ముగ్గురం చనిపోతున్నామని గోపీ ఆదివారం ఉదయం సోదరి వాట్సాప్‌కి ఫోటోలు పంపాడు. కుటుంబసభ్యులు వచ్చి చూసే సరికి ముగ్గురు అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లగా నరసరావుపేటలోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే అప్పటికే శంకరకుమారి(30), మౌనిహ(3) మరణించినట్లు వైద్యులు తెలిపారు. విషమంగా ఉన్న గోపికి వైద్యులు అత్యవసర వైద్యం అందించినా చికిత్స పొందుతూ సోమవారం తెల్లవారుజామున మృతి చెందాడు.

అమ్మానాన్నలను మంచిగా చూసుకో : భోపాల్ ఎయిమ్స్ ఆస్పత్రిలో గోపి మత్తు వైద్యుడిగా స్థిరపడగా, భార్య కూడా అక్కడే ఉద్యోగం చేస్తుండడంతో అంతా సంతోషంగా ఉన్న సమయంలో ఇలాంటి ఘటన చోటు చేసుకోవడంతో స్వగ్రామంలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. ఇరు కుటుంబాల్లో తల్లిదండ్రుల్ని ఒప్పించి పెళ్లిచేసుకున్న భార్యాభర్తల మధ్య ఇంతవరకు ఎటువంటి మనస్పర్థలు లేవు. తమ్ముడు నరసింహారావుకు ఇటీవలే గోపి రూ.25లక్షల బ్యాంకు రుణం ఇప్పించాడు. చనిపోయే ముందు అమ్మానాన్నలను మంచిగా చూసుకో బ్యాంకు రుణం కూడా నువ్వు చెల్లించనక్కర్లేదు. మేం చనిపోయాక ఇన్సురెన్స్‌ వస్తుంది. నాఖాతాలో రూ.23 లక్షలు ఉన్నాయి. అవీ తీసుకుని అప్పులేమైనా ఉంటే తీర్చేసే కుటుంబానికి ఇక నువ్వే పెద్ద దిక్కు అని తమ్ముడుకి గోపి వాట్సప్‌ సందేశం పంపడం కుటుంబ సభ్యుల్ని తీవ్ర ఆవేదనకు గురి చేస్తోంది.

