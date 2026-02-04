ETV Bharat / state

మొదటి సారి ఓటమి- రెండో ప్రయత్నంలో అసిస్టెంట్ కమిషనర్‌

గ్రూప్‌ 1 కొలువు సాధించిన యువకుడు - తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహంతో గెలుపు - పక్కా ప్రణాళికతో సన్నద్ధమైన మాధవ్‌

One Failure Changed His Life APPSC Group I Topper Madhav’s Inspiring Story
One Failure Changed His Life APPSC Group I Topper Madhav’s Inspiring Story (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 1:57 PM IST

2 Min Read
One Failure Changed His Life APPSC Group I Topper Madhav’s Inspiring Story: అనుకుంటే కానిది ఏము‌న్నది మనిషి అనుకుంటే కానిది ఏమున్నది. అనే పాట వినే ఉంటారు కదూ. విశాఖకి చెందిన మాధవ్‌ కథ వింటే అదే నిజం అని నమ్ముతారు కూడా. ఒక ఓటమి ఒక మహా గెలుపుకు శ్రీకారం చుడుతుంది అన్నట్టుగానే విశాఖకు చెందిన యువకుడు మాధవ్‌కి 2023లో ఓటమి ఎదురయింది. కానీ తన పట్టుదలకి విజయమే తలవంచింది. ఇటీవల ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్1 లో అద్భుత ప్రతిభ చూపించిన మాధవ్‌ రాష్ట్ర పన్నుల శాఖ అసిస్టెంట్ కమిషనర్‌గా కొలువు సాధించాడు. తనకు ఎదురైన ఓటమే తనని గెలుపు వైపు నడిపిందని చెప్తున్న ఆ విశాఖ యువకుడు మాధవ్‌ మీద యువ కథనం.

లక్ష్యంపై ఏకాగ్రత: ఒక్కోసారి ఎంత కష్టపడినా ఫలితం ఆలస్యం అవుతుంది. కానీ మనిషిలో కష్టపడే తత్వం, నిరంతర శ్రమ, లక్ష్యంపై ఏకాగ్రత ఎప్పటికైనా విజయాల వైపు నడిపిస్తాయని విశాఖకు చెందిన మాధవ్ రుజువు చేశాడు. మాధవ్​ ఓ సాధారణ విద్యార్థి. ఎనిమిదో తరగతి చదువుతున్నప్పుడు దేశాన్ని అభివృద్ధిలోకి పథంలో నడిపేది ఉన్నత అధికారులేనని తండ్రి వెంకట్రావు చెప్పిన మాటలు తనని గ్రూప్స్ వైపుకు నడిపాయి. తల్లి, తండ్రి ప్రోత్సాహం, స్ఫూర్తితో చదివిన మాధల్‌ ఇటీవల ఏపీపీఎస్సీ రిలీజ్‌ చేసిన గ్రూప్ 1 ఫలితాల్లో రాష్ట్ర వాణిజ్య పన్నుల శాఖ సహాయ కమిషనర్‌గా కొలువు సాధించాడు.

మొదటి సారి ఓటమి- రెండో ప్రయత్నంలో అసిస్టెంట్ కమిషనర్‌ (ETV)

'సివిల్స్​ నా లక్ష్యం. ఒక్కో మెట్టు ఎక్కుతూ వెళ్లాలనుకుంటున్నాను. అందుకే ఏపీపీఎస్సీ రాశాను. ప్రస్తుతం బెంగుళూరులో జాబ్​ చేస్తున్నా. రోజులో మూడు, నాలుగు గంటల పాటు చదువుకునేవాడ్ని. మా తల్లిదండ్రులే నా స్పూర్తి. మా నాన్న చిన్నప్పటి నుంచి నన్ను ప్రభావితం చేశారు. చిన్నప్పటి నుంచే నాకు పోటీ పరీక్షలు అంటే చాలా ఇష్టం. ఆ మక్కువతోనే గంటల తరబడి చదువుతాను. ఇది నా రెండో ప్రయత్నం. రాష్ట్ర పన్నుల శాఖ అసిస్టెంట్ కమిషనర్‌గా ఉద్యోగం దక్కడం చాలా ఆనందంగా ఉంది.' -మాధవ్‌, రాష్ట్ర పన్నుల శాఖ అసిస్టెంట్ కమిషనర్‌గా కొలువు సాధించిన యువకుడు

తండ్రి స్ఫూర్తితో కొత్త ప్రణాళిక: పాల్కకడ్ లో ఐఐటీ గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసిన మాధవ్‌ దిల్లీలో ఇంజినీరింగ్‌లో మాస్టర్స్ చదివాడు. ఆ సమయంలోనే ప్రభుత్వ కొలువు కొట్టాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. 2023లో మొదటి ప్రయత్నం చేసినా అందులో విఫలమయ్యాడు. తన తండ్రి ఇచ్చిన స్ఫూర్తితో మళ్లీ కొత్త ప్రణాళికను వేసుకున్నాడు. ఓటమి నేర్పిన అనుభవంతో పట్టుదలగా చదివాడు. చివరికి అనుకున్నది సాధించానని చెప్తున్నాడు.

కుమారుడు గ్రూప్ 1 పరీక్షలో ఎంపిక కావటంతో తల్లిదండ్రులు వెంకటరావు, శ్రీదేవి , సోదరుడు మనోహర్ ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మాధవ్ తల్లి శ్రీదేవి సబ్బవరంలో జూనియర్‌ అసిస్టెంట్‌గా ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. తన కళ్ళ ముందు కనిపించే ఉన్నతాధికారిగా, తన కొడుకు అవ్వాలని ఎన్నో రోజుల నుంచి కలలు కన్నారు. చివరికి ఆ కల నెరవేరడంతో ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఉద్యోగం దొరికింది కదా అని అక్కడే ఆగిపోలేదు మాధవ్‌. తను కలలు కన్న కొలువు కోసం కృషి చేశాడు. చివరికి విజయాన్ని పొందాడు. భవిష్యత్తులో యూపీఎస్సీలో కొలువు సాధించడమే లక్షంగా సన్నద్ధం అవుతున్నాడు.

