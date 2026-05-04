గాజువాకలో కుప్పకూలిన భవనం - ఒకరు మృతి, పలువురికి గాయాలు
గాజువాక వికాస్ నగర్లో కుప్పకూలిన భవనం - ప్రమాదంలో ఒకరు మృతి, ఏడుగురికి గాయాలు - జాకీల సహాయంతో లిఫ్ట్ చేస్తుండగా కూలిన బిల్డింగ్ - శిథిలాల కింద మరో ముగ్గురు చిక్కుకున్నట్లు సమాచారం
Published : May 4, 2026 at 9:48 AM IST
One Dead And Several Injured In Building Collapse At Gajuwaka: ఎన్నో ఏళ్లుగా ఉన్న దుకాణం. రోడ్డు హైట్ పెంచటంతో అది పల్లపు ప్రాంతంలో ఉన్నట్లుగా మారింది. దీంతో యజమాని దాని ఎత్తు పెంచాలనుకున్నాడు. గుత్తేదారుతో మాట్లాడుకున్నాడు. పని ప్రారంభించాక స్లాబ్ విరిగిపోయి దుకాణం కుప్పకూలింది. ఘటనలో ఒకరు మృతి చెందగా ముగ్గురికి గాయాలయ్యాయి.
ప్రమాదంలో ఒకరు మృతి: ఓ పాత దుకాణం స్లాబ్ కుప్పకూలి ఒకరు దుర్మరణం చెందగా, ముగ్గురికి గాయాలయ్యాయి. వికాస్ నగర్లో కె. అనిల్ కుమార్కు రోడ్డు ముందు ఇల్లు, పాత దుకాణం ఉన్నాయి. అందులో ఫొటో స్టూడియో నిర్వహిస్తున్నారు. ఇటీవల రహదారి విస్తరణలో భాగంగా ఫుట్ పాత్ నిర్మించగా ఈ దుకాణం కాస్త కిందకు ఉండిపోయింది. దీనిని జాకీల సాయంతో పైకి లేపడానికి నగరానికి చెందిన ఓ గుత్తేదారుతో లక్షన్నరకు ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు. ఉదయం 12 జాకీలతో పిల్లర్స్ ను కింది నుంచి పైకి లేపారు. సాయంత్రం వరకు పని పూర్తి కావడంతో అంతా చేతులు శుభ్రం చేసుకునేందుకు పక్కకి వెళ్లిన సమయంలో స్లాబ్ ఒక్కసారిగా మధ్యకు విరిగి కుప్పకూలింది.
శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న మరో ముగ్గురు: ప్రమాదంలో దినసరి కూలీ నాగేశ్వరరావు స్లాబ్ కింద నలిగిపోయి మృతి చెందగా కూలీలు నారాయణరావు, రాజులు, సత్యనారాయణ, గుత్తేదారు ప్రసాద్ పరుగు తీసి తప్పించుకున్నారు. వీరికి కూడా స్వల్పగాయాలైనట్లు తెలుస్తోంది. రాత్రి వరకూ భవన శిధిలాల తొలగింపు కొనసాగింది. శిథిలాల్లో చిక్కుకున్న మృతదేహాన్ని వెలికితీసి పోస్టుమార్టం నిమిత్తం కేజీహెచ్ కు తరలించారు.
స్లాబ్ బలంగా లేకపోవడం, జాకీలు అమర్చే క్రమంలో కనీస నిబంధనలు పాటించకపోవడంతో ఈ దుర్ఘటన జరిగినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. మృతి చెందిన వ్యక్తి శ్రీకాకుళం జిల్లా కవిటి మండలం కుసుంపురం వాసిగా గుర్తించారు. గాజువాకలో అద్దెకుంటూ దినసరి కూలీ పనులకు వెళ్తుంటారు. ఇతనికి భార్య, కుమారుడు ఉన్నారు.
"ఈ భవనంలో దుకాణం ఉంది. గతంలో ఈ బిల్డింగ్లో ఫొటో స్టూడియో ఉండేది. ఇటీవల రహదారి విస్తరణలో భాగంగా ఫుట్ పాత్ నిర్మించగా ఈ దుకాణం కాస్త కిందకు ఉండిపోయింది. ఉదయం 12 జాకీలతో పిల్లర్స్ ను కింది నుంచి పైకి లేపే ప్రయత్నం చేశారు. సరిగ్గా సాయంత్రం 6 గంటల సమయంలో భవనం కుప్పకూలి పడిపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో ఒకరు పై స్లాబ్ పడటంతో మృతి చెందారు. మరికొద్ది మందికి గాయాలయ్యాయి. మృతదేహాన్ని యంత్రాల సహాయంతో బయటకు తీసి, ఆపై ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తును ప్రారంభిస్తాం"-పోలీసు అధికారి
