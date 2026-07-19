ఒత్తిడిలో ఉన్నారా ? - తనతో ఏదైనా షేర్ చేసుకోవచ్చంటున్న యువకుడు
మనసులోని బాధను దిగమింగుకుంటూ కుమిలిపోవడం సహజం - చెప్పుకునే తోడు లేకపోవడంతో నిత్యం మానసిక వ్యధ - మీ బాధలు వినేందుకు నేనున్నానంటున్న యువకుడు - ఇప్పటికి వందల మంది సమస్యలు విన్న వంశీకృష్ణ
Published : July 19, 2026 at 10:41 PM IST
Share Inner Pain To A Young Man : మనసులోని బాధను, కోపాన్నీ, ఆవేశాన్ని ఎవరితోనైనా పంచుకుంటే సగం భారం తగ్గి కాస్త కుదుట పడతాం. అయితే ఎంతో మంది ఆ ఎవరో ఒకరు దొరక్క మౌనంగా ఉంటూ, కన్నీళ్లు దిగమింగుతూ, బరువెక్కిన మనసుతో అల్లాడుతున్నారు. ఇలాంటి సమస్యే మిమ్మల్నీ వెంటాడితే మీకో గుడ్ న్యూస్. మీ కష్టాలను వినేందుకు ఓ వ్యక్తి సిద్ధంగా ఉన్నాడు.
మీ బాధలను వినేందుకు సిద్ధమంటూ హైదరాబాద్ వీధుల్లో నిలబడుతున్నాడు దేవులపల్లి వంశీకృష్ణ. ముఖంపై చిరునవ్వు, ఏదైనా చెప్పొచ్చు అనే ప్లకార్డును చేతిలో పట్టుకొని ఎదురుపడిన ప్రతి ఒక్కరికీ ఓ ధైర్యంగా నిలుస్తున్నాడు. మరి తనకెందుకు ఈ ఆలోచన కలిగిందో తెలుసుకుందామా.
ఉద్యోగం కోసం హైదరాబాద్కు : వరంగల్ జిల్లా కాకర్ల గ్రామానికి చెందిన దేవులపల్లి వంశీకృష్ణ 2022లో బీటెక్ పూర్తి చేసి ఉద్యోగం కోసం హైదరాబాద్ వచ్చాడు. చిన్నప్పటి నుంచి ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, కళాశాలల్లోనే విద్యను అభ్యసించాడు. మధ్యతరగతి కుటుంబం కావడంతో జీవితంలో ఎన్నో ఒడిదొడుకులను అనుభూతి చెందాడు.
వివాహానికి అంగీకరించకపోవడంతో కుమిలిపోయి : చిన్న వయసులోనే తనకి ఓ అమ్మాయి పరిచయమైంది. కొన్నాళ్లకే ఆ పరిచయం ప్రేమగా మారింది. ఎనిమిది సంవత్సరాల పాటు ఒకరికొకరం అనుకున్నారు. భవిష్యత్తు గురించి ఎన్నో కలలు కన్నారు. అయితే పెళ్లి చేసుకోవాలి అనుకున్న సమయంలో ఆమె కుటుంబం అంగీకరించలేదు. చివరకు పరిస్థితులు అనుకూలించక ఇద్దరూ విడిపోవాల్సి వచ్చింది. అయితే ఆ బాధను ఎవరితో పంచుకోవాలో తనకు అర్థం కాలేదు. స్నేహితులకు చెబితే హేళన చేస్తారు, నవ్వుతారు అనే భయంతో రోజుల తరబడి మౌనంగా బాధను తనలోనే దిగమింగుకుంటూ కుమిలిపోయాడు.
ఏదైనా చెప్పొచ్చు అనే ప్లకార్డుతో : అయితే తనలా ఎవరూ ఇబ్బంది పడకూడదు అనుకున్నాడు. ఈ ఉద్దేశంతోనే ఎవరైనా, ఏదైనా చెప్పుకోవచ్చు అనే ఆలోచనను కార్యాచరణలోకి తీసుకొచ్చాడు. అప్పటి నుంచి హైదరాబాద్ నగరంలోని ఉప్పల్, గచ్చిబౌలి, అమీర్పేట్, ట్యాంక్బండ్ వంటి ప్రాంతాల్లో ‘ఏదైనా చెప్పొచ్చు’ అని రాసిన ప్లకార్డును చేత పట్టుకొని ప్రతి రోజూ సాయంత్రం 5 నుంచి 7 గంటల వరకూ నిలబడుతున్నాడు. ఎలాంటి పరిచయం లేని వాళ్లు కూడా అతని వద్దకు వచ్చి వారి మనసులోని మాటలు తనతో పంచుకుంటున్నారు.
తాను ఎదుటి వాళ్లను జడ్జ్ చేయనని చెబుతున్నాడు. సలహాలు ఇవ్వడానికి తొందరపడనని అంటున్నాడు. ముందు వారేం చెబుతున్నారో పూర్తిగా వింటానని వివరిస్తున్నాడు. తన ప్రయాణంలో ఎంతో మంది బాధలు విన్నానని చెప్పుకొస్తాన్నాడీ యువకుడు.
ఆ మాటలు తట్టుకోలేక తల్లి ఆత్మహత్య : ఇటీవల ఇంటర్ చదువుతున్న ఓ అమ్మాయి తన దగ్గరకు వచ్చిందని వంశీ అన్నాడు. ఆమె తన చిన్న వయసులోనే తండ్రిని కోల్పోయిందని చెప్పాడు. తల్లి, చెల్లితో కలిసి బంధువుల ఇంటి వద్ద ఉండేదని చెప్పుకొచ్చాడు. ఆ సమయంలో వాళ్లు పలు మార్లు సూటిపోటి మాటలు అనేవారని తెలిపాడు. ఆ మాటలు తట్టుకోలేక ఆమె తల్లి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారని వివరించాడు.
చిన్నారులు ఇంతటి దయనీయ స్థితిలో ఉంటే బంధువులు మాత్రం 'అమ్మానాన్నలు ఇద్దరూ పోయినా మీరు మాత్రం ఇంకా బతికుండి ఏం సాధిస్తారు' అంటూ సూటిపోటి మాటలతో హింసించేవారని చెప్పుకొచ్చాడు. ఈ విషయం ఎవరితో చెప్పాలో తెలియక ఆమె మనసులో కుమిలిపోయేదని తెలిపాడు. ఎవరికైనా చెబితే ఏమనుకుంటారో అనిపించేదని నేడు తనతో మాట్లాడాక మనసు కాస్త తేలిక పడిందని ఆమె కన్నీళ్లతో చెప్పిందని వివరించాడు.
చెప్పినవన్నీ వినే మనిషి ఉండటం అవసరం : ఇప్పటికి తనకు వందల మంది సంతోషాలు, బాధలు, చేసిన తప్పులు, ఆందోళనలు ఇలా ఎన్నో విషయాలు తనతో పంచుకున్నారని వెల్లడించాడు. అప్పుడే తనకొక విషయం అర్థమైందని అన్నాడు. ప్రతి మనిషికి సలహాలు, తీర్పులు ఇచ్చే వారికంటే చెప్పినవన్నీ వినే మనిషి తోడుగా ఉండటం అవసరమని స్పష్టంచేశాడు. తాను ఈ పని చేయగలగడం చాలా సంతోషంగా ఉందని అతడు తన అనుభవాలను వెల్లడించాడు.
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