అసెంబ్లీ ప్రివిలేజ్ కమిటీ విచారణకు 'సాక్షి' ప్రతినిధులు మరోసారి డుమ్మా - నేడు హైకోర్టులో విచారణ
'కోట్లు ఖర్చు - శిక్షణ తుస్సు" అంటూ గతేడాది సాక్షిలో కథనం ప్రచురణ - సభతో పాటు శాసనసభ్యుల ప్రతిష్ట దిగజార్చేలా వార్త వేశారంటూ సాక్షిపై సభా హక్కుల సంఘానికి నందికొట్కూరు ఎమ్మెల్యే ఫిర్యాదు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 5, 2026 at 12:57 PM IST
Sakshi Representatives Absent at Assembly Privileges Committee : అసెంబ్లీ సభాహక్కుల (ప్రివిలేజ్) కమిటీ ముందు విచారణకు మరోసారి 'సాక్షి' ప్రతినిధులు హాజరుకాలేదు. 'కోట్లు ఖర్చు - శిక్షణ తుస్సు' - 'ప్రణాళిక లేకుండా ఎమ్మెల్యేల శిక్షణ తరగతుల ప్రకటన' అంటూ గత సంవత్సరం ఫిబ్రవరిలో సాక్షి పత్రికలో ఓ కథనం ప్రచురించారు. ఆ కథనంతో సభ, శాసనసభ్యుల ప్రతిష్టను పూర్తిగా దిగజార్చారని సాక్షి పత్రికపై సభా హక్కుల సంఘానికి నందికొట్కూరు ఎమ్మెల్యే జయసూర్య అప్పట్లోనే ఫిర్యాదు చేశారు. అయితే దీనిపై సాక్షి ప్రతినిధులు హైకోర్టును ఆశ్రయించారు.
కోర్టు ఉత్తర్వులున్నాయనే సాకుతో గత సంవత్సరం నవంబరులోనూ కమిటీ ముందు విచారణకు వారు రాలేదు. విచారణకు హాజరవ్వాలంటూ తాజాగా మరోసారి సాక్షి ప్రతినిధులకు ప్రివిలేజ్ కమిటీ సమన్లు పంపింది. నిన్న(బుధవారం) అసెంబ్లీ కమిటీ హాలులో నిర్వహించిన ఈ కమిటీ విచారణకు సాక్షి ప్రతినిధులు హాజరు కాకుండా ఒక వివరణ పత్రాన్ని అసెంబ్లీ సెక్రటరీ జనరల్కు పంపినట్లు తెలిసింది. అయితే కమిటీ ముందు హాజరవ్వాలని కోర్టు తమను ఆదేశించలేదనీ, కేసు కోర్టులో ఉన్నందున విచారణకు రావాల్సిన అవసరం ఏముంది అనే అర్థం వచ్చేలా ఆ వివరణ ఇచ్చినట్లు సమాచారం. ఈ కేసు నేడు (గురువారం) హైకోర్టులో విచారణ ఉన్నందున, ప్రివిలేజ్ కమిటీ విచారణను వాయిదా వేసింది.
ఇబ్బంది కలిగించి ఉంటే క్షమాపణలు : మరోవైపు కోడుమూరు నియోజకవర్గంలో ఆటవీశాఖ పరిధిలో చేపడుతున్న పనులకు తనను ఆహ్వానించడం లేదంటూ అక్కడి స్థానిక ఎమ్మెల్యే దస్తగిరి ఇచ్చిన ఫిర్యాదుపై ప్రివిలేజ్ కమిటీ విచారించింది. అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులతో చేపడుతున్న పనులు అయినందున ఆహ్వానించలేదని డీఎఫ్ఓ శ్యామల చెప్పారని ఎమ్మెల్యే దస్తగిరి ఫిర్యాదులో తెలిపారు. నియోజకవర్గంలో జరుగుతున్న పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను స్థానిక ఎమ్మెల్యేగా తాను ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లాలి కదా? ప్రశ్నించారు.
ఇదే విషయమై డీఎఫ్ శ్యామల ప్రివిలేజ్ కమిటీ ముందు హాజరై వివరణ ఇచ్చారు. ఎమ్మెల్యేను ఆహ్వానించకపోవడం ఉద్దేశపూర్వకంగా చేసింది కాదని వివరణ ఇచ్చారు. పొరపాటున ఎమ్మెల్యేకి ఇబ్బంది కలిగించి ఉంటే క్షమాపణ కోరుతున్నట్లు కమిటీకి నివేదించినట్లు తెలిసింది. మరోఘటనలో ఈ ఏడాది గణతంత్ర వేడుకల సందర్భంగా తనకు ప్రొటోకాల్ ప్రకారం సభ స్థలంలో తనకు సీటు ఏర్పాటు చేయలేదని కడప ఎమ్మెల్యే మాధవిరెడ్డి చేసిన ఫిర్యాదుపై కమిటీ విచారించింది. దీంతో ప్రివిలేజ్ కమీటీ ముందు కడప తహసీల్దారు, ఆర్డీఓ హాజరై వివరణ ఇచ్చారు. ఎమ్మెల్యే మాధవిరెడ్డి అనివార్య కారణాల వల్ల రాలేక పోయారని విచారణను కమిటీ వాయిదా వేసింది.
సాక్షి మీడియాకు లీగల్ నోటీసులు : ఇప్పటికే పలువురు కూటమి నేతలు సాక్షి మీడియాపై పరువు నష్టం దావా వేసిన సంగతి తెలిసిందే. కొద్దిరోజుల కిందటే ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామకృష్ణరాజు సైతం లీగల్ నోటీసులు ఇచ్చారు. తనకు వ్యతిరేకంగా కథనాలు రాయడంతో పాటు తన వ్యక్తిగత ప్రతిష్ఠను దెబ్బతీసే విధంగా కథనాలు రాస్తున్నారని ఇందులో పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ఇందిరా టెలివిజన్ ఎండీ భారతి రెడ్డి, ఎడిటర్, బ్యూరో చీఫ్, బోర్డ్ డైరెక్టర్లకు న్యాయవాది ఉమేష్ చంద్ర లీగల్ నోటీసులు పంపారు. తనకు బేషరతుగా క్షమాపణ చెప్పాలని, లేకుంటే సివిల్, క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకుంటామని రఘురామ హెచ్చరించారు. ఈ క్రమంలో నష్ట పరిహారంగా కోటి రూపాయలు చెల్లించాలని, వాటిని అమరావతి రైతులకు ఇవ్వాలని లీగల్ నోటీసులో న్యాయవాది ఉమేష్ చంద్ర పేర్కొన్నారు.
