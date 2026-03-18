ఉగాదిరోజు పోలీస్​ అవార్డ్స్​ - తమ సేవలకు గుర్తింపుగా ఈ పతకాలు

Police Awards On Occasion Of Ugadi
Published : March 18, 2026 at 9:50 AM IST

Police Awards On Occasion Of Ugadi : ఉగాది పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పోలీసు, అగ్నిమాపక శాఖ, విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ ఫోర్స్ మెంట్, స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ (SPF) విభాగాల్లో పనిచేస్తున్న అధికారులకు సేవా పతకాలను ప్రకటించింది. ఈ పతకాలు విధి నిర్వహణలో వారు అందించిన అత్యుత్తమ సేవలకు గుర్తింపుగా ఇవ్వనున్నారు. రాష్ట్రంలో ప్రజల సురక్షిత జీవనానికి, శాంతి, నియమాల అమలు, అత్యవసర పరిస్థితుల నిర్వహణలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న ఈ అధికారుల సేవలను ప్రభుత్వం గుర్తించి, వారి కృషికి గౌరవంగా ఈ పతకాలు ప్రకటించడం ఎంతో ప్రాముఖ్యత కలిగిస్తుంది.

సేవా పతకం ప్రకటించిన ప్రభుత్వం : పోలీసు శాఖలో 38 మంది అధికారులకు ముఖ్యమంత్రి శౌర్యపతకం, ఏడుగురు అధికారులకు మహోన్నత సేవా పతకం, 72 మంది అధికారులకు ఉత్తమ సేవా పతకం, 60 మంది అధికారులకు కఠిన సేవా పతకం, 318 మంది అధికారులకు సేవా పతకం ప్రకటించబడింది. ఈ పతకాలు వారి ధైర్యం, నిబద్ధత, అంకితభావం ప్రజల సేవలో చూపిన విశిష్ట ప్రతిభకు గుర్తింపుగా అభివర్ణిస్తాయి. పోలీసు శాఖలోని ప్రతి అధికారికి, వారి సేవలు ప్రజల జీవితాల్లో సురక్షిత వాతావరణాన్ని కల్పించడంలో ఎంత ముఖ్యమో ఈ పతకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

అగ్నిమాపక శాఖలో కూడా ఆరుగురు అధికారులకు ఉత్తమ సేవా పతకం, 50 మంది అధికారులకు సేవా పతకం ప్రకటించారు. అగ్నిమాపక శాఖలో పనిచేస్తున్న అధికారులు అగ్నిప్రమాదాలు, సహాయక చర్యలు , ఇతర అత్యవసర పరిస్థితులను సమర్థవంతంగా నిర్వహించి ప్రజల ప్రాణాలను రక్షించడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నారు. వారి సేవలకు ఈ గుర్తింపు మరింత ఉత్సాహాన్ని అందిస్తుంది.

విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ ఫోర్స్ మెంట్ విభాగంలో ఇద్దరు అధికారులకు మహోన్నత సేవా పతకం, ఐదుగురు అధికారులకు ఉత్తమ సేవా పతకం, 20 మంది అధికారులకు సేవా పతకం ప్రకటించారు. ఈ విభాగం అవినీతి నిరోధక చర్యలు, నియమాల అమలు, ప్రజల విశ్వాసాన్ని నిలబెట్టే విధానంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. వారి విధులలో చూపిన అంకితభావం, నిష్ఠకు ఈ పతకాలు సాక్ష్యంగా నిలుస్తున్నాయి.

SPF విభాగంలో ఆరుగురు అధికారులకు ఉత్తమ సేవా పతకం, 26 మందికి సేవా పతకం వరించింది. ముఖ్యమంత్రి భద్రతా బాధ్యతలతో కూడిన ఈ విభాగం సిబ్బంది తీవ్ర భద్రతా పరిస్థితులలో కూడా నిబద్ధతతో పని చేస్తూ, ముఖ్య నాయకుల సురక్షిత నిర్వహణలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు.

మధుసూదన్​కు ప్రత్యేక గుర్తింపు : ఈ మేరకు హోంశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి కుమార్‌ విశ్వజిత్‌ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ముఖ్య భద్రతాధికారిగా , సీఎం స్పెషల్‌ సెక్యూరిటీ గ్రూప్‌ డిప్యూటీ డైరెక్టర్‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్న డీఎస్పీ కె.మధుసూదన్‌కు మహోన్నత సేవా పతకం లభించింది. 1996లో ఎస్సైగా విధుల్లో చేరిన మధుసూదన్‌ అంచెలంచెలుగా డీఎస్పీ స్థాయికి ఎదిగారు. 2019 నుంచి చంద్రబాబు వద్ద సీఎస్‌వోగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. విధి నిర్వహణలో ఉత్తమ సేవలు అందించినందుకు గాను ఆయనకు ఈ పతకం లభించింది.

గిరిబాబుకు ఉత్తమ సేవా పతకం : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వాహన శ్రేణిలో డ్రైవర్‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్న ఏఆర్‌ ఎస్సై ఏవీఎస్‌ గిరిబాబుకు ఉత్తమ సేవా పతకం లభించింది. 1990లో ఏఆర్‌ కానిస్టేబుల్‌గా విధుల్లో చేరిన గిరిబాబు ప్రస్తుతం ఏఆర్‌ ఎస్సైగా ఉన్నారు. 15 ఏళ్లుగా చంద్రబాబు వాహన శ్రేణిలో డ్రైవర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.
ఈ పతకాలు పోలీసు, అగ్నిమాపక, విజిలెన్స్ SPF విభాగాల అధికారుల జీవితాల్లో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిగా నిలుస్తాయి. ప్రజల శాంతి, భద్రతకు వారు పని చేస్తూ, మరింత ఉత్తమ సేవలు అందించేలా ఈ ప్రోత్సాహంగా మారుతుంది.
ఆయుధాలు, యూనిఫామ్‌లు, తుపాకీలు- తొలి పోలీస్ మ్యూజియం ఏర్పాటు- ఫుల్ డిటైల్స్ కోసం క్యూఆర్ కోడ్స్!

గ్రూప్-2 ఫలితాల్లో సత్తా చాటిన పల్నాడు యువకుడు - గ్రూప్-1 లక్ష్యంతో నిరంతర ప్రయత్నాలు

