సినీనటుడిగా, ప్రజాప్రతినిధిగా సమాజానికి విశేష సేవ అందిస్తున్న బాలయ్య - సీఎం చంద్రబాబు
ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణకు సీఎం చంద్రబాబు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు- ఐదు దశాబ్దాలుగా సినీ వినీలాకాశంలో ధ్రువతారగా వెలుగొందారన్న సీఎం- పలువురు ప్రముఖుల శుభాకాంక్షలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 10:52 AM IST
CM Chandrababu Naidu Birthday Wishes To Nandamuri Balakrishna : సినీ, రాజకీయ, సేవా రంగాల్లో విశిష్ట సేవలు అందిస్తూ అజేయంగా ముందుకు సాగుతున్న పద్మభూషణుడు, హిందూపురం ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణకు ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా విడుదల చేసిన సందేశంలో బాలకృష్ణ దాదాపు అయిదు దశాబ్దాలుగా తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో ధ్రువతారగా వెలుగొందుతున్నారని కొనియాడారు.
సినీ నటుడిగానే కాకుండా ప్రజాప్రతినిధిగా, సేవాభావం కలిగిన వ్యక్తిగా బాలకృష్ణ సమాజానికి అనేకమైన విశేష సేవలు అందిస్తున్నారని సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు పేర్కొన్నారు. తన తల్లి పేరుతో స్థాపించిన బసవతారకం ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ చైర్మన్గా వేలాది మంది రోగులకు అండగా నిలుస్తూ ఆరోగ్య సేవలను అందిస్తున్నారని సీఎం చంద్రబాబు ప్రశంసించారు.
ప్రజాసేవ, సినీ సేవ, సామాజిక సేవల సమన్వయంతో : హిందూపురం ప్రజలకు ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులో ఉంటూ వారి అభ్యున్నతికి కృషి చేస్తున్న బాలకృష్ణ ప్రజల మన్ననలు, అభిమానాన్ని పొందుతున్నారని చంద్రబాబు తెలిపారు. ప్రజాసేవ, సినీ సేవతో పాటు సామాజిక సేవల సమన్వయంతో సాగుతున్న ఆయన జీవన ప్రయాణం మరింత విజయవంతంగా ముందుకు కొనసాగాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆకాంక్షించారు.
బాలకృష్ణకు భగవంతుడు ఆయురారోగ్యాలు, సుఖసంతోషాలు ప్రసాదించాలని కోరుతూ సీఎం శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. అలాగే నవరస నటనా సార్వభౌముడు, తెలుగు ప్రజల ఆరాధ్య నటుడు నందమూరి తారక రామారావు దివ్య ఆశీస్సులు బాలకృష్ణపై ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు సందేశంలో పేర్కొన్నారు.
#HappyBirthdayNBK— N Chandrababu Naidu (@ncbn) June 10, 2026
సినీ, రాజకీయ, సేవా రంగాలలో సరి కొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తూ అజేయంగా ముందుకు వెళుతున్న పద్మభూషణుడు, హిందూపురం శాసనసభ్యుడు, నా ఆప్తుడు నటసింహం నందమూరి బాలకృష్ణకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. ఐదు దశాబ్దాలుగా సినీ వినీలాకాశంలో ధ్రువతారగా వెలుగొందుతూ, మాతృమూర్తి పేరుతో… pic.twitter.com/JZV5Fj4iv8
బాలకృష్ణకు మంత్రి నారా లోకేశ్ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు : నందమూరి బాలకృష్ణకు మంత్రి నారా లోకేశ్ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్టు చేసిన ఆయన, బాలకృష్ణ నిండైన తెలుగుదనం, అభిమానానికి ప్రతిరూపమని పేర్కొన్నారు. అభిమానుల పాలిట గాడ్ ఆఫ్ మాసెస్గా, క్యాన్సర్ బాధితులకు అండగా, హిందూపురం ప్రజా విజేతగా నందమూరి బాలకృష్ణ నిలిచారని మంత్రి నారా లోకేశ్ కొనియాడారు. బాలకృష్ణ ఆయురారోగ్యాలతో వందేళ్లు వర్ధిల్లాలని లోకేశ్ ఆకాంక్షించారు.
#HappyBirthdayNBK— Lokesh Nara (@naralokesh) June 10, 2026
నిండైన తెలుగుదనం..అభిమానం..
భోళాతనానికి ప్రతిరూపం మా బాలా మావయ్యకు హృదయపూర్వక పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. అభిమానుల పాలిట గాడ్ ఆఫ్ మాసెస్, క్యాన్సర్ బాధితులకు సాంత్వన చేకూర్చే ఆపన్న హస్తం, హిందూపురం ప్రజా విజేత బాలా మావయ్య ఆయురారోగ్యాలతో వందేళ్లు వర్ధిల్లాలని… pic.twitter.com/SqBswFnYZQ
ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్కల్యాణ్ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు : ప్రముఖ కథానాయకులు, హిందూపురం శాసనసభ్యులు నందమూరి బాలకృష్ణ గారికి హృదయపూర్వక పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలని ట్విట్టర్ వేదికగా ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్కల్యాణ్ తెలిపారు. నటుడిగా మరిన్ని విజయాలు సాధించాలని, ప్రజలకు ఇంకా గొప్ప సేవలు అందించాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాని పవన్కల్యాణ్ పేర్కొన్నారు. బాలకృష్ణకి సంపూర్ణ ఆయురారోగ్యాలు, సంతోషం కలగాలని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నానని పవన్కల్యాణ్ అన్నారు.
ప్రముఖ కథానాయకుడు, హిందూపురం శాసన సభ్యులు శ్రీ నందమూరి బాలకృష్ణ గారికి హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. కథానాయకుడిగా మరిన్ని విజయాలు సాధించాలని, ప్రజలకు మరిన్ని సేవలందించాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను. శ్రీ బాలకృష్ణ గారికి సంపూర్ణ ఆయురారోగ్యాలు, సంతోషాలను అందించాలని భగవంతుణ్ణి…— Deputy CMO, Andhra Pradesh (@APDeputyCMO) June 10, 2026
నందమూరి బాలకృష్ణకు హోంమంత్రి శుభాకాంక్షలు : తెలుగు చలనచిత్ర రంగంలో తనదైన నటనతో కోట్లాది మంది అభిమానులను సంపాదించుకుని, ప్రజాసేవలోనూ విశేషంగా రాణిస్తున్న ప్రముఖ నటుడు, హిందూపురం ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణకి హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలని హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత ట్విట్టర్ వేదికగా తెలిపారు. ఆయురారోగ్యాలతో, ఆనంద సంతోషాలతో మరెన్నో విజయాలు సాధించాలని ఆకాంక్షిస్తున్నానని హోంమంత్రి అనిత పేర్కొన్నారు.
తెలుగు చలనచిత్ర రంగంలో తనదైన నటనతో కోట్లాది మంది అభిమానులను సంపాదించుకుని, ప్రజాసేవలోనూ విశేషంగా రాణిస్తున్న ప్రముఖ నటుడు, హిందూపురం ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ గారికి హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు.— Anitha Vangalapudi (@Anitha_TDP) June 10, 2026
ఆయన ఆయురారోగ్యాలతో, ఆనంద సంతోషాలతో మరెన్నో విజయాలు సాధించాలని… pic.twitter.com/UqwhWPaPpM
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