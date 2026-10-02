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రీల్సే కాదు సత్యాన్నీ శోధించండి - జెన్​జీకి బాపూజీ విజయ సూత్రాలు!

నేటి డిజిటల్​ యుగంలో యువత ఆచరించాల్సిన మార్గాలపై గాంధీ జయంతిని పురస్కరించుకొని మేధావులు పలు సూచనలు చేశారు. సోషల్​ మీడియాలోని వాస్తవాన్ని గ్రహించాలని తెలిపారు. బాపూజీ తరహాలో అహింస, సహనం, స్వావలంభన దిశగా పయనించాలన్నారు.

Mahatma Wise Words
మహాత్ముని మంచి మాటలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 2, 2026 at 12:02 PM IST

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Gandhi Anniversary Special Story : అహింస, సత్యం, శాంతి, సహనం వంటి ఆయుధాలను ఉపయోగించి 'సూర్యుడు అస్తమించని సామ్రాజ్యం'గా పేరుగాంచిన బ్రిటీష్​ పాలనను భారతదేశం నుంచి తరిమికొట్టిన మహాత్ముడు నడిచిన బాట చిరస్మరణీయం. బాపూజీ ఆయుధాలతో కాకుండా అహింసతో ప్రజల హృదయాలను గెలుచుకున్నారు. ఆయన జీవితం అందరికీ స్ఫూర్తిదాయకం. ఇవాళ బాపూ పుట్టిన రోజును పురస్కరించుకొని ప్రస్తుత డిజిటల్ యుగంలో ఆచరించాల్సిన పనులు తెలుసుకుందాం. ముఖ్యంగా నేటి జెన్​జీ యువత ఆయన అడుగు జాడల్లో నడిస్తే స్వయం సమృద్ధిని సాధించడం ఖాయం!

ఇప్పుడిదే నిజమైన సత్యాగ్రహం

చేతిలో మొబైల్ ఫోన్, చెవిలో ఇయర్‌ బడ్స్, కళ్లు స్క్రీన్‌లకే అతుక్కుపోయి ఇన్‌స్టాగ్రామ్ రీల్స్ ప్రపంచంలో మునిగిపోయిన జెన్​జీ తరానికి మహాత్ముని సూత్రాలు ఎంతో విలువైనవి. సత్యం గొప్పతనాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ అర్థం చేసుకోవాలి. గాంధీజీ తన ఆత్మకథ 'సత్య శోధన'లో జీవితాన్నే ఒక ప్రయోగంగా అభివర్ణించారు.

నేటి తరం ఆయన నడిచిన సత్య మార్గాన్ని అడుగడుగునా అనుసరించాలి. ఎవరి నుంచో వచ్చిన సందేశాలను ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా ఇతరులకు ఫార్వార్డ్ చేస్తున్నారు. అలాంటి సందేశంలోని సమాచార వాస్తవికతను సరి చూసుకోవాలి. అందులోని సమాచారం వాస్తవమా? కాదా? అని పంపిన వారిని ప్రశ్నించడం ఎంతో అవసరం. ఇలా వాస్తవాలను నిర్ధారించుకోవడమే నేటి తరానికి సత్యాగ్రహం అని మేధావులు చెబుతున్నారు.

డిజిటల్ హింసకు స్వస్తి పలకాలి

బ్రిటీష్ వారికి వ్యతిరేకంగా సాగించిన పోరాటంలో బాపూజీ ఏనాడూ తుపాకుల ఊసెత్తలేదు. ఆయన హింసను నమ్మలేదు. దానికి బదులుగా సహనం, సత్యాగ్రహాలతోనే ప్రత్యర్థుల మనసులు సైతం గెలుచుకున్నారు. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మనం నేరుగా దేశ సరిహద్దుల్లోకి వెళ్లి యుద్ధం చేయకపోయినా సోషల్ మీడియాలో అక్కరకు రాని అంశాలను ట్రోలింగ్ చేయకుండా ఉంటే చాలు. కామెంట్ సెక్షన్లలో చర్చలకు చోటివ్వకుండా సంయమనం పాటించడం ఉత్తమం. ముఖ్యంగా ఇతరులను కించపరిచే వ్యాఖ్యలు చేయకండి. వాస్తవాలను మాత్రమే వెల్లడించాలి. ఇదే డిజిటల్ అహింస.

నైపుణ్యాలను మెరుగుపరచుకోవాలి

కేవలం విద్యాపరమైన గ్రేడ్‌లు మాత్రమే ప్రతిభకు నిజమైన కొలమానం కాదు. చదువుతో పాటు ఆచరణాత్మక నైపుణ్యాలను కూడా పెంపొందించుకోవాలి. ఇతరులపై ఆధారపడకుండా జ్ఞానాన్ని పొందడం, ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టించుకోవడం, స్వావలంభన వైపు మనం అడుగులు వేయాలి. చరఖాతో గాంధీజీ ఖాదీ వస్త్రాన్ని నేయడం అంటే స్వయం సమృద్ధికి ప్రతీక అని మనం గ్రహించాలి. కేవలం కోడింగ్ మాత్రమే కాకుండా క్రీడలు, సంగీతం, నృత్యం, చిత్రలేఖనం వంటి ఆసక్తి ఉన్న రంగాల్లో కూడా సృజనాత్మకతను పెంపొందించుకోవాలి. మన వైవిధ్యాన్ని చాటిచెప్పాలి. 'మేక్ ఇన్ ఇండియా' స్ఫూర్తిలో భాగంగా 'మేడ్​ బై మీ, ఇదే నా ప్రత్యేకత' అని మనం గర్వంగా చెప్పుకోవాలి.

పరిసరాల మాదిరే అంతరంగ శుద్ధి కూడా ముఖ్యం

గాంధీజీ పరిశుభ్రతను దైవత్వంతో సమానంగా భావించి, తన జీవితమంతా దాన్ని ఆచరించారు. మనం మన పరిసరాలను ఎలాగైతే శుభ్రంగా ఉంచుకుంటామో అలాగే మన మనస్సులను, అంతరాత్మను కూడా అలాగే శుద్ధి చేసుకోవాలి. అనవసరమైన డేటా, జంక్​ ఫైల్స్​ను డిలీట్​ చేసి మొబైల్ ఫోన్ మెమొరీని ఎలాగైతే రీఫ్రెష్​ చేస్తామో అలాగే మనం మన మనస్సులను కూడా క్లీన్​ చేసుకోవాలి. అశాంతి, అసహనం, ద్వేషం, కోపం వంటి ప్రతికూల లక్షణాలకు దూరంగా ఉండాలి. ఇదే నిజమైన పరిశుభ్రత అని ప్రతి ఒక్కరూ గ్రహించాలి.

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TAGGED:

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జెన్​జీకీ గాంధీజీ విజయ సూత్రాలు
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