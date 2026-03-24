గంజాయి మత్తులో రెచ్చిపోయిన ఇరు వర్గాలు - భయాందోళనలో స్థానికులు

గంజాయి మత్తుతో యువత వీరంగం - రంజాన్ రోజు నాగమయ్య బజారు మసీదు సెంటరులో యువకుల కొట్లాట - అరుపులు, కేకలకు భయభ్రాంతులకు గురైన స్థానికులు

Published : March 24, 2026 at 2:03 PM IST

Two People Started a Gang War: ఎన్టీఆర్‌ జిల్లాలో గంజాయి మత్తుతో యువత వీరంగం చేసింది. రంజాన్ రోజు పట్టణంలో‌ నాగమయ్య బజారు మసీదు సెంటరులో ఇరువర్గాలకు చెందిన‌ యువకులు కొట్లాటకు దిగారు. ఇద్దరు యువకుల మధ్య ఘర్షణ గ్యాంగ్ వార్​కు దారి తీసింది. దీంతో చుట్టుపక్కల ఉన్న స్థానికులు భయభ్రాంతులకు గురయ్యారు. దీనంతటికి కారణం పోలీసుల నిఘా లేకపోవడమే అంటూ స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

రెండు వర్గాల యువకుల మధ్య కొట్లాట : ఈ సంఘటనలో షేక్ బాజీ, షేక్ సమీర్ వర్గాలకు చెందిన యువకులు ప్రధాన పాత్రధారులుగా నిలిచారు. రాత్రి పది గంటల నుంచి తెల్లవారుజామున మూడు గంటల వరకు ఈ యువకుల మధ్య దఫదఫాలుగా కొట్లాట కొనసాగింది. ఈ దాడులు, అరుపులు, కేకలు స్థానిక ప్రజలను తీవ్ర భయాందోళనలోకి నెట్టాయి. బిక్కుబిక్కుమంటూ నిద్రపోలేకుండా రాత్రి గడిపిన వారు తమ భద్రత గురించి తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

30 మందికి పైగా యువకులు : స్థానికుల సమాచారం ప్రకారం, ఈ ఘర్షణలో కొంతమంది యువకులు చేతులలో చిన్న కత్తులతో కూడా ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. ఇది సంఘటన తీవ్రతను మరింత పెంచింది. అయితే, ఇంత ఘర్షణ జరుగుతున్నప్పటికీ పోలీసులకు ఈ విషయం తెలియకపోవడం కొంత ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోంది. ఈ ఘర్షణలో పఠాన్ రఫీ, షేక్ అసదుల్లా, షేక్ ఆదిల్, షేక్ ఫరీద్ సహా 30 మందికి పైగా యువకులు పాల్గొన్నట్టు తెలుస్తోంది.

రికార్డ్​ అయిన దృశ్యాలు : ఈ గొడవకు సంబంధించిన దృశ్యాలు ఆ ప్రదేశంలో ఉన్న సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డ్​ అయ్యాయి. మొదట ఇరు వర్గాలకు చెందిన ఇద్దరు యువకులు ఘర్షణకు దిగారు. ఆ తర్వాత వారు దఫదఫాలుగా గొడవలు పడుతున్న దృశ్యాలు అందులో చాలా క్లియర్​గా ఉన్నాయి. రాత్రి సమయం కావటంతో ఆ కాలనీలో స్థానికుల రాకపోకలు లేనందున ఎవరికీ ఎటువంటి నష్టం జరగలేదు. కానీ ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న వారిలో కేకలు, అరుపులతో భయాందోళన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఆ తర్వాత రెండు వర్గాలకు చెందిన 30 మంది యువకులు కొట్లాటకు దిగినట్లు తెలుస్తున్నాయి.

ఇదేమీ మొదటిసారి కాదు : ఇది మొదటి సారి కాదు. రంజాన్ ముందు రోజు కూడా చెరువుబజారులో రెండు సామాజిక వర్గాల మధ్య పోరు జరిగింది. ఆ సమయంలో కూడా ఇరువర్గాలు పోలీస్ స్టేషనులో ఫిర్యాదు చేసినప్పటికీ, ఇలాంటి సంఘటనలు కొనసాగుతున్నాయి. కేసును రాజీ చేసుకునేందుకు ఒక వర్గం ప్రయత్నిస్తున్నట్లుగా సమాచారం ప్రచారంలో ఉంది.

పోలీసుల నిఘా లేకపోవడమే దీనికి కారణం : జగ్గయ్యపేట పట్టణంలోని సమస్యాత్మక ప్రాంతాల్లో పోలీసుల నిరంతర నిఘా లేకపోవడం, పెట్రోలింగ్​లో లోపం ఉండటం వల్ల ఇలాంటి సంఘటనలు తరచూ సంభవిస్తున్నాయని ప్రజలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇలాంటి సంఘటనలు ముందు ముందు మరిన్ని జరిగే అవకాశాలు ఉండవచ్చని స్థానికులు భావిస్తున్నారు. ఈ ఉద్రిక్తతలు పెరగక ముందే తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని, తమకు భద్రత కల్పించాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు. పట్టణంలో శాంతి, సురక్షిత వాతావరణాన్ని కల్పించాలంటున్నారు.

కఠిన చర్యలు తప్పవు : ఇలాంటి ఘటనలు నివారించేందుకు, పోలీసులు మరింత కఠిన చర్యలు తీసుకొని, సామాజిక సామరస్యతపై దృష్టి పెట్టాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు. జగ్గయ్యపేట పట్టణంలో శాంతియుత వాతావరణం నిలపడం కోసం అన్ని వర్గాల మధ్య స్నేహ, సమన్వయం అవసరమని భావిస్తున్నారు.

