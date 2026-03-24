గంజాయి మత్తులో రెచ్చిపోయిన ఇరు వర్గాలు - భయాందోళనలో స్థానికులు
గంజాయి మత్తుతో యువత వీరంగం - రంజాన్ రోజు నాగమయ్య బజారు మసీదు సెంటరులో యువకుల కొట్లాట - అరుపులు, కేకలకు భయభ్రాంతులకు గురైన స్థానికులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 24, 2026 at 2:03 PM IST
Two People Started a Gang War: ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో గంజాయి మత్తుతో యువత వీరంగం చేసింది. రంజాన్ రోజు పట్టణంలో నాగమయ్య బజారు మసీదు సెంటరులో ఇరువర్గాలకు చెందిన యువకులు కొట్లాటకు దిగారు. ఇద్దరు యువకుల మధ్య ఘర్షణ గ్యాంగ్ వార్కు దారి తీసింది. దీంతో చుట్టుపక్కల ఉన్న స్థానికులు భయభ్రాంతులకు గురయ్యారు. దీనంతటికి కారణం పోలీసుల నిఘా లేకపోవడమే అంటూ స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
రెండు వర్గాల యువకుల మధ్య కొట్లాట : ఈ సంఘటనలో షేక్ బాజీ, షేక్ సమీర్ వర్గాలకు చెందిన యువకులు ప్రధాన పాత్రధారులుగా నిలిచారు. రాత్రి పది గంటల నుంచి తెల్లవారుజామున మూడు గంటల వరకు ఈ యువకుల మధ్య దఫదఫాలుగా కొట్లాట కొనసాగింది. ఈ దాడులు, అరుపులు, కేకలు స్థానిక ప్రజలను తీవ్ర భయాందోళనలోకి నెట్టాయి. బిక్కుబిక్కుమంటూ నిద్రపోలేకుండా రాత్రి గడిపిన వారు తమ భద్రత గురించి తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
30 మందికి పైగా యువకులు : స్థానికుల సమాచారం ప్రకారం, ఈ ఘర్షణలో కొంతమంది యువకులు చేతులలో చిన్న కత్తులతో కూడా ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. ఇది సంఘటన తీవ్రతను మరింత పెంచింది. అయితే, ఇంత ఘర్షణ జరుగుతున్నప్పటికీ పోలీసులకు ఈ విషయం తెలియకపోవడం కొంత ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోంది. ఈ ఘర్షణలో పఠాన్ రఫీ, షేక్ అసదుల్లా, షేక్ ఆదిల్, షేక్ ఫరీద్ సహా 30 మందికి పైగా యువకులు పాల్గొన్నట్టు తెలుస్తోంది.
రికార్డ్ అయిన దృశ్యాలు : ఈ గొడవకు సంబంధించిన దృశ్యాలు ఆ ప్రదేశంలో ఉన్న సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డ్ అయ్యాయి. మొదట ఇరు వర్గాలకు చెందిన ఇద్దరు యువకులు ఘర్షణకు దిగారు. ఆ తర్వాత వారు దఫదఫాలుగా గొడవలు పడుతున్న దృశ్యాలు అందులో చాలా క్లియర్గా ఉన్నాయి. రాత్రి సమయం కావటంతో ఆ కాలనీలో స్థానికుల రాకపోకలు లేనందున ఎవరికీ ఎటువంటి నష్టం జరగలేదు. కానీ ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న వారిలో కేకలు, అరుపులతో భయాందోళన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఆ తర్వాత రెండు వర్గాలకు చెందిన 30 మంది యువకులు కొట్లాటకు దిగినట్లు తెలుస్తున్నాయి.
ఇదేమీ మొదటిసారి కాదు : ఇది మొదటి సారి కాదు. రంజాన్ ముందు రోజు కూడా చెరువుబజారులో రెండు సామాజిక వర్గాల మధ్య పోరు జరిగింది. ఆ సమయంలో కూడా ఇరువర్గాలు పోలీస్ స్టేషనులో ఫిర్యాదు చేసినప్పటికీ, ఇలాంటి సంఘటనలు కొనసాగుతున్నాయి. కేసును రాజీ చేసుకునేందుకు ఒక వర్గం ప్రయత్నిస్తున్నట్లుగా సమాచారం ప్రచారంలో ఉంది.
పోలీసుల నిఘా లేకపోవడమే దీనికి కారణం : జగ్గయ్యపేట పట్టణంలోని సమస్యాత్మక ప్రాంతాల్లో పోలీసుల నిరంతర నిఘా లేకపోవడం, పెట్రోలింగ్లో లోపం ఉండటం వల్ల ఇలాంటి సంఘటనలు తరచూ సంభవిస్తున్నాయని ప్రజలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇలాంటి సంఘటనలు ముందు ముందు మరిన్ని జరిగే అవకాశాలు ఉండవచ్చని స్థానికులు భావిస్తున్నారు. ఈ ఉద్రిక్తతలు పెరగక ముందే తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని, తమకు భద్రత కల్పించాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు. పట్టణంలో శాంతి, సురక్షిత వాతావరణాన్ని కల్పించాలంటున్నారు.
కఠిన చర్యలు తప్పవు : ఇలాంటి ఘటనలు నివారించేందుకు, పోలీసులు మరింత కఠిన చర్యలు తీసుకొని, సామాజిక సామరస్యతపై దృష్టి పెట్టాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు. జగ్గయ్యపేట పట్టణంలో శాంతియుత వాతావరణం నిలపడం కోసం అన్ని వర్గాల మధ్య స్నేహ, సమన్వయం అవసరమని భావిస్తున్నారు.
