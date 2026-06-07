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మత్స్యసంపదతో పాటు జీవవైవిధ్యానికీ ఆలివ్‌రిడ్లే తాబేళ్లు - తీరంలో సంరక్షణకు హేచరీలు

25 సంవత్సరాలుగా కొనసాగుతున్న ప్రక్రియ - ఈ ఏడాది 56 వేలకుపైగా పిల్లల ఉత్పత్తి - విశాఖ పరిధి తీరాల్లో తాబేళ్ల గుడ్ల సేకరణకు 20 మంది నిపుణలు

Olive Ridley Turtles Useful To Biodiversity
Olive Ridley Turtles Useful To Biodiversity (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 2:13 PM IST

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Olive Ridley Turtles Useful To Biodiversity : సముద్ర పర్యావరణ సమతుల్యతను కాపాడటంలో ఆలివ్‌రిడ్లే తాబేళ్లు కీలకపాత్ర పోషిస్తాయి. అంతరించిపోతున్న ప్రాణుల జాబితాలో ఈ తాబేళ్లు ఉండటంతో వీటి సంరక్షణకు అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. జనవరి నెల నుంచి విశాఖలోని ఆర్కే బీచ్, ఉప్పాడ, సాగర్‌నగర్, నాగమయ్యపాలెం తదితర తీరాల్లోని హేచరీల్లో పొదిగిన తాబేళ్ల పిల్లలను విడిచిపెట్టే ప్రక్రియ ఇటీవల ముగిసింది.

25 సంవత్సరాలుగా కొనసాగుతున్న ప్రక్రియ: ప్రతి సంవత్సరం సంబంధిత సీజన్‌లో ప్రతిరోజూ రాత్రి వేళ సముద్రంలో నుంచి తాబేళ్లు ఇసుకతిన్నెల్లోకి గుడ్లు పెట్టడానికి వస్తుంటాయి. ఈ క్రమంలోనే ఉదయకాల సమయంలో ఆలివ్‌రిడ్లే తాబేళ్ల గుడ్లను మత్స్యకారులు సేకరించి తీరాల్లోని ఏర్పాటు చేసిన హేచరీల్లో (సంరక్షణ కేంద్రాలు) జాగ్రత్తగా భద్రపరుస్తారు. అక్కడ దాదాపు 40 నుంచి 45 రోజులపాటు పొదిగిన తర్వాత ఆలివ్‌రిడ్లే తాబేళ్ల పిల్లల బయటకు వస్తాయి. అటవీశాఖ అధికారులు ఆ పిల్లలను సాగర జలాల్లోకి విడిచిపెడతారు. అంతరించిపోతున్న జాతుల్లో ఆలివ్‌రిడ్లే తాబేళ్లు మొదటి షెడ్యూల్‌లో ఉండటంతో దాదాపు 25 ఏళ్లుగా ఈ ప్రక్రియను అధికారులు నిర్వర్తిస్తున్నారు.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంరక్షణ అవసరమైన జాతిగా గుర్తింపు పొందిన ఆలివ్‌రిడ్లే సముద్ర తాబేళ్లు ప్రతీ సంవత్సరం సముద్ర తీరాలకు వచ్చి గుడ్లు పెడతాయి. మత్స్యసంపద పెరుగుదలతోపాటు జీవవైవిధ్యానికీ ఆలివ్ రిడ్లే తాబేళ్లు తోడ్పడతాయి. కాకపోతే కాలుష్యం వల్ల కొన్ని పడవల కింద నలిగి, కొన్ని మత్స్యకారుల వలల్లో చిక్కి ఏటా ప్రాణాలు కోల్పోతున్నాయి. కానీ ఇటీవల తీర ప్రాంతాల్లో అవి మృతదేహాలుగా కనిపించడం ఆందోళన కలిగించింది.

మత్స్య సంపద పెరిగేందుకు ఆలివ్‌రిడ్లే తోడ్పాటు : తాబేళ్లు డిసెంబరు నెల నుంచి ఏప్రిల్‌ వరకు అమెరికా, న్యూజిలాండ్‌, ఆస్ట్రేలియా తదితర దేశాల నుంచి గుడ్లు పెట్టడానికి మన దేశ తీరానికి వస్తుంటాయి. ఈ క్రమంలో తమిళనాడులో (కన్యాకుమారి) నుంచి పశ్చిమబెంగాల్‌ వరకు బంగాళాఖాతంలోకి తాబేళ్లు ప్రవేశిస్తాయి. ఆయా తీర ప్రాంతాల్లో గుడ్లు పెట్టిన తర్వాత తిరిగి వెళ్లిపోతాయి. తాబేళ్ల పిల్లలను విడిచి పెట్టే ప్రక్రియ జూన్‌ మొదటి వారం వరకు కొనసాగుతుంది. ఏప్రిల్‌ 15 నుంచి తీరంలో చేపల వేటపై నిషేధం విధిస్తారు. ఈ కాలంలో సముద్రంలో చేపలు గుడ్లు పెడుతుంటాయి. వాటిని జెల్లీఫిష్‌లు తినే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. గుడ్లు పెట్టడానికి వచ్చే తాబేళ్లు ఆయా జెల్లీఫిష్‌లను తింటాయని, తద్వారా మత్స్య సంపద పెరిగేందుకు సహాయపడతాయని అటవీశాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు.

సేకరణకు 20 మంది నిపుణలు: గత సంవత్సరం డిసెంబరు చివరి వారం నుంచి విశాఖ పరిధి తీరాల్లో దాదాపు 20 మంది నిపుణులైన మత్స్యకారులు ఇసుక తిన్నెల్లోని ఆలివ్‌రిడ్లే తాబేళ్ల గుడ్లు సేకరించారు. ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి సుమారు 56,521 పొదిగిన తాబేళ్ల పిల్లలను సాగర జలాల్లోకి విడిచి పెట్టినట్లు అధికారులు తెలిపారు.

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ఆలివ్‌రిడ్లే తాబేళ్లు
OLIVE RIDLEY SEA TURTLES
OLIVE RIDLEY TURTLES

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