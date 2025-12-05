ETV Bharat / state

ఆలివ్‌ రిడ్లే తాబేళ్ల మృత్యువాతను అడ్డుకుందాం - సంరక్షణకు అటవీశాఖ చర్యలు

సంతానోత్పత్తి కోసం తాబేళ్లు వేల కిలోమీటర్లు ప్రయాణం - మత్య్సకారులు వేట సమయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి

Olive Ridley Sea Turtles Deaths in AP
Olive Ridley Sea Turtles Deaths in AP (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 5, 2025 at 12:05 PM IST

Olive Ridley Sea Turtles Deaths in AP: అరుదైన జాతిగా గుర్తింపు పొందాయి ఆలివ్​ రిడ్లే తాబేళ్లు. సముద్ర జలాలు కలుషితం కాకుండా కాపాడేందుకు ఆలివ్ రిడ్లే తాబేళ్లు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. ఈ ఆలివ్‌ రిడ్లే తాబేళ్లు ఎక్కడ పుట్టాయో అక్కడికే వచ్చి గుడ్లు పెట్టడం చాలా ప్రత్యేక విషయం. ఈ తాబేళ్లు సంతానోత్పత్తి కోసం ఏకంగా వేల కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తుంటాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒడిశా, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లోని తీరాలకు లక్షల్లో చేరుతుంటాయి. కానీ దురదృష్టవశాత్తు పలు జంతువులు వీటిని తినేస్తున్నాయి.

ఈ తాబేళ్లు స్థానిక జీవ సమతుల్యానికి, మత్స్య సంపద పెరగడానికి దోహదం చేస్తున్నాయి. కానీ ఇవి ఒడ్డుకు వచ్చి వెళ్లేటప్పుడు మత్స్యకారుల వలలకు చిక్కి ఆ వలలు దెబ్బ తింటున్నాయని వాటి ఉసురు తీసేస్తున్నారు. ఫలితంగా ప్రస్తుతం అంతరించే జీవుల్లో ఆలివ్‌రిడ్లే తాబేళ్లు ఉన్నాయి. ఈ సీజన్‌లోనైనా నిషేధిత వలల వినియోగం అరికట్టాలి. పొరబాటున ఈ జీవులు వలలో పడితే గనక సురక్షితంగా వదిలేసేలా వాటి ప్రాణం విలువ తెలిసేలా అధికారులు మత్స్యకారులకు అవగాహన కల్పించాలి.

సంతానోత్పత్తి కోసం కృష్ణా, ఎన్టీఆర్​, గుంటూరు జిల్లాలో సముద్ర తీరానికి ఆలివ్‌ రిడ్లే తాబేళ్లు వస్తున్నాయి. ఇవి సాధారణంగా సాగరంలోనే గడిపుతాయి. గుడ్లు పెట్టేందుకు మాత్రం తీరానికి వస్తాయి. కొన్ని లక్షల కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి డిసెంబరు - మే నెలల్లో గుడ్లు పెట్టడానికి ఒడ్డుకు వస్తాయి. ఇదే తరుణంలో నిషేధిత తీరంలో తిరిగే మత్స్యకారుల వలలకు చిక్కుడమో లేదా మర పడవల పంకాలకు తగిలో మృత్యువాత పడుతున్నాయి. నిరుడు మంగినపూడి, పెదపట్నం, పోర్టు పరిసరాలు, పాలకాయతిప్ప, సంగమేశ్వరం, జింకపాలెం, లైట్‌హౌస్, పల్లెతుమ్మలపాలెం మొదలైన చోట్ల తీరం వెంట వేల తాబేళ్ల కళేబరాలు ఒడ్డుకు కొట్టుకు వస్తున్నాయి.

అవగాహన కల్పిస్తున్నాం:-

'మత్స్యశాఖ, ఇతర అధికారుల సహకారంతో తాబేళ్ల రక్షణ పై మత్స్యకారులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నాం. అవి గుడ్లు పెట్టేందుకు వచ్చే ప్రాంతాలను గుర్తించి ప్రత్యేక కేంద్రాలు పెట్టి సంరక్షిస్తాం.' - సునీత, అటవీ అధికారి

సాగరానికి ఆక్సిజన్‌ ఇవే: సముద్రంలో వివిధ రకాల కలుపు మొక్కలు, పేరుకున్న వ్యర్థాలను ఇవి తిని జలాలను శుద్ధి చేస్తాయి. అడ్డదిడ్డంగా పెరిగే సీ గ్రాస్‌ను తినడంతో సీ-గ్రాస్‌ బెడ్‌ ఏర్పడి చేపలు గుడ్లు పెట్టేందుకు వీలుగా మారుతుంది. సాగరంలో ఈ జీవి ఆక్సిజన్‌ పెంచుతుంది. కడలి జీవావరణ వ్యవస్థ సమతుల్యతకు ఉపకరిస్తుంది.

సంరక్షణ కేంద్రాలకు వేళాయె: వన్యప్రాణి సంరక్షణ విభాగ అధికారులు ప్రత్యేకంగా పై 7 ప్రాంతాల్లో తడికలు, ఇనుప నెట్లతో సంరక్షణ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేస్తారు. అక్కడ సిబ్బందిని నియమిస్తారు. వారు గుడ్లను జాగ్రత్తగా సేకరిస్తారు. ఆ కేంద్రాల్లోనే గుంతలు తీసి వాటిని పెట్టి ఇసుక కప్పుతారు. నిర్దేశిత ఉష్ణోగ్రత నడుమ తాబేళ్ల పిల్లలు గుడ్ల నుంచి బయటకు వచ్చాక ఎప్పటికప్పుడు సముద్రంలోకి వదులుతుంటారు.

గత ఏడాది 542 ఆలివ్ రిడ్లే తాబేళ్లు తీరానికి వచ్చాయి. ఇవి 60,000 గుడ్లు పెట్టాయి. కడలికి 53,769 పిల్లలు వదిలారు. వీటి ప్రత్యేకతల విషయానికి వస్తే పరిమాణం 2 అడుగులు ఉంటాయి. బరువు 50 కిలోలకు పైగానే ఉంటుంది. సాధారణంగా 50 నుంచి 150 గుడ్లు పెడతాయి. ఈ తాబేళ్లు 45 నుంచి 50 రోజుల్లో పొదుగుతాయి.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

