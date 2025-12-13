మంచం కింద కుంపటి - మంటలు చెలరేగి వృద్ధురాలు సజీవ దహనం
వేకువజామున భారీ అగ్ని ప్రమాదం - తేరుకునేలోపే ఆస్తినష్టం - రోడ్డున పడ్డ బాధితులు
Published : December 13, 2025 at 2:43 PM IST
Fire Accident At Vizianagaram District: రాష్ట్రంలో రోజురోజుకు చలి తీవ్రత పెరుగుతున్న వేళ దానిని అధిగమించడానికి ప్రతి ఇంటా చలి మంటలు, కుంపటి వంటివి వేసుకుంటున్నారు. కానీ ప్రమాదవశాత్తు ఈ మంటల బారిన పడి కొందరు ప్రాణాలు పోగొట్టుకుంటున్నారు. తాజాగా విజయనగరం జిల్లాలోని తెర్లాం మండలం కె. సీతారాంపురంలో ఇలాంటి ఘటన సంభవించింది. చలిమంట కోసమని పెట్టుకున్న కుంపటి ఓ వృద్ధురాలి ప్రాణాలతోపాటు చుట్టు పక్కల పూరి గుడిసెలను సైతం బలి తీసుకుంది.
వివరాల్లోకి వెళ్తే: స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం సీతారాంపురంలోని యాతవీధిలో పాపమ్మ (70) అనే వృద్ధురాలు తన పూరి గుడిసెలో జీవిస్తుంది. గత కొన్ని రోజులుగా పెరుగుతున్న చలి తీవ్రతను తట్టుకునేందుకు రాత్రి పడుకునేముందు తన మంచం కింద కుంపటిని ఏర్పాటు చేసుకుంది. ముసలవ్వ నిద్రిస్తున్న సమయంలో ఆమె కప్పుకున్న దుప్పటి ప్రమాదవశాత్తు మంటల్లో పడింది. కుంపటిలోని నిప్పురవ్వలు దుప్పటికి అంటుకుని ఒక్కసారిగా భారీ స్థాయిలో మంటలు చెలరేగాయి. వృద్ధురాలు తేరుకునేలోపే అప్పటికే చెలరేగిన మంటలకు ఆహుతయ్యింది.
వ్యాపించిన మంటలు: ముసలమ్మ ఇంటితోపాటు చుట్టు పక్కల నివసించే వారివి కూడా పూరి గుడిసెలు కావడంతో మంటలు అంతటా వ్యాపించాయి. ఈ ఘటనలో 10 పూరిళ్లు దగ్ధమయ్యాయి. పూరింట్లో రేగిన మంటలు చుట్టుపక్కలకు వ్యాపించడంతో భారీ అగ్నిప్రమాదానికి దారి తీసింది. ఈ ప్రమాదం అందరూ నిద్రిస్తున్న సమయంలో వేకువజామున సంభవించింది. అంతా తేరుకునేలోపే జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోయింది. చూస్తుండగానే 10 పూరిళ్లు అగ్నికి ఆహుతయ్యాయి. పెద్దఎత్తున ఆస్తినష్టం జరిగింది.
బాధితులంతా నిరాశ్రయులుగా: చెలరేగిన మంటలను చల్లార్చడానికి అగ్నిమాపక సిబ్బంది సంఘటనాస్థలికి చేరుకున్నా ప్రయోజనం లేకుండా పోయింది. అప్పటికే అన్ని విధాలుగా జరగాల్సిన నష్టం వాటిల్లింది. బాధితులంతా దిక్కుతోచని స్థితిలోకి వెళ్లిపోయారు. కట్టుకున్న గూడు కళ్లముందే కాలిపోవడంతో వారంతా నిరాశ్రయులుగా మారారు.
మంటతో శ్వాసకోశ ఇబ్బందులు: ఇళ్లలో మంట పెట్టుకోవడం ప్రమాదంతో పాటు ఇతర అనారోగ్య కారణాలకు దారి తీస్తుందని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. వెచ్చదనం కోసం గదిలో మంట పెట్టుకోవడం వల్ల దాంట్లో నుంచి కార్బన్ మోనాక్సైడ్ విడుదలై శ్వాసకోశ ఇబ్బందులకు గురి చేస్తుందంటున్నారు. ఇది ఎక్కువగా చిన్నపిల్లలపైనే ప్రభావం చూపుతుందని వైద్య నిపుణురాలు డాక్టర్ రామరాజ్యం తెలిపారు. కొన్నిసార్లు ప్రాణప్రాయం కూడా కలగవచ్చన్నారు.
చలికాలంలో ఇళ్లలో మంటలు పెట్టడం మినహాయించి దానికి బదులుగా ఉన్ని దుస్తులు, మందమైన దుప్పట్లను వినియోగించాలని ఆమె సూచించారు. గోరువెచ్చటి నీరు తాగాలని చెప్పారు. శ్వాస పరంగా ఇబ్బందులు తలెత్తితే వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలని సూచించారు.
రానున్న రోజుల్లో చలి తీవ్రత: భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) అంచనా ప్రకారం మధ్య, వాయువ్య భారత్తో పాటు ద్వీపకల్ప ప్రాంతాల్లో శీతాకాలంలో సాధారణం నుంచి సాధారణం కంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు ఉంటాయని వేసింది. మూడు నెలల శీతాకాలం సమయంలో పశ్చిమ హిమాలయ ప్రాంతం, హిమాలయాల పర్వత ప్రాంతాలు, ఈశాన్య రాష్ట్రాలు, తూర్పు, పశ్చిమ భారతదేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో సాధారణం కంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయని ఐఎండీ డైరెక్టర్ జనరల్ మృత్యుంజయ్ మోహపాత్ర వెల్లడించారు.
