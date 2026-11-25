వచ్చే ఏడాదీ అవే పాఠాలు! - 1 నుంచి 10 తరగతులకు పాత సిలబస్
Old syllabus for 1-10 next year : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒకటి నుంచి పదో తరగతి వరకు 2027-28 విద్యా సంవత్సరంలో పాత సిలబస్సే కొనసాగనుంది.
Published : November 25, 2026 at 2:17 PM IST
రాష్ట్రంలో ఒకటి నుంచి పదో తరగతి వరకు 2027-28 విద్యా సంవత్సరంలో పాత సిలబస్సే కొనసాగనుంది. వచ్చే విద్యా సంవత్సరానికి (2027-28) కొత్త సిలబస్ రూపకల్పనకు మే నెలలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అనుమతి ఇచ్చారు. అయితే రాష్ట్ర విద్యా పరిశోధన, శిక్షణ మండలి (ఎస్సీఈఆర్టీ) పాత సిలబస్నే ముద్రించాలని ప్రభుత్వ పాఠ్యపుస్తకాల విభాగానికి ఇటీవల ఆదేశించినట్లు తెలుస్తోంది. కొత్త సిలబస్ రూపకల్పనకు అనుమతి ఇచ్చినా కూడా ముద్రణకు పాత పాఠ్యప్రణాళికే అందజేసినట్లు సమాచారం.
పదేళ్లు గడిచినా పాత సిలబస్సే
జాతీయ విద్యా పరిశోధన, శిక్షణ మండలి (ఎన్సీఈఆర్టీ) రూపొందించిన జాతీయ పాఠ్యప్రణాళిక ఫ్రేమ్వర్క్ (ఎన్సీఎఫ్)-2005 ఆధారంగా 2015లో రాష్ట్రంలో సిలబస్ మార్చారు. తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత తెలుగు పాఠ్యపుస్తకాలలో ఒకటి లేదా రెండు సిలబస్లను మాత్రమే సవరించారు. పదేళ్లు గడిచినా పాఠ్యప్రణాళిక మళ్లీ మార్చలేదు. జాతీయ నూతన విద్యా విధానం-2020 ప్రకారం కేంద్ర విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ కొత్త ఎన్సీఎఫ్-2023ను విడుదల చేసింది. దీనిలో రాష్ట్రాలు కొన్ని మార్పులు చేసి సిలబస్ను సిద్ధం చేయాల్సి ఉంది. రెండు సంవత్సరాల క్రితం రాష్ట్ర విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ కమిటీలను నియమించి రాష్ట్ర పాఠ్యప్రణాళిక ఫ్రేమ్వర్క్ (ఎన్సీఎఫ్)పై పని చేసినప్పటికీ, కొత్త సిలబస్ను ప్రారంభించ లేదు.
విద్యా విధానం ఖరారైతేనే
జాతీయ నూతన విద్యా విధానాన్ని అమలు చేస్తుందో లేదో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించ లేదు. దానిలోని మంచి అంశాలను తీసుకుని ప్రత్యేక తెలంగాణ విద్యా విధానాన్ని రూపొందించాల్సి ఉంటుంది. రాష్ట్ర విద్యా విధానం ఖరారయ్యే వరకు సిలబస్ మారే అవకాశం లేదనిపిస్తోంది.
సీఎం అనుమతులు ఇచ్చినా
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సెప్టెంబర్ 2025లో ప్రభుత్వ సలహాదారు కె.కేశవరావును చైర్మన్గా ఒక ఉన్నత స్థాయి కమిటీని నియమించారు. 11 అంశాలపై నిపుణులతో మరో 11 ఉప-కమిటీలను కూడా నియమించారు. మూడు నెలల్లో నివేదిక సమర్పించాలని జీఓలో పేర్కొన్నారు. ఏడాది తర్వాత నివేదిక సమర్పించారా? లేదా? విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ కనీసం ప్రకటించలేదు. ఏప్రిల్ 2026లో విడుదల చేస్తామని కేశవరావు ప్రకటించి ఆరు నెలలు దాటింది. రాష్ట్ర విద్యా విధానం ఖరారయ్యే వరకు సిలబస్ మారే అవకాశం లేదనిపిస్తోంది. వచ్చే విద్యా సంవత్సరం (2027-28) సిలబస్పై ప్రభుత్వం నుంచి అధికారిక ఉత్తర్వులు వెలువడాల్సి ఉంది.
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