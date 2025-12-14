ETV Bharat / state

"సంక్రాంతికి వస్తున్నాం" - పండగను సేవ కోసం వినియోగిస్తున్న పూర్వ విద్యార్థులు

సేవే అసలైన పండగ అంటున్న పూర్వ విద్యార్థులు - విదేశాల నుంచి వచ్చి మరీ ఆత్మీయ సమ్మేళనాలు - ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో మారుతున్న ట్రెండ్

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 14, 2025 at 10:44 PM IST

Old Students Serve During Sankranti Festival in AP : ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో సంక్రాంతి అంటే సాధారణంగా గుర్తొచ్చేవి కోడిపందేలు, కొత్త అల్లుళ్ల మర్యాదలు, పిండి వంటల ఘమఘమలు. పచ్చని పొలాలు, కొబ్బరి తోటల్లో ఫొటోషూట్‌లు, ఆటపాటలతో సందడి చేయడం ఆనవాయితీ. చాలామంది నేటికీ ఇదే సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. కానీ, కొందరు మాత్రం దీనికి భిన్నంగా ఆలోచిస్తున్నారు. కేవలం తమ సంతోషమే కాదు, పదిమందికీ ఆనందాన్ని పంచడమే నిజమైన పండగ అని చాటిచెబుతున్నారు. ప్రతి సంక్రాంతికి సేవా కార్యక్రమాలతో సరికొత్త అర్థాన్ని చెబుతున్నారు.

ఏ దేశంలో ఉన్నా, ఇక్కడ వాలాల్సిందే: 'పెద పండగ'గా పిలుచుకునే సంక్రాంతికి గోదావరి జిల్లాల వాసులు ఎక్కడ ఉన్నా సొంతూళ్లకు చేరుకుంటారు. ఏ దేశంలో ఉన్నా, మన దేశంలో ఏ నగరంలో ఉన్నా, పండగ వేళకు రెక్కలు కట్టుకుని ఇక్కడ వాలిపోతారు. అయితే కేవలం కుటుంబంతో గడపడమే కాదు, చిన్ననాటి మిత్రులను కలవడానికి ఇదే సరైన సమయంగా భావిస్తున్నారు కొందరు. ఒకే బడిలో చదువుకున్న స్నేహితులంతా కలుసుకుని 'పూర్వ విద్యార్థుల సమ్మేళనాలు' ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు. గత పదేళ్లుగా ఈ సంస్కృతి ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో బాగా విస్తరించింది. ఇది శుభపరిణామం.

బడి రుణం తీర్చుకుంటూ: కాకినాడ ఆనందభారతి మున్సిపల్‌ హైస్కూల్‌ పూర్వ విద్యార్థుల తీరు స్ఫూర్తిదాయకం. 1994-95 బ్యాచ్‌కు చెందిన వీరంతా ప్రస్తుతం దేశవిదేశాల్లో ఉన్నత ఉద్యోగాల్లో, వ్యాపారాల్లో స్థిరపడ్డారు. ఏటా సంక్రాంతి సెలవుల్లో ఒకరోజు తాము చదువుకున్న పాఠశాలలో కలుస్తారు. కేవలం కబుర్లతో సరిపెట్టకుండా, బడిలో చదివే పేద విద్యార్థులకు ఏటా రూ. 2.5 లక్షల విలువైన పుస్తకాలు కొనిస్తున్నారు. మధ్యాహ్న భోజనానికి ప్లేట్లు, పాఠశాలకు మైక్‌ సెట్‌లు, ఫ్యాన్లు వంటి మౌలిక వసతులు కల్పిస్తున్నారు. పదో తరగతిలో ప్రతిభ చూపిన వారికి నగదు ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తున్నారు.

యూనివర్సిటీకి అండగా: ప్రతిష్టాత్మక జేఎన్‌టీయూకే పూర్వ విద్యార్థులు కూడా సేవా మార్గంలో నడుస్తున్నారు. ‘ఇంజినీరింగ్‌ కాలేజ్‌ ఓల్డ్‌ స్టూడెంట్స్‌ అసోసియేషన్‌ ఆఫ్‌ కాకినాడ' పేరుతో ఏటా జనవరి మొదటి ఆదివారం సమావేశమవుతారు. ఈ సమ్మేళనానికి దేశ, విదేశాల నుంచి 500 మందికి పైగా హాజరవుతారని ఉపాధ్యక్షుడు గట్టి సత్యనారాయణ తెలిపారు. తమ వర్సిటీలో ఆడిటోరియం నిర్మాణానికి ఏకంగా రూ. 2 కోట్లు విరాళంగా ఇస్తున్నారు. లైబ్రరీకి పుస్తకాలు ఇవ్వడంతో పాటు, ప్రస్తుతం చదువుతున్న విద్యార్థులకు కెరీర్ గైడెన్స్ ఇస్తూ అండగా నిలుస్తున్నారు.

ఆపదలో ఆదుకుంటూ: ఈ ఆత్మీయ సమ్మేళనాలు కేవలం బడికే పరిమితం కాలేదు. స్నేహితుల కష్టాల్లోనూ భాగం పంచుకుంటున్నారు. అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న మిత్రుల వైద్య ఖర్చులకు సాయం చేస్తున్నారు. ఎవరైనా స్నేహితుడు మరణిస్తే, ఆ కుటుంబానికి ఆర్థిక చేయూతనిస్తున్నారు. ఆర్థిక స్తోమత లేని మిత్రులకు అవసరమైన శస్త్రచికిత్సలు చేయించడం, మందులు ఇవ్వడం వంటివి చేస్తున్నారు. అన్నింటికీ మించి, తమకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పిన గురువులను సత్కరిస్తూ, వారి వృద్ధాప్యంలో ఆసరాగా నిలుస్తున్నారు. నిండు మనసుతో చేస్తున్న ఈ సేవా కార్యక్రమాలు గోదావరి జిల్లాల్లో సంక్రాంతికి మరింత శోభను తెస్తున్నాయి.

