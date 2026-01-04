పెంపుడు జంతువులు - వృద్ధుల నేస్తాలు - అవి తోడుంటే ఒంటరితనం దరిచేరదు
పెట్ సాయంతో క్రమంగా వ్యాయామం అలవాటు - ప్రత్యేక యానిమల్ క్లబ్ ద్వారా నలుగురితో పరిచయం - ఒత్తిడి, ఆందోళనకు చెక్ పెడుతూ - తమ ప్రాణాల రక్షణలో ముఖ్య పాత్ర
Published : January 4, 2026 at 10:14 AM IST
Old People More Safe And Healthy With Pets : పెంపుడు జంతువులు విశ్వాసానికి ప్రతిరూపం. ఆహ్లాదాన్ని పంచే నేస్తాలు. రక్షణగా నిలిచే ఆయుధాలు. కుక్క, పిల్లి, పక్షులు, కుందేలు లాంటివన్నీ పెంపుడు జంతువుల జాబితాలోకి వస్తాయి. వృద్ధులకు విషయ గ్రాహణ సామర్థ్యం తగ్గుతుంది. ఫలితంగా జ్ఞాపక శక్తి, ఆలోచన సామర్థ్యం తగ్గుతాయి. ఒంటరిగా నివసించే వృద్ధులకు పెంపుడు జంతువులు ఎంతో మేలు చేస్తున్నట్లు, వారిలో విషయ గ్రాహణ సామర్థ్యం త్వరగా తగ్గకుండా కాపాడుతున్నట్లు పలు నివేదికలు వెల్లడించాయి. పెట్స్ వల్ల వృద్ధులకు ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయని చెబుతున్నాయి.
క్రమం తప్పని వ్యాయామం : శునకాన్ని పెంచుకుంటే రోజూ బయటికి నడకకు తీసుకెళ్లాలి. అలాగే వాటితో పాటు వారూ నడవడం వలన వ్యాయామం చేయడం క్రమంగా అలవాటవుతుంది. ఓ నివేదిక ప్రకారం 65 ఏళ్లు పైబడిన వారికి తప్పనిసరిగా వారానికి 150 నిమిషాల నడక అవసరం. పెంపుడు జంతువులుంటే ఈ వ్యాయామం పెద్ద సవాలేమీ కాదు. రోజూ పార్కులో శునకాన్ని వెంబడించడానికి నడవడం, పరిగెత్తడం ఆటోమెటిక్గా చేస్తుంటారు.
వారి కోసం ప్రత్యేక యానిమల్ క్లబ్ : పెట్స్ వల్ల నలుగురితో మమేకమయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ. ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్లలో జంతువుల వారీగా ఎన్నో ‘యానిమల్ క్లబ్’లు ఉన్నాయి. వాటిల్లో చేరితే కొత్తవారితో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. ఏడాది పొడవునా ఆయా క్లబ్ల ఆధ్వర్యంలో కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుంటారు. తరచుగా వారిని కలిసి కష్టసుఖాలు పంచుకోవచ్చు. మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. వృద్ధాప్యంలో ఒంటరితనాన్ని జయించాలంటే బలమైన సోషల్ నెట్వర్క్ అవసరం. అందుకు ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.
ఒత్తిడి, ఆందోళన దూరం : పెంపుడు జంతువుల శరీరాన్ని ప్రేమగా నిమరడం వల్ల ఒత్తిడి తగ్గుతుందని పలు నివేదికల్లో వెల్లడైంది. వాటికీ అదే అనుభూతి కలుగుతుందట. వాటితో సరదాగా ఆడుకోవడం వల్ల మనలో ఆక్సిటోసిన్ అనే హార్మోన్ విడుదలై ఆందోళన దూరమవుతుంది. వాటి సాన్నిహిత్యం మానసికంగా చురుకుగా ఉండటానికి దోహదమవుతుంది. అలాగే ఒంటరిగా ఉన్నామనే భావన ఏ మాత్రం కలగకుండా ఉండేందుకు సాయపడతాయి.
'ప్రస్తుతం పిల్లలు వారి ఉద్యోగ, వ్యాపారాలరీత్యా సుదూర ప్రాంతాల్లో నివసించడం వల్ల తల్లిదండ్రులు ఒంటరి జీవితాన్ని అనుభవిస్తున్నారు. మహిళల్లో ఇది ఎక్కువగా ఉంది. పెంపుడు జంతువులు ఈ భావనను చాలా వరకు తగ్గిస్తాయి. ఒంటరితనంతో బాధపడే వృద్ధులకు జంతువులతో మమేకం కావాలని పలు సందర్భాల్లో సూచిస్తున్నాం. అవి మనుషుల కంటే ప్రేమగా ఉంటాయి. అయితే వాటి ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. లేదంటే వాటి నుంచి రోగాలు సోకే ప్రమాదముంది. ఎప్పటికప్పుడు టీకాలు ఇప్పించి ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవచ్చు." - డాక్టర్ ప్రగ్యారష్మీ, కన్సల్టెంట్ సైకాలజిస్ట్
ప్రాణాలకు రక్షణగా : పిల్లలు వృత్తి రీత్యా దూరంగా ఉండి, ఒంటరిగా జీవించే వృద్ధుల ప్రాణాలకు ఎప్పుడూ ఏదో ఒక రూపంలో ముప్పు పొంచి ఉంటుంది. అది ఆరోగ్యం కారణంగా లేదా ఎవరైనా దొంగల కారణంగా అయినా కావచ్చు. అలాంటి సమయంలో ఇంట్లో ఓ పెంపుడు జంతువు ఉండటం ఎంతో ముఖ్యం. కుక్కల్ని పెంచుకోవడం, వాటితో కలిసిమెలిసి జీవించడం వేల ఏళ్ల క్రితమే మనిషి మొదలుపెట్టాడు. వాటిని మచ్చిక చేసుకోవడం ద్వారా రెండు జాతుల మధ్య గట్టి బంధం ఏర్పడింది. ఆది మానవులకు బాడీ గార్డులుగా, వేట సహాయకారులుగా మొదలైన వీటి ప్రస్థానం, నేటికీ విశ్వాసపాత్రమే. నగరాల్లోని గేటెడ్ కమ్యూనిటీల నుంచి కుగ్రామాల వరకూ మన దైనందిన జీవితంలో ఇవి భాగమైపోయాయి.
