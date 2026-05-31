ETV Bharat / state

సాయంలో ఉన్న సంతోషమే వేరు - సమాజసేవలో విజయవాడ దంపతులు

గ్రాండ్‌పేరెంట్స్‌ - 86, 79 ఏళ్ల వయసులో సేవా కార్యక్రమాలు, విహారయాత్రలు

Vijayawada Old Couple Social Service
Vijayawada Old Couple Social Service (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 31, 2026 at 2:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Vijayawada Old Couple Social Service : ఆ దంపతులది 62 సంవత్సరాలకు పైగా అన్యోన్య దాంపత్య జీవితం. వారిది 86, 79 ఏళ్ల వయసు. ఆ వయసులో చాలా మంది పెద్దలు కృష్ణా, రామా అంటూ విశ్రాంతి తీసుకుంటారు. అంతేకాక వారి శరీరంలో శక్తి పూర్తిగా సన్నగిల్లి, నిలబడలేక, కూర్చోలేక ఏ వస్తువునూ పట్టుకోలేక నానా అవస్థలు పడుతుంటారు. కానీ ఈ భార్యభర్తలు మాత్రం చక్కని ఆరోగ్యంతో విహార యాత్రలు, సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ జీవితాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నారు.

సత్యకుమార్, విజయలక్ష్మి దంపతులకు 1962లో వివాహమైంది. సత్యకుమార్​ ఫార్మసిస్ట్‌గా పనిచేసి రిటైర్ అయ్యారు. ప్రస్తుతం జంతువులకు సంబంధించిన మందుల తయారీ పరిశ్రమ నడుపుతున్నారు. నిత్యం అర గంట వాకింగ్​, గంట పాటు వ్యాయామం, ధ్యానం ఆయన జీవితంలో ఎప్పటినుంచో విడదీయరాని అలవాట్లుగా మారాయి. ఇప్పటికీ బైక్​, కారు నడుపుతూ దంపతులిద్దరూ వివిధ ప్రాంతాలకు విహారయాత్రలకు వెళ్తుంటారు. వార్తా పత్రికలు ఆసాంతం చదువుతారు.

వీరికి 35 సంవత్సరాల వయసున్న మనుమలు, మనవరాళ్లు, 60 ఏళ్ల కుమారులు, కుమార్తెలు ఉన్నారు. తాజాగా దేశంలోని ప్రసిద్ధ ప్రాంతాలను చూడటానికి భార్యతో కలిసి 10 రోజుల పాటు 3700 కిలోమీటర్లు కారులో ప్రయాణించారు. ఈ మొత్తం ప్రయాణమంతా సత్యకుమార్​ డ్రైవ్‌ చేయడం విశేషం.

తల్లిదండ్రుల స్ఫూర్తితో సేవ :

సత్యకుమార్‌ తల్లిదండ్రులు కాశీ విశ్వనాథం, కనకవల్లి తాయారమ్మ. వీరు స్వాతంత్య్ర సమరయోధులు. గాంధీ అడుగుజాడల్లో నడిచారు. తల్లిదండ్రుల బాటలోనే సత్యకుమార్‌ కూడా సమాజ సేవపై మక్కువ పెంచుకున్నారు. కొత్తూరు తాడేపల్లి పరిధిలో శునకాలకు వసతి సౌకర్యం కల్పిస్తున్న యువకులకు ఆర్థిక సాయంతో పాటు ఫ్రీగా మందులు సరఫరా చేశారు. తెనాలిలో ఎకరం పొలాన్ని గోశాలలోని ఆవులకు గడ్డి పెంచుకునేందుకు 3 సంవత్సరాల కిందటే కౌలు లేకుండా ఇచ్చారు. గురునానక్‌కాలనీ సత్యసాయి ధ్యానమండలి ఛారిటబుల్‌ ట్రస్ట్‌ గౌరవ కార్యదర్శిగా వైద్య శిబిరాలు, విద్యార్థుల చదువుకు చేయూత తదితర కార్యక్రమాలతో ఆరు సంవత్సరాలు అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేపట్టారు

'ఒకరింట్లో వృథా వస్తువు మరొకరి అవసరాన్ని తీర్చేలా' - గుంటూరులో 'ఆర్​ఆర్​ఆర్' మంత్రం

'ఎవరో వచ్చి ఏదో చేస్తారన్న ఆశ పోయింది' - తామే గ్రామాలను అభివృద్ధి చేసుకుంటున్న గిరిజనులు

TAGGED:

VIJAYAWADA ELDERLY COUPLE TOURS
VIJAYAWADA OLD COUPLE SERVICES
విజయవాడ దంపతుల సోషల్ సర్వీస్
GRAND PARENTS SOCIAL SERVICE
VIJAYAWADA COUPLE SOCIAL SERVICE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.