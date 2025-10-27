ETV Bharat / state

70 ఏళ్లు దాటినా తగ్గని ఎనర్జీ - యువకుల్లా పోటీ

గడియారం ముల్లు ఐదు దాటగానే మేల్కొంటారు - ఎవరి క్రీడా విభాగాల్లో వారు తీవ్రంగా సాధన చేస్తారు

Old Athletes Practice in Tirupati SV Tarakarama Garden
Old Athletes Practice in Tirupati SV Tarakarama Garden (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 27, 2025 at 2:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Old Athletes Practice in Tirupati SV Tarakarama Garden : తెల్లవారుజామునే నిద్ర లేవడం, మైదానంలోకి వెళ్లి ఆటలు ఆడటం, నడక, నచ్చిన క్రీడల్లో ప్రాక్టీస్​ ఇది ఆరోగ్యవంతమైన జీవితానికి కావాల్సింది. అయితే తేలికపాటి వ్యాయామం, యోగా ఏ వయసు వారైనా అలవోకగా చేసేస్తారు. నడక కూడా అన్ని వయసుల వారికి సాధారణమే. కానీ ఆటలు ఆడటం అంటే వయసు 40 దాటితే కష్టం అనేవాళ్లే ఎక్కువ. కానీ వీరు అందుకు పూర్తిగా భిన్నం. ఏడు పదుల వయసు దాటినప్పటికీ యువకుల్లా ఆటల్లో రాటు దేలుతున్నారు. ఎంతో మందికి స్పూర్తిగా నిలుస్తున్నారు.

ఈ క్రీడాకారుల్లో ఒకరికి 87 ఏళ్ల వయసు ఉంటే, మరొకరికి 76, ఇంకొకరికి 72 ఉన్నాయి. అయినా అవేమీ వారికి అడ్డు రాలేదు. ఉదయం గడియారం ముల్లు ఐదు దాటగానే ఈ మాస్టర్‌ అథ్లెటిక్స్‌ క్రీడాకారులు తిరుపతిలోని ఎస్వీ తారకరామ మైదానం వైపు కదులుతారు. తొలుత నడక, వ్యాయామ కసరత్తులు పూర్తి చేసిన అనంతరం వీరంతా తాము తలపడుతున్న క్రీడా విభాగాల్లో తీవ్రంగా సాధన చేస్తారు. వయసుతో నిమిత్తం లేకుండా ఆటల్లో రాణిస్తూ యువ క్రీడాకారులకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.

Master Athlete Dhanunjaya
మాస్టర్‌ అథ్లెట్‌ ధనుంజయ (Eenadu)

ఇందులో 80 మీటర్ల హర్డిల్స్‌లో సాధన చేస్తున్న మాస్టర్‌ అథ్లెట్‌ పేరు ధనుంజయ (71) ఉన్నారు. ఆయన నవంబరు 5 నుంచి 9 వరకు చెన్నైలో జరగనున్న ఏషియాడ్‌ మాస్టర్‌ అథ్లెటిక్స్‌ పోటీల కోసం చిరుతను తలపించేలా ఎగురుతూ కెమెరాకు చిక్కారు. వంద మీటర్ల పరుగు, 80 మీటర్ల హర్డిల్స్, లాంగ్‌జంప్‌లో ఆయన తలపడనున్నారు. ఇప్పటికే రాష్ట్ర, జాతీయస్థాయి పోటీల్లో 65 పతకాలు సాధించారు. క్రమం తప్పని వ్యాయామం, మితాహారం జంక్‌ఫుడ్‌కు దూరంగా ఉండటమే తన ఆరోగ్య రహస్యంగా చెబుతున్నారు.

ఆయనతోపాటు ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లా నుంచి జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో బంగారు, వెండి పతకాలు సాధించిన ఎం. పుష్పకుమారి (85 ప్లస్‌ విభాగం), ఎం. భారతి (75 ప్లస్‌), బి. నీరజ (75 ప్లస్‌), ఎల్‌. సుశీల (65 ప్లస్‌), ఎం. దీపిక (60 ప్లస్‌) వివిధ పోటీల్లో ప్రాతినిధ్యం వహించనున్నారు.

నేటితరం వారికి అర్థరాత్రి వరకు ఫోన్​లో మునిగి తేలుతూ, ఉదయం ఆలస్యంగా నిద్ర లేవడం సర్వసాధారణమైంది. ఇక ఆహారపు అలవాట్ల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. సమయానికి తినడం, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తినేవారే కరవు. జంక్​కే మొదట ప్రాధాన్యమిస్తారు. ఆపై ఆస్పత్రి పాలైతే గానీ తెలియదు వారికి. ఇక అప్పుడు మందులు వాడుతూ యుక్త వయసులోనే ఎన్నో సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు.

ఆరు పదుల వయసులోనూ పరుగులు - 300కుపైగా పతకాలు గెలిచిన విజయలక్ష్మి

జీవన సమరంలో ఎన్నో ఆటుపోట్లు - ట్రెక్కింగ్​లో రాణిస్తున్న 62 ఏళ్ల వాణి

TAGGED:

OLD ATHLETES
70 YEAR OLD ATHLETES
MASTERS ATHLETES
OLDER PEOPLE PARTICIPATE IN SPORTS
OLD ATHLETES IN TIRUPATI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

భారత్​పై చేసే ఏ యుద్ధంలోనైనా పాకిస్థాన్ ఓడిపోతుంది : అమెరికా CIA మాజీ అధికారి

ఓలా, ఉబర్‌ సంస్థలకు పోటీగా కేంద్రం 'భారత్‌ ట్యాక్సీ'- త్వరలో సేవలు ప్రారంభం!

అర్చకులు లేకుండానే ఆరాధన- 36 గంటలపాటు నో వాటర్- ఛఠ్‌ పూజ ప్రత్యేకతలు ఇవే!

కర్నూలు ప్రమాద ఘటనకు కారణం - బస్సు ముందు భాగమే ముంచింది

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.