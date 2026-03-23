గుడివాడలో నడిరోడ్డుపై ప్రమాదం - మంటల్లో కాలిబూడిదైన ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్
ప్రాణాలతో బయటపడ్డ మహిళ, ఓలా డ్రైవర్ - గుడివాడ రైల్వే ఫ్లైఓవర్ వద్ద ఘటన - సీటు కింద పొగలు గమనించి సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించిన ప్రయాణికురాలు - కిందకు దిగిన క్షణాల్లోనే ఎగసిపడిన మంటలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 23, 2026 at 6:04 PM IST
OLA EV Catches Fire in Gudivada : రయ్మంటూ దూసుకెళ్తున్న ఎలక్ట్రిక్ బైక్లో ఒక్కసారిలో మంటలు చెలరేగాయి. బైక్పై వెనక కూర్చున్న మహిళ సమయస్ఫూర్తితో రెండు ప్రాణాలు దక్కాయి. అయితే నడిరోడ్డుపైనే వాహనం పూర్తిగా కాలి బూడిదైంది. ఈ ఘటన స్థానికులను తీవ్ర భయాందోళనలకు గురి చేసింది. దీంతో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల భద్రతపై మరోసారి చర్చకు దారి తీసింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించి స్థానికులు తెలిపిన పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ప్రయాణం మొదలైంది ఇలా : కృష్ణా జిల్లా గుడివాడలో ఒక మహిళ తన ప్రయాణం కోసం ఆన్లైన్లో ఓలా ఎలక్ట్రిక్ బైక్ బుక్ చేసుకుంది. బుకింగ్ యాక్సెప్ట్ చేసిన డ్రైవర్ తన స్కూటర్తో ఆమె ఉన్న చోటికి వచ్చాడు. ఆ మహిళ వాహనం ఎక్కి కూర్చుంది. ప్రయాణం చాలా మామూలుగానే మొదలైంది. గమ్యస్థానం వైపు స్కూటర్ వేగంగా వెళ్తోంది. కొద్దిసేపటికి ఆ స్కూటర్ గుడివాడలోని రైల్వే పై వంతెన (ఫ్లైఓవర్) వద్దకు చేరుకుంది. ఆ సమయంలో అకస్మాత్తుగా వాతావరణం మారిపోయింది. ఏదో కాలిపోతున్నట్లుగా వాసన రావడం మొదలైంది. స్కూటర్ సీటు కింద నుంచి సన్నగా పొగలు రావడం ప్రారంభమైంది. వెనుక కూర్చున్న మహిళ వెంటనే దీనిని గమనించింది. దట్టమైన పొగను చూసి ఏదో పెద్ద ప్రమాదం పొంచి ఉందని ఆమెకు అర్థమైంది.
ప్రాణాలను కాపాడిన ఆ ఒక్క క్షణం : పొగలు చూడగానే ఆ మహిళ ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయలేదు. సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించింది. వెంటనే స్కూటర్ ఆపాలని డ్రైవర్కు చెప్పింది. సీటు కింద నుంచి పొగలు వస్తున్నాయని, మంటలు వచ్చే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించింది. వెనుక కూర్చున్న ప్రయాణికురాలి మాటలతో ప్రమాదాన్ని పసిగట్టిన డ్రైవర్ కూడా వెంటనే అప్రమత్తమయ్యాడు. కంగారుగా వాహనాన్ని రోడ్డు పక్కకు ఆపేశాడు. బండి ఆగీ ఆగకముందే ఇద్దరూ వెంటనే స్కూటర్ పైనుంచి కిందకు దిగేశారు. ప్రాణభయంతో ఆ వాహనానికి దూరంగా పరుగులు తీశారు.
దగ్ధమైన వాహనం, ఎగసిపడిన మంటలు : వారు కిందకు దిగిన కొన్ని క్షణాల్లోనే ఊహించని పరిణామం ఎదురైంది. స్కూటర్ నుంచి ఒక్కసారిగా భారీగా మంటలు ఎగసిపడ్డాయి. బ్యాటరీలో షార్ట్ సర్క్యూట్ లేదా పేలుడు జరగడంతో మంటలు క్షణాల్లో వాహనం మొత్తాన్ని చుట్టుముట్టాయి. మంటల తీవ్రతకు అటుగా వెళ్లే వారంతా భయాందోళనలకు గురయ్యారు. చూస్తుండగానే ఆ ఓలా స్కూటర్ ఒక అగ్నిగుండంలా మారిపోయింది.
రంగంలోకి అగ్నిమాపక సిబ్బంది : నడిరోడ్డుపై ఒక ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ అలా కాలిపోతున్న దృశ్యాలను చూసి స్థానికులు వెంటనే అగ్నిమాపక శాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించారు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది హుటాహుటిన ఫైర్ ఇంజిన్తో ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. మంటలను పూర్తిగా అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలు ఆర్పేసరికి జరగాల్సిన నష్టం పూర్తిగా జరిగిపోయింది. ఖరీదైన ఓలా స్కూటర్ పూర్తిగా కాలిపోయి బూడిదైంది.
ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల భద్రతపై ప్రశ్నలు : ఆ మహిళ ఏమాత్రం అప్రమత్తంగా లేకపోయినా చాలా పెద్ద ఘోరం జరిగి ఉండేది. ప్రయాణంలో గాలికి ఆ పొగను గుర్తించకపోయినా ఆ ఇద్దరూ మంటల్లో మంటల్లో చిక్కుకునే అవకాశం ఉందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. మహిళ చూపించిన సమయస్ఫూర్తిని అందరూ ఎంతగానో మెచ్చుకుంటున్నారు. అయితే, ఈ వరుస ఘటనలతో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల భద్రతపై మళ్లీ అనేక ఆందోళనలు మొదలయ్యాయి. వేసవి కాలం కావడం, ఉష్ణోగ్రతలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉండటంతో ఈవీల బ్యాటరీలు పేలిపోతున్నాయన్న భయం వినియోగదారుల్లో తీవ్రంగా వ్యక్తమవుతోంది. కంపెనీలు భద్రతపై మరింత దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉందని ప్రజలు కోరుతున్నారు.
