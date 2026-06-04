హయత్నగర్లో పెట్రోల్ ట్యాంకర్ బీభత్సం - లీక్ అవడంతో హైఅలర్ట్
హయత్నగర్ పరిధిలో ఆయిల్ ట్యాంకర్ బీభత్సం - లక్ష్మారెడ్డిపాలెం వద్ద 2 కార్లను ఢీకొట్టి బోల్తాపడిన పెట్రోల్ ట్యాంకర్ - పెట్రోల్ లీకేజీతో ఘటనాస్థలిలో హైఅలర్ట్ ప్రకటించిన అధికారులు - భారీగా నిలిచిన రాకపోకలు
Published : June 4, 2026 at 8:10 PM IST
Oil Tanker Crashes Into Two Cars in Hyderabad : హైదరాబాద్ శివారు హయత్నగర్ పరిధిలో ఆయిల్ ట్యాంకర్ బీభత్సం సృష్టించింది. లక్ష్మారెడ్డిపాలెం వద్ద 2 కార్లను ఢీకొట్టి పెట్రోల్ ట్యాంకర్ బోల్తాపడింది. పెట్రోల్ ట్యాంకర్ ఢీకొనడంతో రెండు కార్లు పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యాయి. కార్లలో ప్రయాణిస్తున్న వారికి స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. ప్రమాదంలో ట్యాంకర్ క్యాబిన్లో చిక్కుకున్న డ్రైవర్ను కాపాడేందుకు అగ్నిమాపక సిబ్బంది, పోలీసులు సహాయచర్యలు చేపట్టారు. అతికష్టంపై అతడిని బయటకు తీశారు. ఆ వ్యక్తి కాలికి తీవ్రగాయం కావడంతో అంబులెన్స్లో ఆస్పత్రికి తరలించారు.
భారీగా నిలిచిపోయిన రాకపోకలు : ఓవైపు సహాయక చర్యలు కొనసాగుతుండగానే ట్యాంకర్ నుంచి పెట్రోల్ లీకవడంతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. పెట్రోల్ లీకేజీతో ఘటనాస్థలిలో హైఅలర్ట్ ప్రకటించారు. ఈ ప్రమాదంతో జాతీయ రహదారిపై రాకపోకలు భారీగా నిలిచిపోయాయి. పెట్రోల్ ట్యాంకర్ సమీపంలోకి ఎవరినీ రానివ్వకుండా చర్యలు చేపట్టారు. ఈ ప్రమాదంతో విజయవాడ-హైదరాబాద్ హైవేపై భారీగా రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. దీంతో వాహనాలను పోలీసులు జాతీయ రహదారి నుంచి సర్వీసు రోడ్డులోకి మళ్లిస్తున్నారు.