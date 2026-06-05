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"ఆయిల్​పామ్" ఆదాయం అదుర్స్ - టన్ను ధర తెలంగాణ కంటే ఏపీలోనే ఎక్కువ!

ఏపీలో పెరుగుతున్న ఆయిల్ పామ్ సాగు - టన్ను పామాయిల్ ధర రూ.23,859

oil_palm_farming
oil_palm_farming (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 12:08 PM IST

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Oil Palm Farming : పామాయిల్ ధర మరోసారి పెరిగింది. గతనెలలో గరిష్ఠ ధరను అధిగమించి ప్రస్తుతం టన్నుకు మరో రూ.203పెరిగి ఆల్​టైం రికార్డు సృష్టించింది. ప్రతి నెలా ఒకటో తేదీ ఆయిల్ ఫెడ్ గడిచిన నెలకు సంబంధించి ధరలు ప్రకటిస్తుండగా తాజాగా మే నెలకు సంబంధించిన ధర వెల్లడించింది. కొవిడ్ తర్వాత ఆయిల్ పామ్ సాగు గణనీయంగా పెరగ్గా ఈ ఏడాది ఆశాజనక ధరలతో ఆయిల్ ఫామ్ సాగు చేస్తున్న రైతుల్లో ఆనందం వెల్లివిరుస్తోంది.

మొక్కలు ఉచితంగా సరఫరా

దేశంలోనే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆయిల్​పామ్ సాగు అత్యధికంగా ఉంది. రెండు ఉభయ రాష్ట్రాల్లో ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోనూ ఇటీవల సాగు పెరిగింది. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పామాయిల్ మొక్కలను రైతులకు ఉచితంగా సరఫరా చేస్తుండగా, డ్రిప్ పరికరాలను సైతం రాయితీపై అందిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం జిల్లాలో ఆయిల్ పామ్ సాగు 15వేల ఎకరాలకు విస్తరించింది.

2022లో ఆయిల్ పామ్ టన్ను రూ. 23, 467 రికార్డు స్థాయిలో గరిష్ఠ దర పలకగా గత నెలలోనే అది తుడిచిపెట్టుకుపోయింది. జనవరి నుంచి రూ.500 నుంచి రూ.1000 వరకు పెరుగుతూ వచ్చిన ధర కాస్తా మే నెలకు సంబంధించి రూ. 203 పెరగ్గా ప్రస్తుతం టన్ను రూ. 23859కి చేరింది.

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పెరుగుదల ఇలా

నెల - టన్ను ధర

  • జనవరి - రూ.19,850
  • ఫిబ్రవరి - రూ.21,546
  • మార్చి - రూ.22,936
  • ఏప్రిల్ - రూ.23,656
  • మే - రూ.23,859

గరిష్ఠ ధర

రెండు నెలల కిందటి వరకు తెలంగాణలోనే ధర అధికంగా ఉండగా ఏప్రిల్ నుంచి ఏపీలోనూ అంతకు మించి నమోదైంది. ప్రస్తుతం అక్కడి కంటే టన్నుకు రూ.7 అధికంగా ఏపీలోనే ఉండడం విశేషం. ధరలు ఆశాజనకంగా ఉండడంతో రైతులు సైతం పెట్టుబడులకు వెనుకాడకుండా తోటలు పెంచుతున్నారు. పెట్టుబడి వ్యయం కూడా రెట్టింపు అవుతోందని చెప్తున్నారు. మూడేళ్ల వయస్సు వచ్చాక తోటల్లో గెలలు కోస్తుండగా ఆ లోపు ఎకరానికి కనీసం ఏటా రూ. 25వేలకు పైగా పెట్టుబడి వ్యయం అవుతోందని చెప్తున్నారు.

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TAGGED:

OIL PALM FARMING
PALM OIL PRICE
OIL PALM TREES
ఆయిల్​పామ్ సాగు
OIL PALM PRICE

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