కోనసీమ పాలిట శాపంగా చమురు తవ్వకాలు - గణనీయంగా పడిపోతున్న పంట దిగుబడి
కోనసీమ పరిధిలో 1,255 ఎకరాల్లో చమురు కోసం తవ్వకాలు - జిల్లా వ్యాప్తంగా ఆన్షోర్, ఆఫ్షోర్లో దశాబ్దాలుగా తవ్వకాలు - పొలాలు, గ్రామాలు, ఇళ్ల మధ్య నుంచి చమురు పైపులైన్లు
Gas Blowouts in konaseema: చమురు నిక్షేపాల వెలికితీత కోనసీమకు గుండెకోత మిగుల్చుతోంది. జిల్లాలో 1255 ఎకరాల్లో కొనసాగుతున్న ఈ తవ్వకాలు చాప కింద నీరులా ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతోంది. పైపులైన్లు ఎప్పుడు ఏ విధ్వంసానికి కారణమవుతాయన్న భయం ప్రజలకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తోంది. చమురు నిక్షేపాల కోసం జరుపుతున్న తవ్వకాల వల్ల ఆ భూముల్లో దిగుబడి గణనీయంగా పడిపోతోందని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు.
గోదావరి పరవళ్లతో పచ్చదనానికి నెలవుగా ఉండే కోనసీమ పాలిట చమురు నిక్షేపాల వెలికితీత శాపంగా మారింది. కోనసీమ వ్యాప్తంగా ఆన్షోర్, ఆఫ్షోర్లో దశాబ్దాలుగా ఈ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. పొలాలు, గ్రామాలు, ఇళ్ల మధ్య నుంచి చమురు పైపులైన్లు ఉండటంతో ఎప్పుడు ఏ విస్ఫోటనం జరుగుతుందోనన్న భయంతో బిక్కుబిక్కుమంటూ ప్రజలు కాలం వెళ్లదీస్తున్నారు. 2014లో మామిడికుదురు మండలం నగరం గ్రామంలో జరిగిన భారీ పేలుడు తర్వాత కొద్దిరోజుల పాటు హడావుడి చేసిన చమురు సంస్థలు మళ్లీ ఎప్పటిలానే నిర్వహణను గాలికొదిలేశారన్న విమర్శలున్నాయి. తాజాగా ఇరుసుమండలో చోటుచేసుకున్న బ్లోఅవుట్ జనావాసాలకు సమీపంలో జరిగితే పరిస్థితి ఏంటన్న ఆందోళన ఈ ప్రాంత ప్రజల్లో నెలకొంది.
217 ప్రాంతాల్లో చమురు వెలికితీత: డాక్టర్ బి.ఆర్.అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా పరిధిలో ఆన్షోర్, ఆఫ్షోర్లో 217 ప్రాంతాల్లో చమురు వెలికితీస్తున్నారు. బ్లోఅవుట్ వంటి అంశాలు చాలా చిన్నవని, నిక్షేపాల వెలికితీతతో భూమి పొరల్లో భారీ విధ్వంసం జరుగుతోందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. రిగ్ పేరిట కిలోమీటర్ల మేర తవ్వి, తిరిగి పూడ్చకుండా వదిలేయడం అత్యంత ప్రమాదకరమని చెబుతున్నారు.
రైతుల నుంచి లీజు ప్రాతిపదికన తీసుకుని: నిక్షేపాల వెలికితీతకు సంబంధించి గుర్తించిన భూములను రైతుల నుంచి 3 నుంచి 5 ఏళ్లకు లీజు ప్రాతిపదికన తీసుకుంటారు. ఏడాదికి 2 పంటలకు వచ్చే దిగుబడిని అంచనా వేసి ఎకరాకు సుమారు రూ.80 వేల నుంచి రూ.85 వేలు, బీడు భూములకు రూ.26,500 వరకు చెల్లిస్తున్నారు. తవ్వకాల ప్రక్రియ పూర్తయ్యాక తిరిగి అప్పగిస్తున్నారు. తవ్వకాలు చేసిన ప్రాంతంలో గోతుల్ని పూర్తిగా పూడ్చి ఇవ్వాలి. అది ఖర్చుతో కూడిన వ్యవహారం కావడంతో పూడ్చివేత ఖర్చుల కింద రూ.60 వేల నుంచి రూ.70 వేలు ఇచ్చి చేతులు దులిపేసుకుంటున్నారు. చమురు నిక్షేపాల వెలికితీత అనంతరం కోనసీమ జిల్లాలో 61 బావులను పూడ్చారు. వాటిలో అమలాపురం డివిజన్లో 43, కొత్తపేటలో 12, రామచంద్రపురంలో 6 ఉన్నాయి.
గణనీయంగా తగ్గుతున్న సాగు దిగుబడి: తవ్వకాల అనంతరం భూముల్ని తిరిగి రైతులకు అప్పగించాక వాటిలో దిగుబడి గణనీయంగా పడిపోతోంది. కొత్తపేట మండలం వాడపాలెంలో 3.40 ఎకరాలను లీజుకు తీసుకున్నారు. చమురు కోసం తవ్వకాల అనంతరం రైతులకు తిరిగి అప్పగించారు. తర్వాత ఆ రైతు సాగు ప్రారంభిస్తే తొలినాళ్లలో ఎకరాకు కేవలం 10 బస్తాల దిగుబడే వచ్చింది. ప్రస్తుతం 22 బస్తాల దాకా వస్తోంది. అదే ఆ చుట్టుపక్కల రైతులకు ఎకరాకు 35 బస్తాల వరకు దిగుబడి రావడం గమనార్హం. దీన్ని బట్టి తవ్వకాల తర్వాత సాగు ఏ మేర పడిపోతోందో అర్థమవుతోంది. అదే కొబ్బరి చెట్ల విషయం గమనిస్తే సాధారణంగా చెట్టుకు 100 కాయలు వచ్చేవని, చమురు తవ్వకాల అనంతరం 70 కాయలకు తగ్గినట్లు ఉద్యానశాఖ అధికారి నిర్ధారించారు. కాయ పరిమాణం కూడా తగ్గినట్లు తేల్చారు.
కోనసీమలో చమురు తవ్వకాల తీరిలా (విస్తీర్ణం ఎకరాల్లో):
|రెవెన్యూ డివిజన్
|నిక్షేపాల వెలికితీత ప్రాంతాలు
|విస్తీర్ణం
|అమలాపురం
|158
|870.23
|కొత్త పేట
|20
|125.37
|రామచంద్రపురం
|39
|259.91
