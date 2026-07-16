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గ్రీన్​వ్యాలీగా మారనున్న ఓయూ - వెయ్యి కోట్లతో సిద్ధమవుతున్న డీపీఆర్

కొత్త రూపును సంతరించుకోనున్న ఉస్మానియా వర్సిటీ - త్వరలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టనున్న అధికారులు - వర్సిటీ అభివృద్ధి పనులకు ఇప్పటికే రూ.1000 కోట్లు కేటాయించిన సీఎం రేవంత్

Osmania University to Get a New Look
Osmania University to Get a New Look (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 16, 2026 at 5:28 PM IST

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Osmania University to Get a New Look : ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్​ చరిత్రలో అంతర్భాగం. ఎన్నో లక్షల మంది విద్యార్థులకు చదువు చెప్పడంతో పాటు సమాజ నిర్మాణంలో వారిని భాగస్వామ్యులను చేసింది. నీళ్లు, నిధులు, నియమకాలే లక్ష్యంగా ఉవ్వెత్తిన ఎగసిన తెలంగాణ తొలి, మలి దశ ఉద్యమాల్లోనూ ఓయూ ముఖ్యపాత్ర పోషించింది. రాష్ట్ర ఆవిర్భానికి నిలువెత్తు నిదర్శనంగా నిలిచింది. అంతటి ప్రాముఖ్యత ఉన్న ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం కొత్త రూపును సంతరించుకోనుంది. వర్సిటీలో త్వరలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు అధికారులు శ్రీకారం చుట్టనున్నారు.

ఓయూ అభివృద్ధికి బాటలు : 108 ఏళ్ల సుదీర్ఘ చరిత్ర కలిగిన ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం ఆనవాళ్లు భవిష్యత్​ తరాలకు తెలిపేలా అత్యాధునిక సాంకేతిక భవన నిర్మాణాలుండేలా సరికొత్తగా తీర్చిదిద్దనున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర చరిత్రలో అంతర్భాగమైన ఓయూ భవిష్యత్​ తరాల వారికి ఉపయోగపడాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించడంతో పాటు రూ.1,000 కోట్ల నిధులను కేటాయించారు. ఈ మేరకు యూనివర్సిటీ అధికారులు డీపీఆర్(సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక) తయారీని కన్సల్టెంట్లకు అప్పగించారు. దీంతో వర్సిటీ అభివృద్ధికి బాటలు పడనున్నాయి.

పర్యావరణానికి హాని కలగకుండా : విశ్వవిద్యాలయంలో చెట్లు, పచ్చిక బయళ్లతో ప్రాంగణమంతా చల్లగా ఉంటుంది. కొత్తగా నిర్మించనున్న ఆధునిక భవనాల ద్వారా పర్యావరణానికి ఎలాంటి హాని కలగకుండా కొత్తగా బయో డైవర్సిటీ పార్కును అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. ప్రాంగణంలోని చెరువులను సహజ సిద్ధంగా నీళ్లుండే విధంగా అధికారులు చర్యలు చేపట్టనున్నారు. వాహన కాలుష్యాన్ని తగ్గించేందుకు వీలుగా సైకిల్‌ ట్రాక్‌లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. అధికారులు, సందర్శకులు విద్యుత్తు వాహనాల్లో(ఈవీలు) రావాలంటూ సూచిస్తున్నారు. ఇక ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం ప్రవేశ(ఎంట్రీ), నిష్క్రమణ మార్గాల(ఎగ్జిట్​) వద్ద డిజిటల్‌ గేట్లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. విద్యార్థులకు ప్రయోజనం కలిగేవిధంగా ఇంటిగ్రేటెడ్‌ డిజిటల్‌ లైబ్రరీలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

అత్యాధునిక ప్రయోగశాలల కాంప్లెక్స్​లు : పరిశోధనలను ప్రోత్సహించేందుకు ఓయూలో ప్రత్యేకంగా ప్రయోగశాలల కాంప్లెక్స్‌లను నిర్మించనున్నారు. ప్రస్తుతమున్న బయోటెక్నాలజీ, ఇంజినీరింగ్, ఫుడ్‌ టెక్నాలజీ, సీపీఎంబీ ప్రయోగశాలల్లో జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో వ్యవసాయ ఆధారిత పరిశోధనలు కొనసాగుతున్నాయి.

"విశ్వవిద్యాలయం అభివృద్ధిలో భాగంగా పర్యావరణహిత భవనాలను నిర్మించనున్నాం. నూతన అకడమిక్ బ్లాక్, విద్యార్థుల హాస్టళ్ల నిర్మాణాల్లో అత్యాధునిక టెక్నాలజీ వినియోగించనున్నాం. దేశవ్యాప్తంగా ఐఐటీల తరహాలో మల్టీపర్పస్ స్పోర్ట్స్​ కేంద్రాలను అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నాం. టెండర్లు ఖరారయ్యాక రెండు సంవత్సరాల్లో ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయాన్ని ఆవిష్కరించనున్నాం"- ఆచార్య కుమార్, ఉస్మానియా వర్సిటీ వీసీ

నాణ్యమైన పరిశోధనలు : నాణ్యమైన పరిశోధనల కోసం స్పెషల్​ క్లాస్​లు ప్రారంభించి పరిశోధన నాణ్యత పెంపుపై వర్సిటీ దృష్టి సారించారు. మధ్యలో పరిశోధన నిలిపివేసిన విద్యార్థులతో వ్యక్తిగతంగా సమావేశమై రీసెర్చ్​ పూర్తి చేయాలని ప్రోత్సహిస్తున్నారు. సైన్స్​ విద్యార్థుల కోసం ఆధునిక ప్రయోగశాలలతో పాటు హిస్టరీ, లింగ్విస్టిక్స్, ఆంగ్లం, సోషియాలజీ తదితర విభాగాల అధ్యాపకులు దేశ, విదేశాల్లో జరిగే జాతీయ, అంతర్జాతీయ సదస్సుల్లో పరిశోధన పత్రాలు సమర్పించేలా పోత్సాహాన్ని అందిస్తున్నారు. దీంతో కళాశాలలోని వివిధ విభాగాల్లో పీహెచ్‌డీ అడ్మిషన్లు పొందిన విద్యార్థులు గడువులోగా పరిశోధనలు పూర్తి చేస్తున్నారు.

తరగతి గదులకే పరిమితం చేయకుండా : విద్యార్థులను తరగతి గదులకు మాత్రమే పరిమితం చేయకుండా వారిలోని నిగూఢమైన ప్రతిభను వెలికితీసేందుకు కల్చరల్, డిబేట్‌ మీడియా, స్పోర్ట్స్‌ క్లబ్‌లను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ప్రతి నెల ఈ క్లబ్‌ల ఆధ్వర్యంలో సమావేశాలు, పోటీలను నిర్వహిస్తూ విద్యార్థుల్లో దాగి ఉన్న స్కిల్స్​ను ప్రోత్సహిస్తున్నారు.

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