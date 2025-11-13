42 టేబుళ్లు - 10 రౌండ్లలో లెక్కింపు - రేపు మధ్యాహ్నానికి జూబ్లీహిల్స్ ఫలితం!
జూబ్లీహిల్స్ చిక్కేదెవరికో - ఉత్కంఠ రేపుతున్న జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక ఫలితాలు - ఎవరికి వారే తమదే గెలుపు అని భావిస్తున్న ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులు
November 13, 2025
Jubilee Hills bypoll Votes Counting : జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక ఓట్ల లెక్కింపునకు యూసుఫ్గూడలోని కోట్ల విజయభాస్కర్రెడ్డి స్టేడియం సిద్ధమవుతోంది. అక్కడ పకడ్బందీగా ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. 42 టేబుళ్లపై 10 రౌండ్లలో ఓట్లు లెక్కించనున్నామని జిల్లా ఎన్నికల అధికారి ఆర్వీ కర్ణన్ తెలిపారు. అందుకు సంబంధించి 120 మంది అధికారులకు విధులు కేటాయించామని తెలిపారు.
ఒక్కో రౌండుకు 45 నిమిషాలు : బుధవారం ఉదయం అన్ని పార్టీల అభ్యర్థులు స్ట్రాంగ్ రూమ్ను సందర్శించారు. ఓట్ల లెక్కింపు విధుల్లో పాల్గొనే అధికారులకు గురువారం తుది విడత శిక్షణ ఉంటుంది. శుక్రవారం వేకువజామున వారంతా స్ట్రాంగ్ రూమునకు చేరుకుంటారు. ఉదయం 5 గంటలకే అభ్యర్థుల సమక్షంలో జిల్లా ఎన్నికల అధికారి, రిటర్నింగ్ అధికారి స్ట్రాంగ్ రూమ్ తలుపులు తెరిచి లోపలికి వెళ్తారు. ఈవీఎంలపై ఉండే సీళ్లు, ఇతరత్రా భద్రత ఏర్పాట్లను సరి చూసుకుని అంతా సవ్యంగా ఉందని నిర్ధారించుకున్న తర్వాత ఓట్ల లెక్కింపు కేంద్రానికి వెళ్తారు. ఒక్కో రౌండు ఓట్ల లెక్కింపునకు 45 నిమిషాల సమయం పట్టనుందని అంచనా. మొత్తం ఓట్ల లెక్కింపు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు పూర్తి అవుతుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
పోలింగ్ సరళి : జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలో పోలింగ్ శాతం అతి తక్కువగా నమోదు కావడంతో గెలుపు అవకాశాలు ఉత్కంఠను రేపుతున్నాయి. తక్కువ పోలింగ్ శాతం తమకే అనుకూలమని అధికార కాంగ్రెస్, ప్రధాన ప్రతిపక్షం బీఆర్ఎస్ విశ్లేషిస్తున్నాయి. సర్వేలన్నీ కాంగ్రెస్ వైపే మొగ్గు చూపుతున్నాయి. సిట్టింగ్ స్థానం తమకే దక్కుతుందని బీఆర్ఎస్ విశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తోంది. ఎగ్జిట్ పోల్స్ ప్రకారం చూస్తే కాంగ్రెస్ 6 నుంచి 9 శాతం వరకు ఆధిక్యం వస్తుందని అంచనాలు వేస్తున్నారు.
ఎక్కడెక్కడ ఎలా :
- ప్రస్తుతం నియోజకవర్గంలో మొత్తం 4,01,365 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. వీరిలో 1,94,631 మంది మాత్రమే ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు.
- విజేతకు సుమారు 50 శాతం అంటే 97 వేల ఓట్లు రావాల్సి ఉంటుంది. ఇది బీజేపీకి పడే ఓట్లపై ఆధారపడి ఉంటాయి. బీజేపీ ఎక్కువ ఓట్లను చీల్చగలిగితే తక్కువ ఓట్లు వచ్చినా విజేతగా నిలుస్తారు.
- అలాగే సోమాజిగూడలో 32 వేలు తక్కువగానే ఓట్లు ఉన్నాయి. ఇక్కడ పోలింగ్ శాతం కూడా తక్కువే.
- షేక్పేట, రహ్మత్నగర్ డివిజన్లలో ఎక్కువ ఓట్లు అనేవి ఉన్నాయి. 70 వేల చొప్పున 1.40 లక్షల ఓట్లు ఇక్కడే ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఆధిక్యం అధికంగా వచ్చినవారికి విజయం దక్కుతుందని విశ్లేషకులు అభిప్రాయం.
- ఎర్రగడ్డలో సుమారు 60 వేలు, యూసుఫ్గూడలో 58 వేలు, వెంగళరావునగర్లో 54 వేలు, బోరబండలో 50 వేల ఓట్లు అనేవి ఉన్నాయి. ఇక్కడ సగం కంటే తక్కువ పోలింగ్ శాతం నమోదు అయింది.
- షేక్పేట, రహ్మత్నగర్లలో మైనార్టీ ఓట్లు అధికంగా ఉన్నాయి. ఇక్కడ వారు ఎటువైపు మొగ్గు చూపితే అటువైపు అవకాశాలు అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయని అంచనా.
కాంగ్రెస్ వ్యూహమే :
- పోల్ మేనేజ్మెంట్ సమర్థవంతంగా జరిగిందని కాంగ్రెస్ నేతలు తెలుపుతున్నారు. పార్టీ అభ్యర్థి విజయం సాధిస్తారని ఆ పార్టీ శ్రేణులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
- స్వతహాగా జూబ్లీహిల్స్ బీఆర్ఎస్ సిట్టింగ్ స్థానం. ఈ ఉపఎన్నికలో సానుభూతి అంతా ఆ పార్టీకే తోడైంది. అయితే ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ అనేది ప్రతిపక్షంలో ఉండటమే బలహీనం. కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉండటం అనేది ఆ పార్టీకి బలంగా మారనుంది.
- సీఎం రోడ్షోలు, ర్యాలీలు నిర్వహించడంతో పాటు ప్రత్యేకంగా రోజూ సమీక్షలు నిర్వహించారు. ప్రధానంగా డివిజనుకు ఇద్దరేసి చొప్పున మంత్రులను ఇన్ఛార్జులుగా నియమించారు. ప్రతి 10 పోలింగ్ కేంద్రాలకు ఎమ్మెల్యేను నియమించారు.
- మొదట సర్వేల ప్రకారం బీఆర్ఎస్కు అనుకూలంగా ఉంటే కాంగ్రెస్ అధిక్యానికి పార్టీ వ్యహాలు పన్నినట్లు చెబుతున్నారు.
- పోలింగ్ శాతం పెరిగితే ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటుగా మారేదన్న విశ్లేషణ చేస్తున్నారు. తక్కువ కావడం కూడా తమకే అనుకూలమని కాంగ్రెస్ నేతలు అంటున్నారు.
