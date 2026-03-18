పేరుకేమో ఏ-1 ఫ్రెష్ చికెన్ సెంటర్ - అమ్మేదేమో కుళ్లిపోయిన మాంసం - 610 కిలోలు స్వాధీనం
దుకాణంలో అపరిశుభ్ర, దుర్గంధ స్థితిలో లభించిన చికెన్ - నిల్వ ఉంచిన 610 కిలోల చికెన్ స్వాధీనం - ట్రేడింగ్ లైసెన్స్ ముగిసినా వ్యాపారం కొనసాగింపు - పోలీసుల అదుపులో దుకాణ యజమాని
Published : March 18, 2026 at 1:55 PM IST|
Updated : March 18, 2026 at 2:00 PM IST
Spoiled Chicken Seized In Hyderabad : అది పేరుకే ఏ-1 చికెన్ సెంటర్. లోపలికి వెళ్లి చూస్తే కంపుకొడుతూ, దుర్గంధ పరిస్థితిలో ఉంది. దీనిలో పాడైపోయి, నిల్వ ఉంచిన 610 కిలోల చికెన్ను జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు, పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ముషీరాబాద్ పరిధిలోని బాపూజీనగర్ ప్రాంతంలో వెలుగు చూసిన ఈ ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది.
జీహెచ్ఎంసీ అధికారుల తనిఖీ : ముషీరాబాద్ బాపూజీనగర్లో ఏ-1 ఫ్రెష్ చికెన్ మార్ట్ కొనసాగుతోంది. అందులో నిల్వ ఉంచిన అనారోగ్యకరమైన, పాడైపోయిన చికెన్ను స్థానిక ప్రజలు, సమీపంలోని చిన్న వ్యాపారులకు విక్రయిస్తున్నారు. విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు జీహెచ్ఎంసీ సికింద్రాబాద్ జోనల్ అధికారులు, వారాసిగూడ పోలీసుల సహాయంతో మంగళవారం మధ్యాహ్నం ఈ చికెన్ మార్ట్లో తనిఖీలు నిర్వహించారు.
610 కిలోల చికెన్ స్వాధీనం : దుకాణంలో పరిశీలించగా, అక్కడి చికెన్ పాడైపోయిన స్థితిలో ఉంది. అత్యంత అపరిశుభ్ర పరిస్థితుల్లో ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. నిబంధనల ప్రకారం సోదా నిర్వహించిన అధికారులు, సుమారు 610 కిలోల చికెన్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ పాడైపోయిన మాంసం ఫ్రోజన్ స్థితిలో నిల్వ ఉంచినట్లు గుర్తించారు. ఇదంతా అత్యంత అపరిశుభ్ర వాతావరణంలో ఉండి, మాంసం పాడైపోయి, దుర్వాసన వెదజల్లుతోందని పోలీసులు తెలిపారు.
పోలీసుల అదుపులో దుకాణ యజమాని : మాంసం నిల్వ ఉంచిన ప్రాంతంలో ఎలుకలు, పిల్లులు స్వేచ్ఛగా సంచరిస్తూ, ఆహార పదార్థాలు మరింత కలుషితం చేస్తున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. అలాగే ఆ దుకాణానికి సంబంధించిన ట్రేడింగ్ లైసెన్స్ సంవత్సరం క్రితమే గడువు ముగిసిందని గుర్తించారు. అయినప్పటికీ అదే వ్యాపారాన్ని కొనసాగిస్తున్నట్లు తనిఖీల్లో బయటపడింది. దీంతో దుకాణ యజమాని షేక్ షకీల్ను అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు వారాసిగూడ ఇన్స్పెక్టర్ జి. రాజేందర్ గౌడ్ తెలిపారు.
"సికింద్రాబాద్ టాస్క్ ఫోర్స్ వారికి చికెన్ వ్యవహారంలో ఓ ఫిర్యాదు వచ్చింది. దీనిలో పాడైన చికెన్ను విక్రయిస్తున్నారని తెలిసింది. దీనిని ఆనుసరించి ఏ-1 ఫ్రెష్ చికెన్ మార్ట్పై తనిఖీలు చేశాం. ఇక్కడ పాడైపోయిన స్థితిలో చికెన్ లభించింది. చికెన్ ఫ్రీజింగ్ కండీషన్లో ఉండాలి. ఇక్కడ ఆ పరిస్థితి లేదు. ఈ షాప్ లైసెన్స్ సంవత్సరం క్రితమే గడువు ముగిసింది. ఈ షాపు యాజమాన్యంపై తగిన చర్యలు తీసుకుంటాం. పాడైన చికెన్ను డిస్పోజ్ చేశాం." - జీహెచ్ఎంసీ ఆహార భద్రత అధికారి
చికెన్ ధరలు ఇలా : కోడి మాంసం ధరలు భారీగా పెరిగాయి. రాజధాని నగరంలో విత్ స్కిన్ చికెన్ ధర రూ.286 నుంచి రూ.300 వరకు ఉండగా, స్కిన్ లెస్ ధర రూ.325గా ఉంది. ఈ సమయంలో వివాహాదీ శుభకార్యాలు, ఇతర కార్యక్రమాలు అధికంగా ఉన్నాయి. వీటితో పాటు రంజాన్ మాసం కావడంతో చికెన్కు భారీ డిమాండ్ ఏర్పడింది. మరోవైపు చికెన్ సరఫరా తగ్గుతూ వస్తోంది. దీంతో వీటి ధరలు పెరుగుతూ వసత్తున్నాయి. వేసవి కాలంలో అధిక ఉష్ణోగ్రతల కారణంగా కోళ్ల ఫారాల్లోనే అవి చనిపోతున్నాయి. మరి కొన్ని చోట్ల వాటికి వ్యాధులు సోకి చనిపోవడంతో చికెన్ ఉత్పత్తి తగ్గుతూ, సరఫరాకు కొరత ఏర్పడినట్లు తెలుస్తోంది.
